Những màn “bóc phốt” tình địch địch “lầy lội”, tuyệt chiêu chinh phục bạn gái đơn giản đến “không tưởng”… là những yếu tố hấp dẫn trong MV “Sáng mắt chưa” phiên bản parody của diễn viên Bình An.

Sở hữu nụ cười ấm áp, cùng ngoại hình điển trai, nam diễn viên trẻ Bình An luôn khiến các cô gái “loạn nhịp” mỗi khi xuất hiện. Mới đây, anh chàng vừa tung ra MV “Sáng mắt chưa” phiên bản parody với nội dung sáng tạo.

MV là câu chuyện về hành trình chinh phục trái tim của chàng thư sinh lắm chiêu Bình An. Vốn thầm thương trộm nhớ cô bạn gái xinh xắn đã lâu, nhưng thật không may, cô nàng ấy chỉ để tâm đến một nam diễn viên nổi tiếng khác. Mặc dù vậy, Bình An vẫn quyết không bỏ cuộc, tìm mọi cách theo đuổi cô nàng.

Nhờ vậy, Bình An phát hiện ra hóa ra anh chàng diễn viên bảnh bao, giàu có kia chỉ là một kẻ hay nói dối, từ việc tự nhận “mình nấu ăn cũng khá là ngon” trong khi đập trứng còn không xong, cho đến đã có bạn gái nhưng bảo là mình còn độc thân và cô ấy chỉ là trợ lý của mình thôi…

Dù cô bạn không hề để ý đến mình, nhưng Bình An vẫn luôn dõi theo

Sau đó, cô nàng lại tiếp tục rơi vào “lưới” của một anh chàng “bắt cá nhiều tay”. Nhờ luôn theo sát mà Bình An phát hiện ra anh ta đang “thả thính” cùng một lúc với rất nhiều cô gái. Không thể chịu đựng được nữa, Bình An quyết định tung bằng chứng để cô bạn biết bộ mặt thật của anh chàng kia. Nhờ vậy, anh bước đầu đã chiếm được tình cảm của cô ấy.

Bình An đi theo cô bạn đến buổi hẹn ăn tối

Nhưng mọi chuyện chưa phải đã xong, cô nàng vẫn còn buồn bã, không vui. Biết cô ấy “chỉ cần một người nấu bếp cho một mình em” nên Bình An quyết định nhờ bố chỉ cho một bí kíp gia truyền để vào bếp ghi điểm. Bí kíp không gì cao xa mà chính là bộ sản phẩm đến từ Vedan.

Bí quyết của bố chính là bộ sản phẩm Vedan

Nhờ có sự góp sức của “siêu đầu bếp” Vedan, Bình An đã có thể nấu được những món ăn thơm ngon, đậm đà hương vị. Với tấm chân tình của mình, cộng với những bữa ăn hấp dẫn không thể chối từ, Bình An đã chính thức nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bạn thân.

Cô nàng hạnh phúc với những món ăn do chính tay Bình An vào bếp nấu

Thế mới thấy, câu nói “con đường gắn nhất đến trái tim những người chúng ta yêu thương là đi qua... dạ dày” vẫn luôn luôn đúng. Đặc biệt, với sự trợ giúp từ các loại sản phẩm phong phú của Vedan, món ăn trở nên ngon ngọt tự nhiên, hương vị đậm đà và đặc sắc hơn rất nhiều. Việc vào bếp nấu ăn cũng dễ dàng, nhanh chóng vì với Vedan, ai cũng có thể là siêu đầu bếp.

Với Vedan, ai cũng có thể là siêu đầu bếp

Bột ngọt Vedan: Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến mang đến vị ngon ngọt tự nhiên cho món ăn mà không làm mất đi vị tươi ngon của nguyên liệu. Hạt nêm Xương hầm Vedan: chiết xuất từ xương heo được hầm kỹ, thơm ngon, ngọt béo, là “bí kíp” nấu cho soup ngon và ngọt đậm đà. Bột chiên giòn đa dụng Vedan: với nguyên liệu từ bột mì và tinh bột ( tinh bột mì, tinh bột khoai tây) kết hợp với gia vị hài hòa dùng chiên hải sản hoặc rau củ, chiên gì cũng ngon giúp món ăn thêm ngon giòn.

Doãn Phong