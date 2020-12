Tận hưởng trọn vẹn các trải nghiệm tại Hoiana với gói ưu đãi Festive Staycation với giá chỉ từ 7.285.000 đồng cho 2 đêm/phòng, bao gồm: bữa sáng hàng ngày cho hai người, ưu đãi ẩm thực trị giá 1.000.000 đồng tại nhà hàng The Terrace hoặc nhà hàng The Edge và dịch vụ đưa đón 2 chiều miễn phí từ Đà Nẵng hoặc Hội An. Chương trình kéo dài từ ngày 4/12 - 15/3/2020. (Điều kiện và điều khoản áp dụng: Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng) Xem thêm thông tin tại: www.hoiana.com/vn