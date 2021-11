Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các bậc phụ huynh lựa chọn được món quà ý nghĩa, độc đáo, xinh xắn và thiết thực để bé tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm luôn là dịp đặc biệt để các thế hệ học sinh gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô. Với các ông bố bà mẹ có con nhỏ, chọn quà tặng không nhất thiết phải cầu kỳ, nhưng phải đủ thành ý để giúp con trẻ hiểu được ý nghĩa “tôn sư trọng đạo”.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề, các bậc phụ huynh có thể tham khảo những gợi ý bên dưới để cùng bé chuẩn bị món quà tri ân thầy cô độc đáo và đầy ý nghĩa.

Thiệp tri ân do bé tự tay trang trí

Thiệp thủ công vốn là món quà tặng quen thuộc nhưng chưa bao giờ “lỗi thời”. Một tấm thiệp được trang trí tỉ mỉ cùng lời chúc được nắn nót viết tay sẽ là món quà ý nghĩa đối với người nhận. Các bé có thể tự tay làm những tấm thiệp xinh xắn, thỏa sức trang trí theo khả năng sáng tạo của mình và nhắn gửi những thông điệp đáng yêu đến thầy cô. Món quà mộc mạc nhưng đong đầy tình cảm này sẽ khiến thầy cô cảm động và thích thú.

Bộ thiệp thủ công được tặng kèm các phụ kiện hạt trang trí giúp bé thỏa sức sáng tạo, hiện được bán với giá chỉ 15.000 đồng trên Shopee

Khung ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ

Một chiếc khung ảnh để bàn tuy nhỏ bé nhưng lại giúp không gian thêm ấm cúng và gợi nhắc về những khoảnh khắc khó quên. Đây hứa hẹn là món quà thích hợp để các bé dành tặng thầy cô mình. Đặc biệt hơn, bố mẹ có thể lồng những bức hình tập thể lớp chụp cùng thầy cô vào khung ảnh để khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn.

Chiếc khung ảnh với kích thước 13x18 cm, chất liệu mica cứng cáp có giá chỉ 10.500 đồng. Bố mẹ có thể đặt mua nhiều kích cỡ để phần quà thêm đa dạng.

Sổ tay ghi chép đầy sắc màu

Đối với những ai theo đuổi sự nghiệp dạy học, sổ tay sẽ là vật dụng “bất ly thân”. Các phụ huynh có thể cùng bé lựa chọn những mẫu sổ tay nhỏ nhắn, đáng yêu để những trang ghi chép của thầy cô trở nên thật sống động. Một quyển sổ tay có trang giấy cứng cáp, phần bìa da sang trọng, màu sắc tươi tắn, trẻ trung sẽ là món quà ấn tượng.

Một quyển sổ tay nhỏ nhắn, dễ dàng bỏ túi để mang theo bất cứ đâu sẽ là gợi ý quà tặng tuyệt vời cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Hiện nay, đặt mua sản phẩm trên Shopee sẽ nhận được mức giá giảm 47% còn 113.000 đồng.

“Túi Phước may mắn” nhỏ xinh

Túi Phước may mắn mang ý nghĩa bình an, may mắn, hạnh phúc. Đây sẽ là món quà ý nghĩa thay lời chúc an lành đến thầy cô. Bên cạnh đó, chiếc túi này còn đóng vai trò như một phụ kiện trang trí bàn làm việc, hoặc móc khóa, treo túi xách nhờ màu sắc và họa tiết đáng yêu.

Bộ sản phẩm bao gồm túi Phước Omamori, túi bảo vệ, đá, hoa khô và giấy ước nguyện có giá ưu đãi chỉ 28.500 đồng, duy nhất trong dịp Nhà giáo Việt Nam trên Shopee

Tranh sơn dầu số hóa đầy nghệ thuật

Nổi lên như một trào lưu mới của những người trẻ yêu hội họa ở Việt Nam, tranh sơn dầu số hóa được yêu thích và săn đón bởi việc dễ dàng tạo nên bức tranh giàu tính nghệ thuật, kể cả đối với những ai không khéo tay. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các bậc phụ huynh có thể cùng bé lựa chọn những bức tranh số hóa có nội dung tươi sáng, sống động để bày tỏ lòng tri ân của mình với thầy cô.

Bộ tranh sơn dầu số hóa bao gồm: toan vẽ, bộ màu acrylic, cọ, bản nháp và đinh vít treo tranh có giá chỉ 163.000 đồng trên Shopee

