Chủ nhân của các giải độc đắc ở New York (Mỹ) thấy cuộc sống của họ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, từ thăng hoa đến bi kịch, sau khi trúng xổ số.

Tấm vé xổ số Mega Millions trị giá 432 triệu USD được bán ra tại tiệm pizza ở quận Manhattan tối 20/9 là giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử của Big Apple (tên gọi khác của TP New York).

Người chiến thắng may mắn, vẫn chưa đến nhận giải thưởng, sẽ mang về nhà khoảng 192 triệu USD tiền mặt sau thuế, theo The New York Post.

Tấm vé xổ số Mega Millions trị giá 432 triệu USD được bán ra tại tiệm pizza ở quận Manhattan. Hiện người thắng giải chưa lộ diện. Ảnh: Robert Mecea.

Chủ nhân của những giải độc đắc ở New York trước đây thấy vận may của họ thay đổi theo nhiều cách sau khi trúng xổ số, từ hôn nhân tan vỡ, đốt tiền vào cuộc sống xa hoa đến sự đảm bảo tài chính cho gia đình.

“Rất nhiều người gặp phải chuyện không vui hoặc sóng gió. Có người tự sát. Có người vỡ nợ. Có người ly hôn. Tiền dễ dàng đến thì cũng dễ dàng đi”, Don McNay, nhà tư vấn tài chính cho người trúng xổ số và tác nói với tạp chí Time vào năm 2016.

“Đó chỉ là biến động mà họ chưa sẵn sàng đón nhận. Lời nguyền trúng số khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn thay vì cải thiện”, ông nói thêm.

Trận chiến cay đắng

Sau khi trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 149 triệu USD vào năm 2004, Juan Rodriguez (ở quận Queens) bị người vợ chung sống 20 năm đệ đơn ly hôn.

Juan Rodriguez thắng 149 triệu USD vào năm 2004, nhưng cuối cùng chỉ giữ được một nửa sau khi giải quyết ly hôn. Ảnh: NY Post.

Trước đó, khi Rodriguez phát hiện trúng số, vợ anh trở lại nhưng nhất quyết ly dị chỉ 10 ngày sau đó. Cô nhận được lệnh cấm Rodriguez nhận giải, khoảng 59 triệu USD sau thuế, cho đến khi họ đạt được thỏa thuận ly hôn.

Trận chiến tại tòa án kết thúc với việc cặp vợ chồng chia đôi tiền thưởng.

“Làm điều đúng đắn”

Robert Bailey (67 tuổi, ở khu Harlem), nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu, nhận giải độc đắc Powerball trị giá 343,8 triệu USD vào tháng 11/2018.

Trước đó, Bailey đều chọn dãy số tương tự trong suốt 25 năm. Ông mua tấm vé trúng thưởng tại cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện căn hộ của mình và nhận về số tiền 125,3 triệu USD sau thuế.

Robert Bailey thắng 343,8 triệu USD vào tháng 11/2018. Ảnh: Brigitte Stelzer.

Khi đó, Bailey liên hệ với luật sư và nhà hoạch định tài chính. Đây là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử bang New York vào thời điểm đó.

Người đàn ông 67 tuổi nói giải độc đắc là “cơ hội đổi đời tốt đẹp” và lên kế hoạch “làm điều đúng đắn” với số tiền thắng được, bao gồm thực hiện chuyến đi đến Las Vegas và trốn mùa đông ở Bahamas.

Bailey cũng có kế hoạch mua đất cho mẹ.

Đổi đời

David Yax (sống ở North Evans, ngoại ô New York) là người duy nhất thắng giải độc đắc Powerball trị giá 80 triệu USD vào tháng 9/2019.

David Yax thắng 80 triệu USD vào năm 2019. Ảnh: Powerball.com

Mang về nhà 38,4 triệu USD sau thuế, Yax lập tức gọi cho cố vấn tài chính của mình.

“Giành được số tiền này thật tuyệt vời, nhưng hơi quá sức. Cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi 100%”, Yax nói vào thời điểm đó.

Ông lên kế hoạch thành lập quỹ tín thác và đầu tư.

“Cả nhà tôi cũng có kế hoạch đi du lịch và vui chơi”, Yax nói.

