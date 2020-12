Bắt đầu từ chương trình đầu tiên diễn ra vào năm 2013, đến nay “Chạy vì trái tim” đã vận động được trên 32 tỉ đồng, giúp cho hơn 1.200 bệnh nhi tim được phẫu thuật miễn phí.

“Phao cứu sinh” cho bệnh nhi hiểm nghèo

Bữa cơm gia đình rộn tiếng nói cười, bé Khánh An ríu rít kể về một ngày đã diễn ra của em, trong khi ba mẹ thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau rồi cười tủm tỉm... Khung cảnh bình yên này với bố mẹ Khánh An giống như một phép màu - điều mà họ đã không dám nghĩ kể từ khi phát hiện con gái mắc bệnh tim bẩm sinh lúc bé mới tròn 2 tháng tuổi. Sau 10 tháng phẫu thuật, Khánh An hiện khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể đến lớp và vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.

Khánh An sau phẫu thuật đã có thể vui đùa cùng ba mẹ

Khánh An chào đời ngày 18/1/2016, bố mẹ em đều là công nhân trong một khu công nghiệp ở Vũng Tàu. Nhưng khi em vừa tròn 2 tháng, sóng gió đã ập đến với gia đình nhỏ. Bố mẹ Khánh An phát hiện ra những bất thường của con. Móng tay của em chuyển sang màu xanh tím tái và mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, nặng nhọc. Khăn gói đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), gia đình được tin con bị bệnh tim bẩm sinh (bất hòa nhĩ thất và thất-động mạch, hẹp xung động mạch) và buộc phải điều trị bằng phẫu thuật nhiều lần để cải thiện sức khỏe.

Tuy đồng lương công nhân ba cọc ba đồng chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản nhưng ba mẹ Khánh An đã gạt những giọt nước mắt, tạm gác nỗi buồn và quyết tâm “chiến đấu” cùng con. Hai người chia nhau công việc, người chăm con, người đi làm để duy trì kinh tế. Nhưng những cuộc phẫu thuật và chuyến di chuyển từ Vũng Tàu - TP.HCM kéo dài dường như vô tận khiến họ kiệt quệ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Dốc hết những đồng lương cuối cùng cộng thêm vay mượn, đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ có thể gồng gánh cho 4 lần phẫu thuật trong hơn 3 năm đằng đẵng.

Những ngày bị mệt vì điều trị, Khánh An chỉ muốn được mẹ ôm thật chặt

Đang lúc bế tắc, bố mẹ Khánh An tìm đến tổ chức Nhịp Tim Việt Nam để đăng ký nhận tài trợ từ chương trình “Chạy vì trái tim” - chiếc phao cuối cùng mà họ có thể bấu víu vào. May mắn, hồ sơ của Khánh An được duyệt và cô bé cùng nhiều bạn nhỏ khác từ mọi tỉnh thành được tài trợ phẫu thuật tim miễn phí. Khó có thể tin được trước mắt là cô bé nhỏ thó Khánh An, xanh xao giờ đã cứng cáp hơn và có thể tiếp tục cuộc hành trình lớn khôn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và cộng đồng nhân ái.

“Phép màu” từ sự hỗ trợ của cộng đồng

Theo ước tính của The VinaCapital Foundation (VCF), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 16.000 trẻ em chào đời bị dị tật tim bẩm sinh, nếu không được phẫu thuật kịp thời, rất nhiều em sẽ không thể bước đến năm 18 tuổi.

Ca phẫu thuật của Khánh An với kinh phí được tài trợ bởi nguồn quỹ gây được từ “Chạy vì trái tim” lần 7 năm 2019, đã thành công tốt đẹp trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình và các nhà tài trợ. Bắt đầu từ chương trình đầu tiên diễn ra vào năm 2013 cho đến nay, “Chạy vì trái tim” đã vận động được trên 32 tỉ đồng, giúp cho hơn 1.200 bệnh nhi tim được phẫu thuật miễn phí.

“Chạy vì trái tim” là chương trình từ thiện uy tín luôn thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm

“Chạy vì trái tim” là chương trình chạy bộ từ thiện do nhà phát triển đô thị uy tín đến từ Malaysia - Gamuda Land và Nhịp Tim Việt Nam tổ chức thường niên với thông điệp đầy ý nghĩa “Nối nhịp tim - Vươn mầm sống". Chương trình được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trên cả nước, mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tươi sáng hơn cho các em.

“Chạy vì trái tim” hằng năm là một chuỗi các hoạt động vận động gây quỹ diễn ra xuyên suốt trong một tháng, đánh dấu kết thúc bằng sự kiện đinh là ngày chạy bộ đồng hành tại khu đô thị quốc tế Celadon City (quận Tân Phú, TP.HCM), thường thu hút gần 10.000 người tham gia mỗi năm.

Trong bối cảnh đặc thù của năm nay, nhằm tổ chức chương trình một cách có trách nhiệm, ngăn ngừa nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng, “Chạy vì trái tim” lần 8 năm 2020 đã được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng, nhằm vừa mang đến những trải nghiệm thú vị cho không chỉ người tham gia mà cả công chúng, vừa có thể tiếp tục hành trình nhân ái mang lại tương lai tươi sáng cho bệnh nhi tim bẩm sinh.

“Chạy vì trái tim 2020” được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với nhiều hoạt động mới lạ, thú vị có sự đồng hành của trên 30 nghệ sĩ Việt

“Chạy vì trái tim 2020” đã nhận được nguồn tài trợ, tiếp sức giá trị đến từ trên 30 tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp hảo tâm như: CBM, Hòa Bình, Ricons,… Chương trình đang mong muốn kêu gọi thêm nhiều nguồn lực quý giá hơn nữa từ cộng đồng để có thể giúp đỡ thật nhiều trẻ em không may. Hoạt động gây quỹ năm nay sẽ kéo dài đến 15/01/2021. Độc giả quan tâm, muốn ủng hộ chương trình, có thể quyên góp qua hai hình thức: - Tài khoản Momo của THE VINACAPITAL FOUNDATION - Chuyển khoản ngân hàng: Tài khoản: Công ty CP Gamuda Land (HCMC) - Stk: 04001010086295 - Maritime Bank - CN TP.HCM Tài khoản: The Vinacapital Foundation - Stk: 007 100 574 4984 (VND) - 007 137 478 0113 (USD) - Vietcombank - CN TP.HCM Nội dung chuyển khoản: CVTT2020 - Họ tên người quyên góp - SĐT Để tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia, truy cập trang Facebook chính thức của chương trình: https://bit.ly/UngHoCVTT2020

