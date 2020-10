Nhiều năm qua, ngôi nhà khang trang nằm sát mặt đường tồn tại cùng nhiều câu chuyện khó hiểu khiến người dân tò mò.

Hai người đàn bà trong căn biệt thự

Nằm sát mặt đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa (xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), ngôi nhà ngói đỏ luôn khiến khách lạ chú ý. Bởi, ngôi nhà khang trang, có diện tích lớn lại lọt thỏm trong khu vực thưa vắng nhà dân, xung quanh bạt ngàn cây ăn trái.

Hơn thế, nhiều năm qua, ngôi nhà tồn tại vô số chuyện kể nhuốm màu tâm linh huyền bí. Người dân địa phương cho biết, những câu chuyện này bắt nguồn từ ngày nơi đây xảy ra những cái chết không rõ nguyên nhân của các đời quản gia.

Ngôi nhà từng bị gọi là "biệt thự ma ám" đã rũ bỏ vẻ hoang lạnh, u ám. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Đầu tiên phải kể đến cái chết khó hiểu của hai người phụ nữ được gia chủ thuê trông giữ nhà cửa, vườn cây ăn trái.

Ông Nguyễn Công Thành, Bí thư kiêm Trưởng ấp Tân Hòa kể, sau khi đến ngôi nhà, hai người đàn bà lập một am thờ bên trong căn nhà. Hằng ngày, họ đi vòng quanh am thờ, miệng lẩm bẩm một loại thần chú, kinh cầu mà ít người hiểu. Sau đó, cả hai lại thiền trước am thờ.

Hai người hầu như không rời am thờ nửa bước. “Họ hiếm khi chợ búa và chỉ đợi chủ nhà cung cấp thức ăn vào mỗi tháng. Nếu không được chu cấp, họ nhịn ăn, chỉ uống nước giếng, nước dừa trừ bữa”.

Sau đó, người phụ nữ trẻ hơn tử vong trong tư thế thiền. Bà lão còn lại sau đó cũng qua đời.

Không chỉ được phát quang bụi rậm, sân, hiên nhà đã được chủ mới lau dọn, quét tước sạch sẽ. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Là người có mặt đầu tiên khi bà cụ qua đời, ông Thành kể: “Bà cụ chết trước am thờ trong tư thế rất lạ. Cụ cũng thiền nhưng không mặc gì trên người. Đám tang của hai người phụ nữ này cũng hết sức khó hiểu”.

“Khi chôn cất, họ không sử dụng quan tài như người bình thường. Thay vào đó, họ dùng áo quan có hình trụ tròn như cái lu nước bằng gỗ. Lúc khâm liệm, người ta cũng cho người quá cố ngồi xếp bằng rồi đặt vào bên trong chiếc áo quan này”, ông Thành kể thêm.

Những cái chết tức tưởi và tin đồn

Sau cái chết của 2 người phụ nữ, ngôi nhà chìm trong hoang lạnh. Không ai chăm sóc, dây leo, cây dại mọc đầy sân, phủ kín mái nhà. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến rùng rợn. Lo sợ nhà sẽ xuống cấp, gia chủ tiếp tục thuê cặp vợ chồng trung niên đến làm quản gia.

Tuy nhiên, vào trưa ngày 3/12/2013 (cách thời điểm đôi vợ chồng đến nhận việc không lâu - nv) người dân phát hiện cả hai đã tử vong một cách tức tưởi.

Hai vợ chồng đều bị kẻ thủ ác sử dụng một loại hung khí sắc nhọn gây thương tích đầy người. Người vợ bị sát hại tại cửa sau, phần miệng còn bị nhiều vết thương kỳ dị.

Vụ thảm sát khiến dư luận địa phương rúng động. Ông Thành kể, ngày phát hiện vụ thảm án, ông là người cùng lực lượng công an đến bảo vệ hiện trường. Những hình ảnh ông nhìn thấy hôm ấy vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ.

Dù nằm trên mặt tiền đường nhưng xung quanh ngôi nhà hầu như không có nhà dân. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Công an điều tra ráo riết, kéo dài nhiều năm. Thế nhưng đến bây giờ, thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng vẫn là điều bí ẩn.

Sau cái chết của 2 vợ chồng này, ngôi nhà vốn hoang lạnh càng trở nên u ám hơn. Các câu chuyện ma mị cũng xuất hiện ngày càng nhiều khiến nơi đây được gọi là “biệt thự ma ám”.

Ngày chúng tôi đến tìm hiểu, căn nhà đã được chủ mới quét lại sơn. Họ cũng phá bỏ một phần vườn cây ăn trái, các loại hoa kiểng vốn phủ kín hiên nhà. Tuy nhiên, những câu chuyện kể nhuốm màu liêu trai vẫn còn đó.

Chia sẻ với PV, ông Thành cho biết, chủ căn biệt thự ít khi xuất hiện nên nhiều người dân ở đây không biết mặt. Họ đồn thổi căn nhà bị ma ám, quỷ trêu là bởi từng có nhiều người chết chưa rõ nguyên nhân. Thế nhưng, ông quả quyết những câu chuyện ma mị thực ra chỉ là lời đồn, chuyện dựng vô căn cứ.

“Tôi nhiều năm ra vô căn biệt thự trên, kể cả trước và sau khi nơi đây xảy ra 4 cái chết của 2 đời quản gia. Tuy nhiên, tôi có thấy điều gì lạ đâu. Chuyện biệt thự có ma, hay biệt thự ma ám chỉ là tin đồn nhảm”, ông Thành khẳng định.

Chia sẻ với PV, anh Duyên, chủ mới ngôi nhà cho biết, cách đây 5 năm anh mua lại toàn bộ khu đất với diện tích lên đến 1ha. Trao đổi về những lời đồn thổi xung quanh căn biệt thự, anh cho biết: “Lúc tôi mua, ngôi nhà, vườn tược hoang sơ lắm. Tôi phải bỏ thêm một số tiền lớn để sửa chữa, xây mới một số hạng mục của căn biệt thự. Anh này cũng khẳng định, chuyện ngôi nhà từng có nhiều người chết là thật. Tuy nhiên, anh quả quyết, những chuyện đồn đại xung quanh cái chết ấy đều chỉ là chuyện thêu dệt. “Tôi mua ngôi nhà, ra vào sửa chữa nhiều thời gian nhưng có chuyện gì lạ lùng đâu. Nếu có chuyện lạ đi nữa, tâm mình tốt thì không sợ gì”, anh Duyên khẳng định.



