Đội Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh hiện có 40 thành viên. Nhiều năm nay, họ là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại công ty và tham gia tích cực hoạt động chữa cháy tại địa phương.

Lực lượng chữa cháy của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh nỗ lực dập tắt đám cháy tại Cụm công nghiệp Hà Khánh

Chủ động, trách nhiệm, không ngại hiểm nguy

Mới đây nhất, ngày 12/7, khi xảy ra vụ cháy lớn ở xưởng lốp của Công ty TNHH Lâm Phú (Cụm công nghiệp Hà Khánh, TP. Hạ Long), ngay sau khi nhận được thông tin và lệnh huy động từ chính quyền địa phương, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã điều động một kíp xe chữa cháy với toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của Đội trưởng Đội Bảo vệ và PCCC, phối hợp với cảnh sát PCCC thực hiện chữa cháy kịp thời. Đây chỉ là một trong nhiều vụ cháy mà những “người lính” ấy đã không ngần ngại tham gia mỗi khi địa phương yêu cầu.

Sau 3 tiếng chữa cháy liên tục, nhận định tình hình đám cháy còn phức tạp, công ty xuất kho 1.000 lít dung dịch tạo bọt cung cấp cho Ban chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đến khoảng 23h cùng ngày, các đơn vị chức năng của TP. Hạ Long cùng đội PCCC của công ty đã khống chế được cháy lan. Đến 5h ngày 13/7, ngọn lửa đã được dập tắt, đội PCCC của công ty tiếp tục cùng với cảnh sát PCCC thực hiện việc phun nước làm mát đám cháy, chống cháy trở lại cho đến 12h trưa. Những “chiến sĩ” chữa cháy của công ty đã có 17h đồng hồ làm việc liên tục.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng PCCC của công ty đã kịp thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng dập tắt thành công nhiều vụ cháy, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản như: cháy rừng tại khu 2 (phường Hà Khánh), cháy rừng tại khu 5 (phường Hà Khánh), cháy rừng tại tổ 33B, khu 5 (phường Hà Khánh)... Đáng chú ý, có những đám cháy đã được những “người lính” của công ty tự dập tắt hoặc khống chế, không để cháy lan trước khi lực lượng cảnh sát PCCC đến ứng cứu. Trước đó, ngày 26/6/2019, lực lượng PCCC của Nhiệt điện Quảng Ninh cũng đã tham gia kịp thời chữa cháy tại Km19 đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Ông Bùi Ngọc Thảo - Chủ tịch UBND phường Hà Khánh chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực và có mặt kịp thời của lực lượng PCCC Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Nhiều năm nay, bất cứ vụ cháy nào xảy ra trên địa bàn phường, các anh đều có mặt ngay từ ban đầu, không sợ hiểm nguy, tích cực tham gia cùng các lực lượng khác đế chiến đấu với “giặc lửa”. Đây chính là lực lượng nòng cốt, giúp đỡ tích cực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy ở địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa “giặc lửa”, làm giảm thiệt hại do các vụ cháy, nổ gây ra tại địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển KT-XH của địa phương”.

Năm 2010, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh thành lập đội PCCC chuyên ngành theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, quân số của toàn đội là 40, trong đó có một đội trưởng phụ trách chung, một đội phó phụ trách công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, một chuyên viên phụ trách công tác quân sự quốc phòng, 37 người còn lại trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác PCCC, kiêm nhiệm công tác bảo vệ các mục tiêu của công ty theo chế độ 3 ca 4 kíp, bảo đảm thường trực 24/24h.

Thường xuyên diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng ứng phó

Ông Bùi Hữu Hướng, Đội trưởng Đội Bảo vệ - PCCC công ty chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, trước hết mỗi thành viên trong đội phải nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học tập, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu, khả năng hiệp đồng tác chiến với cấp trên và đơn vị bạn”.

Ông Bùi Hữu Hướng cũng cho biết, đội Bảo vệ - PCCC thường xuyên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền và công an địa phương, được tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hàng năm bởi Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Ninh, và luôn đạt đơn vị huấn luyện khá và giỏi.

Trong nhiều năm qua, Đội Bảo vệ và PCCC của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã liên tục nhận được nhiều Giấy khen của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Công ty Phát điện 1, UBND TP. Hạ Long, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hạ Long..., trở thành một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và toàn dân tham gia PCCC.

Quốc Tuấn