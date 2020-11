Từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa đẹp nhất để đi du ngoạn Nam Phú Quốc, khi nắng ấm áp, biển xanh như ngọc lục bảo, cát trắng mịn như kem...

Với muôn vàn trải nghiệm từ các khu nghỉ dưỡng, các điểm vui chơi giải trí mới trên đảo Hòn Thơm cũng như quanh thị trấn An Thới, kỳ nghỉ của những người muốn “trốn” những tất bật cuối năm sẽ được lấp đầy bởi ngập tràn lãng mạn lẫn khám phá sôi động.

Những bãi biển tuyệt đẹp

Phú Quốc có thể khiến bạn trở nên tràn đầy năng lượng với thứ vitamin “sea” diệu kỳ. Hãy bắt đầu bằng trải nghiệm bình dị nhất - đi dạo ở bãi Kem buổi bình minh, hít hà hơi thở tinh khôi của biển, chạm chân lên những dải cát trắng mịn màng.

Bãi Kem được bình chọn là 1 trong 100 bãi biển đẹp nhất thế giới. Khung cảnh ở đây đẹp và sang chảnh chẳng kém gì Maldives. Ngoài ra, Bãi Kem còn là nơi tuyệt vời để tận hưởng những môn thể thao bãi biển sôi động như lướt ván, chèo kayak, yoga, hay bóng chuyền, bóng đá trên cát.

Đây cũng là nơi hội tụ của rất nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hot nhất nhì Phú Quốc như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay Premier Village Phu Quoc Resort…

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ với mức giá hợp lý, thiết kế mang hơi thở hiện đại, đầy năng động.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là điểm đến quen thuộc của các tỷ phú, giới nhà giàu cũng như nhiều ngôi sao trong nước lẫn quốc tế. Đây còn là địa điểm tuyệt vời cho tín đồ mê “sống ảo”, bởi góc nào cũng sang, đẹp và chất lừ.

Trong khi đó, Premier Village Phu Quoc resort lại là không gian tuyệt đỉnh cho những ai muốn ôm cả biển trời từ căn villa trên đồi lộng gió để trải nghiệm bình minh rực rỡ hay hoàng hôn óng vàng được ví như “đặc sản” của Phú Quốc.

Vui không giới hạn với những trải nghiệm mới lạ

Nếu Bãi Sao nổi tiếng bởi vẻ đẹp tựa như tranh vẽ thì Bãi Trào trên đảo Hòn Thơm sẽ là gợi ý hoàn hảo để “quẩy” hết mình với các hoạt động thể thao biển sôi động không kém gì ở nước ngoài như: lặn ngắm san hô bằng bình dưỡng khí; đi bộ dưới biển; đi cano kéo dù biển…

Nam Phú Quốc đang là trào lưu mới đối với giới trẻ khi chọn vi vu đảo Ngọc. Nơi đây có tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, với nhà ga đi đẹp như “Đấu trường La Mã” cổ đại cho những góc sống ảo đẹp lạ lùng; với tuyến cáp treo vượt biển cho một hành trình du ngoạn trên không ngắm biển trời đẹp như tranh vẽ…

Đến Nam đảo mà không trải nghiệm cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới thì thật đáng tiếc. Từ cabin ngắm biển trời bao la, băng qua các hòn đảo xanh rì, lướt trên dàn thuyền đánh cá bập bềnh sóng nước, những làng chài nhỏ bé bên bờ sóng… là những trải nghiệm cực “chill”.

Khung cảnh biển trời đẹp tựa thiên đường nhìn từ cabin cáp treo Hòn Thơm

Đặt chân tới Hòn Thơm xinh đẹp ở điểm đến của cáp treo, bạn sẽ phiêu trong những bến bờ cảm xúc, đặc biệt với những du khách thích chinh phục và đam mê cảm giác mạnh. Công viên nước Aquatopia với hơn 20 trò chơi đầy thách thức là một “cuộc chơi ấn tượng” từ những làn trượt đê mê, những cảm giác tò mò xen lẫn hồi hợp, nín thở, và rồi vỡ òa vì sung sướng.

Cho những ai thích sống ảo, Aquatopia cũng đang là điểm đến hàng đầu, khi bạn đứng góc nào cũng giống như đang lạc trên hoang đảo thổ dân, đầy bí ẩn, hoang dã, nhưng cũng hết sức sống động, vui nhộn.

Đặc biệt, những ngày gần đây, mạng xã hội đang xôn xao về một “Địa Trung Hải thu nhỏ” tại Nam Phú Quốc. Đây chính là sản phẩm mới nhất của Tập đoàn Sun Group - Sun Premier Village Primavera - “thị trấn Amalfi” thu nhỏ bên bờ biển Tây Nam Phú Quốc, tọa lạc ngay tại khu vực ga đi cáp treo Hòn Thơm.

Những căn nhà phố thương mại rực rỡ sắc màu Địa Trung Hải, được thiết kế giật cấp trên nhiều cao độ và sử dụng kỹ thuật theming giả cổ độc đáo, đã nhanh chóng trở thành phông nền hoàn hảo cho nhiều bức ảnh triệu like.

Thậm chí, ngay trung tâm thị trấn An Thới, nhiều khu vực đô thị mới như New An Thoi cũng trở thành “phông bạt” cho những bộ hình đẹp không tì vết khiến giới xê dịch đứng ngồi không yên.

Một Nam đảo đầy hấp lực với những điểm đến và trải nghiệm mới toanh, một Nam đảo có đủ sức hấp dẫn với những người giàu trải nghiệm cho những ai đang tìm kiếm nơi “trú ẩn” để nạp năng lượng cho những ngày tất bật cuối năm, đó là lý do vì sao nhất định phải đến Nam Phú Quốc mùa đẹp nhất này.

Doãn Phong