Chỉ sau 3 tháng phẫu thuật thu nhỏ, kích cỡ vòng 1 của cô gái lại quay trở lại như cũ.

Bethanie Lyon - trước ca phẫu thuật giảm kích thước ngực cỡ E thành cỡ C

Bethanie Lyon đã phẫu thuật thu nhỏ ngực vào tháng 7/2019, sau nhiều năm vật lộn với chứng đau lưng, bị mọi người chú ý và khó tìm quần áo vừa vặn cho bộ ngực khủng.

Bethanie Lyon, nữ ca sĩ 24 tuổi người Mỹ đã bỏ ra 10.000 USD để phẫu thuật giảm kích thước bộ ngực cỡ E (theo tiêu chuẩn Anh) của mình. Tuy nhiên, niềm vui ban đầu của cô mất dần vì khoảng 3 tháng sau ca phẫu thuật, các đường may trên trang phục bị bung ra. Ngực của cô phát triển trở lại với tốc độ khá nhanh và chỉ 9 tháng sau ca phẫu thuật, ngực của Bethanie đã trở lại gần như kích thước cũ.

Cô nói: “Thật là thất vọng. Tôi đã rất hạnh phúc sau cuộc phẫu thuật”.

Bethanie, ca sĩ và cũng là một vũ công ở Los Angeles, cho biết sau khi trải qua những đau đớn của ca phẫu thuật, thực sự rất khó khăn để cô đối mặt với điều đó.

Ở tuổi thiếu niên, ngực của Bethanie phát triển nhanh chóng và đến năm 14 tuổi, nó đã có kích thước khá lớn.

“Tôi luôn xấu hổ về kích thước của chúng. Mọi người bình luận liên tục và có cảm giác như đó là tất cả những gì mọi người biết về tôi". Là một nghệ sĩ biểu diễn, bộ ngực cỡ DDD ở Mỹ (cỡ E của Anh) cũng có tác động đến công việc và khiến cô tự ti về ngoại hình của mình khi nhảy.

Bethanie rất vui với bộ ngực cỡ C mới của mình, nhưng trong vòng 3 tháng, chúng đã bắt đầu phát triển trở lại.

Cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều trang phục đẹp dành cho những người có khuôn ngực nhỏ hơn và phải vật lộn để tìm ra những chiếc áo lót đủ lớn để mặc. “Vì hầu hết các cửa hàng chỉ bán cỡ DDD, nên tôi thường mua loại 36 hoặc 38DDD. Đôi khi chúng sẽ vừa vặn, nhưng đa phần là quá nhỏ”, cô nói.

Với sự giúp đỡ của cha mẹ, cô đã chi 10.000 đô la cho cuộc phẫu thuật tại Cool Springs Plastic Surgery, diễn ra vào ngày 12/7/2019. “Tôi rất lo lắng vì tôi chưa từng phẫu thuật hay bị gây mê bao giờ, nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất hào hứng”.

Sau khi phẫu thuật, Bethanie rất hài lòng với bộ ngực mới cỡ 34C. Nhưng cô phải uống thêm thuốc để có thể đi lại, ngồi xuống và đứng lên. Bethanie nói cô đã khóc mỗi khi phải bước đi vì cảm thấy “làn da của mình đang bị xé toạc ra”.

Cuối cùng, cô cũng trở lại làm việc. Nhưng khoảng 3 tháng sau, trên phim trường The Wedding Singer, các đường may ở váy bị bung ra khi cô cố gắng kéo nó lên phần ngực của mình.

Bethanie vào ngày phẫu thuật

“Nhiều tháng trôi qua, chúng ngày càng lớn hơn cho đến sau khoảng 9 tháng, chúng gần như đã trở lại kích thước như trước đây. Vì đau, tôi đã không mặc áo ngực kể từ khi phẫu thuật nên tôi không thực sự biết kích thước của chúng là bao nhiêu. Nhưng chúng trông có kích thước gần như giống hệt trước khi phẫu thuật - có thể chỉ nhỏ hơn một chút”.

Bethanie đã được thông báo về tất cả những rủi ro khi phẫu thuật - bao gồm cả việc chúng có thể phát triển trở lại - nhưng cô được trấn an rằng đó là một vấn đề hiếm gặp. Mặc dù không biết lý do chính xác nhưng cô tin rằng đó có thể là do vấn đề nội tiết tố liên quan đến tình trạng suy giáp mà cô đang gặp.

“Di truyền có thể cũng là một phần lớn lý do bởi vì họ hàng tôi đều sở hữu bộ ngực lớn bẩm sinh”, cô nói. Bây giờ, 2 năm sau cuộc phẫu thuật, Bethanie nói rằng cô đã học cách chấp nhận cơ thể của mình theo cách tự nhiên.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô phải hạn chế việc nhảy, thay vào đó là tập trung vào ca hát. Mặc dù phải chịu nhiều đau đớn sau phẫu thuật, Bethanie cũng đang cân nhắc việc phẫu thuật lại vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Bethanie cho biết trải nghiệm này đã giúp cô học cách chấp nhận cơ thể của mình như nó vốn có.

Đăng Dương(Theo Mirror)