Mặc dù dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, nhưng đội ngũ nhân viên của hãng hàng không Vietjet vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, nỗ lực đảm bảo cho những chuyến bay an toàn.

Đồng lòng vượt qua đại dịch

Kỹ sư Đặng Quang Thái chăm sóc cây cảnh tại nhà sau giờ làm việc (ảnh: M.H)

Anh Đặng Quang Thái là kỹ sư bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam) của hãng hàng không Vietjet. Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, công việc của Thái ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Vietjet vẫn khai thác các chuyến bay đi và đến Chu Lai để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nên hằng ngày anh vẫn miệt mài với công việc ở sân bay. Anh Quang Thái lạc quan: “Ngày lên sân bay làm việc, tối về tôi theo các khóa học online dành cho nhân viên mặt đất. Dịch rồi sẽ qua, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi luôn cố gắng học để chuẩn bị tốt nhất cho công việc”.

Những ngày tháng 5 “đổ lửa” ở TP.HCM, những nhân viên làm việc tại sân bay phải đối mặt với cái nóng hừng hực phả lên từ đường băng, sân đỗ… Anh Ngô Quốc Việt - nhân viên mặt đất của Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết: “Trời nóng, đeo khẩu trang liên tục nhiều lúc cũng thấy ngộp thở, chóng mặt. Nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho hành khách, chúng tôi đều nghiêm túc thực hiện”.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thảo Vân - nhân viên quầy đại diện Vietjet là người từng trải qua nhiều giai đoạn của mùa dịch. Chị chia sẻ, có lúc sân bay đông nghịt khách, có khi sân bay vắng vẻ; nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào, chị Vân và các đồng nghiệp đều xác định: giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng là trên hết. Các quầy làm thủ tục của Vietjet đều được bố trí dung dịch sát khuẩn, nhân viên của hãng thường xuyên nhắc nhở hành khách thực hiện quy định 5K và kiểm tra khai báo y tế khi làm thủ tục.

Chị Thảo Vân bày tỏ: “Dịch ảnh hưởng chung đến mọi ngành nghề, nhưng nếu mọi người đồng lòng thì sẽ sớm vượt qua. Chúng ta đã vượt qua các đợt dịch trước đây rồi nên không có lí gì chúng ta không tiếp tục vượt qua lần nữa”.

Lạc quan để phục vụ hành khách

Bên cạnh các kỹ sư, nhân viên mặt đất, đội ngũ phi công, tiếp viên của Vietjet cũng luôn giữ tinh thần vững vàng, lạc quan dù trong những chuyến bay, hay trong giai đoạn cách ly sau những chuyến bay giúp công dân hồi hương.

Tiếp viên trưởng Nguyễn Minh Hiền và vợ anh đều là tiếp viên của Vietjet. Trong đợt dịch đầu tiên, anh chị phải hoãn cưới để lên đường làm nhiệm vụ. Khi tình hình dịch an toàn trở lại họ mới tổ chức lễ cưới với gia đình, những người thân thiết. Anh Minh Hiền chia sẻ, hiện cặp đôi đang chờ đón “thiên thần nhỏ”. Dù đang ở khu cách ly, anh Hiền mỗi ngày đều gọi điện trò chuyện với vợ, đồng thời tận dụng thời gian trau dồi thêm ngoại ngữ mới.

Còn tiếp viên Đào Xuân Đạt có hẳn một “thời khóa biểu cứng”, áp dụng chung cho tất cả những lần cách ly. Mỗi ngày, anh Đạt dậy sớm, ăn sáng, thể thao, luyện nghe nói tiếng Anh, thưởng thức phim ảnh, âm nhạc và gọi điện về thăm nhà. Anh chia sẻ: “Không có khoảng thời gian nào vô bổ, mà đều rất có ích cho bản thân, cho công việc sau này”.

Tiếp viên trưởng Đào Minh Cường (bên trái) cùng đồng nghiệp sau một chuyến bay giải tỏa hành khách (ảnh: M.H)

Tiếp viên trưởng Đào Minh Cường cho biết, tất cả nhân viên Vietjet đều có kinh nghiệm làm việc trong mùa dịch nên bất cứ giai đoạn nào, các chuyến bay của hãng cũng đều nỗ lực đảm bảo an toàn. Anh khẳng định: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm điều phối và chăm sóc hành khách. Ngoài ra, do công tác tuyên truyền tốt, hành khách đều ý thức được việc phòng chống dịch, tự giác áp dụng quy định 5K trên các chuyến bay, góp phần tạo nên chuyến bay an toàn”.

Bên cạnh đó, nữ tiếp viên Nguyễn Thu Vân Anh cũng lạc quan, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ với niềm tin vững chắc rằng dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi. Vân Anh nói: “Việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và sự lạc quan của các tiếp viên sẽ khiến hành khách an tâm hơn trên mỗi chuyến bay. Sự an toàn, tin tưởng của hành khách là niềm vui đối với chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực làm việc mỗi ngày, cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch”.

Xuân Thạch