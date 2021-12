Chỉ những người chứng minh được nguồn tiền đó sạch và có ý thức về mục đích cao cả của cuộc sống mới vượt qua được vòng thẩm định của ủy ban xét duyệt.

R360 là câu lạc bộ chỉ dành cho những người có giá trị tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên.

Charles Garcia, người đồng sáng lập R360, một câu lạc bộ xã hội và đầu tư dành cho các triệu phú, cho biết: “Kết nạp nhầm người sẽ làm sụp đổ một cộng đồng”.

“Soho House” - tập đoàn tư nhân lâu đời lập ra R360 nhắm đến bất kỳ ai có tài sản ít nhất 100 triệu USD. Chỉ riêng phí đăng ký làm thành viên đã lên tới 180.000 USD (có giá trị trong vòng 3 năm), nhưng không phải cứ có đủ tiền là vào được.

Chỉ riêng ở Mỹ, có tới hơn 20.000 gia đình có tài sản ở mức trên 100 triệu USD - nhưng chỉ những người chứng minh được nguồn tiền đó sạch và có ý thức về mục đích cao cả của cuộc sống mới vượt qua được vòng thẩm định của ủy ban xét duyệt.

Một người từng bị từ chối vì gia đình anh ta thích vung tiền vào những thứ xa xỉ. Hay một người 86 tuổi cũng bị từ chối vì rõ ràng ông coi R360 như một cơ hội để kết nối và bán các dịch vụ đầu tư của mình.

Pearl Baker Katz - một thành viên - cho biết, thật nhẹ nhõm khi nằm trong số những người hiểu được đặc thù của việc giàu có. “Tôi có thể mô tả chính xác về số tiền tôi có, điều mà hầu hết mọi người trên thế giới không làm được”, người phụ nữ 57 tuổi, thường nghỉ dưỡng mùa đông trên đảo Fisher và mùa hè ở San Diego, cho biết. Tài sản của bà đến từ việc cho sinh viên vay tiền với số vốn ban đầu 1 triệu USD mượn từ bạn trai. Tới năm 2009, công ty của bà có giá trị 144 triệu USD và bà bắt đầu nghỉ hưu ở tuổi 44.

Ông Garcia, 60 tuổi, nói: “Chúng tôi kiên quyết loại bỏ những người không phù hợp. Đây là điều không phải bàn cãi”.

Ông bố 4 con này là một cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ. Ông trở nên giàu có sau khi chuyển sang ngành quản lý tài sản và bán công ty của mình “Sterling Financial” vào cuối những năm 1990.

Ông đã nảy ra ý tưởng thành lập R360 khi đang theo học chương trình vườn ươm mạo hiểm tại Harvard. Ông tự hỏi điều gì còn thiếu đối với những người giàu có như ông mà các câu lạc bộ hiện tại không cung cấp?

Cá nhân Garcia từng là thành viên của “Tiger 21”, một “nhóm người cùng đẳng cấp có giá trị tài sản lớn” với mục tiêu đặt ra tương đối giống với R360, nhưng ông băn khoăn không biết làm cách nào để cải thiện nó. Vì vậy, R360 cung cấp cái mà Garcia gọi là “ốc đảo cho những người tạo ra của cải lâu dài và giữ cho gia đình của họ phát triển mạnh mẽ”.

Sự khác biệt giữa 2 tổ chức cũng rất rõ ràng. Trong khi, phí thành viên hàng năm của “Tiger 21” chỉ là 30.000 USD và bạn chỉ cần tài sản 10 triệu USD để tham gia, thì phí thành viên của R360 ở mức gấp đôi.

Các thành viên tận hưởng một kỳ nghỉ ở đảo Necker thuộc quần đảo Virgin (Anh).

Mỗi thành viên trong câu lạc bộ sẽ nhận được một cuốn sách là cẩm nang của câu lạc bộ có tên “Hơn cả tiền” do đồng sáng lập R360, Michael Cole là tác giả.

Nó cung cấp một lộ trình để sự giàu có của các thành viên được duy trì lâu dài, thậm chí dài hơn 3 thế hệ. Đó là một cách tiếp cận tổng thể, khuyến khích người giàu suy nghĩ về những thứ như “Gia đình bạn có mục đích rõ ràng nào không? hay “Bạn đóng vai trò gì trong cộng đồng?”.

Cái tên R360 cũng là một dấu hiệu cho sự cao cấp của nó - nó là viết tắt của Raziel, thiên thần hiểu biết mọi thứ trong truyền thuyết của người Do Thái.

Các thành viên gặp nhau 10 lần mỗi năm ở các địa điểm khác nhau. Họ sẽ được gặp gỡ các khách mời, là các diễn giả cao cấp, bao gồm các giáo sư Harvard và các tác giả sách bán chạy nhất.

Danh sách của câu lạc bộ được giới hạn ở mức 500 thành viên trong nước và 500 người ở nước ngoài. Tất cả đều phải được mời vào hoặc được giới thiệu để gia nhập. Nhưng cho đến nay, chỉ có 60 người cực kỳ giàu có vượt qua được các tiêu chí của Garcia. Trong số đó, có 48 thành viên, mỗi người đầu tư 350.000 USD cho 1,25% cổ phần của công ty.

Một trong số các đặc quyền của câu lạc bộ là tiếp cận với “Global Guardian”, một công ty an ninh có thể giải cứu các thành viên nếu họ gặp rắc rối ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Baker Katz là một trong những người sáng lập. Bà nói: “Đó là một không gian an toàn mà tôi có thể đến và nhận được sự giúp đỡ về bất cứ điều gì tôi cần trong cuộc sống, bởi vì chúng tôi đang là cố vấn của nhau”. Bà cho biết, chính các kết nối trong R360 đã giúp bà lập kế hoạch cho “Deerhaven Gardens”, một khu vực dành cho phụ nữ điều trị phục hồi chức năng mà bà mới mở ở Bắc Carolina vào tháng 1/2021.

Nhưng bà nhấn mạnh rằng đó không phải là tất cả khi là thành viên của R360. Còn có rất nhiều điều khác nữa bạn có thể tìm thấy ở đây để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Như một món quà chào mừng, R360 sẽ sắp xếp để một người viết truyện ghi lại cuộc sống của một thành viên mới trong một cuốn sách bìa cứng dày 200 trang. Ngoài ra, các thành viên còn được giữ an toàn bởi hệ thống an ninh được giám sát bởi cựu lãnh đạo an ninh mạng FBI. Bạn sẽ có một nút khẩn cấp trên điện thoại và khi nhấn nó, bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 15-20 giây dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Nếu bạn gặp trục trặc với bình dưỡng khí khi đang lặn ở quần đảo Bora Bora và vấn đề quá phức tạp đối với các bác sĩ địa phương thì đã có “Global Guardian”. Đây là một công ty an ninh hoạt động 24/7 trên toàn thế giới, có hơn 50 trực thăng cứu nạn cho các thành viên tùy nghi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Garcia giải thích : “Có vẻ như đây là một món hời, vì vậy chúng tôi rất kén chọn người mà chúng tôi cho gia nhập”.

Đăng Dương(Theo The NY Post)