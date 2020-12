CapitaLand, thông qua Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF), với sự đồng hành của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ trao tặng hơn 64.000 ly sữa cho hơn 1.400 trẻ mầm non và tiểu học thuộc hệ thống trường CapitaLand Hope.

Chương trình “CapitaLand - Dinh dưỡng cho trẻ” hướng đến mục tiêu cải thiện, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho học sinh, cũng như nâng cao nhận thức của các em về tầm quan trọng của việc uống sữa mỗi ngày.

Từ tháng 12/2020 - 2/2021, học sinh tại các trường tiểu học Quảng Yên (Phú Thọ) và Thạnh Phước (Long An), cũng như trường mầm non Lệ Xá (Hưng Yên) và Tân Tây (Long An) sẽ được nhận 180ml sữa tươi mỗi ngày đến trường. Trong chương trình này học sinh cũng sẽ được các chuyên gia khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí.

Hơn 64.000 ly sữa được trao cho trẻ mầm non và tiểu học thuộc hệ thống trường CapitaLand Hope tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên và Long An

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: “Là một doanh nghiệp BĐS có trách nhiệm, CapitaLand hỗ trợ cộng đồng thông qua Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation. Tại Việt Nam, chúng tôi đem đến nền tảng giáo dục toàn diện cho học sinh tại 4 điểm trường tiểu học và mẫu giáo CapitaLand Hope. Qua chương trình “CapitaLand - Dinh dưỡng cho trẻ”, chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho sự phát triển của trẻ em. Với chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tốt hơn, các em sẽ có thể học tập tốt hơn ở trường. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Vinamilk trong chương trình lần này, và mong muốn sẽ được hợp tác với nhiều đối tác cùng chí hướng để nhân rộng sự hỗ trợ cho trẻ em tại Việt Nam.”

Cô Phạm Thanh Tuyền, đại diện trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) cho biết: “Nguồn dinh dưỡng tốt rất quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. Nhờ vào sự hỗ trợ của CapitaLand Việt Nam, CHF và Vinamilk, vấn đề dinh dưỡng của trẻ sẽ được cải thiện tốt hơn thông qua việc uống sữa hằng ngày, giúp trẻ khỏe mạnh và tập trung tốt hơn khi đến trường.”

Học sinh được nhận 180ml sữa tươi mỗi ngày đến trường

CapitaLand Việt Nam cùng CHF thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho cán bộ nhân viên trong tập đoàn. Những hoạt động này bao gồm ngày tình nguyện CapitaLand và ngày thiện nguyện quốc tế CapitaLand. Từ năm 2011, CapitaLand, thông qua hỗ trợ của CHF đã xây dựng và cải tạo bốn điểm trường tiểu học và mẫu giáo CapitaLand Hope tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động trao tặng cặp sách, dụng cụ học tập và học bổng thường niên cho học sinh.

