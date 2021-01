Hàng ngàn khán giả vỡ òa trong đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng” do Sun Group tổ chức tại trung tâm Thị trấn An Thới, Phú Quốc, với sự góp mặt của loạt sao Thu Phương, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Soobin Hoàng Sơn…

Trước đại nhạc hội New Year Countdown 2021, từ khoảng 18h30-20h30, Tiệc mừng năm mới lung linh tại khu vực bể bơi Central Village (thuộc dự án Sun Premier Village Primavera) với buffet nướng đặc sắc cùng âm nhạc Acoustic đã mang đến cho khách hàng VVIP và đối tác quan trọng của Tập đoàn Sun Group không gian Địa Trung Hải cực lãng mạn và ấn tượng bên thềm năm mới.

Bên bãi biển nên thơ khu dự án Primavera, một loạt những hoạt động hoạt náo như xiếc, ảo thuật, nhảy múa và âm nhạc cực chill mang đến một bầu không khí tưng bừng, cùng cảm nhận rõ nét về diện mạo mới mẻ của một Nam Phú Quốc đầy hiện đại, sôi động.

21h30, không khí náo nhiệt dần lên khi hàng ngàn khán giả tập trung ở sân khấu quảng trường Địa Trung Hải - Quần thể dự án New An Thới Nam Phú Quốc, chờ đón chương trình đại nhạc hội hoành tráng có một không hai tại miền biển nhiệt đới.

Không phụ mong đợi của khán giả, “Đại tiệc của thần Ánh sáng” của Sun Group mở màn mãn nhãn với màn tái hiện thế giới La Mã cổ đại kỳ bí với những cuộc chinh phạt hào hùng của các dũng sĩ, những khúc ca khải hoàn mừng chiến thẳng vẻ vang, những bữa tiệc xa hoa với các nữ thần xinh đẹp bên đàn Lia, rượu và trái cây ngập trời. Kết tiết mục là sự xuất hiện oai phong lẫm liệt của Apollo - vị thần mặt trời với cỗ xe bằng vàng rực rỡ, tượng trưng cho ánh sáng, năng lượng và niềm tin vào tương lai.

Tiếp theo, nhóm Oplus mang đến không khí tưng bừng sôi động của vùng biển nhiệt đới, khuấy động đám đông với những giai điệu rộn ràng của ca khúc “Sống đúng chất” của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và “Chuyện tình biển xanh” của Phạm Tùng Lâm.

Khán giả tiếp tục được say mê trong âm nhạc với Văn Mai Hương và bản tình ca lãng mạn nổi tiếng của cô mang tên “Cầu hôn” giữa đêm Địa Trung Hải huyền bí. Và ngay sau đó là hit sôi động “Nếu như ngày anh đến”.

Trở lại Nam Phú Quốc, Thu Phương bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích trước những đổi thay ngoạn mục của vùng biển trước kia từng rất hoang sơ. Với chất giọng trầm ấm, tình cảm, một lần nữa cô chinh phục khán giả bằng cảm xúc ngọt ngào với “Đi thật xa để trở về” và “Ngại gì shine”.

Mang không khí Xuân ùa về, Tùng Dương lại dành tặng khán giả cảm xúc bình yên mà đầy khác lạ với bản phối đặc biệt cho ca khúc “Lắng nghe mùa xuân về”.

Đinh Hương và Trọng Hiếu thì khuấy động sân khấu bằng màn trình diễn trẻ trung, hút mắt với “Uptown funk” cùng DJ và vũ đoàn. Còn ca sĩ xinh đẹp Bùi Lan Hương khiến khán giả mãn nhãn với 2 tiết mục ấn tượng- “Men tình say” và “Don’t start now”.

Sự xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn khiến các fan vỡ òa với bản hit đang dậy sóng “Blackjack” và liên khúc “Vui đi em - Lalala - I know you now”. Phong thái lãng tử, chất chơi của Soobin Hoàng Sơn khiến các fan phấn khích hơn bao giờ hết, khi quậy tưng cùng nhóm nhảy trên sân khấu mang màu sắc Địa Trung Hải kỳ ảo.

Không khí mùa Xuân mới về trên vùng biển nhiệt đới đặc biệt hơn bao giờ hết trong giờ phút đếm ngược mừng năm mới. Cảm xúc vỡ òa của hứng khởi, hy vọng và niềm tin là khi pháo hoa vụt sáng mặt biển và khu vực quảng trường Địa Trung Hải - quần thể dự án New An Thới Nam Phú Quốc của Sun Group. Chưa bao giờ, Nam Phú Quốc rực rỡ và mê say đến vậy.

Với “Đại tiệc của thần Ánh sáng”, Sun Group cùng ekip của “Phù thủy sân khấu” - đạo diễn Phạm Hoàng Nam và giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã thiết đãi khản giả tại tâm điểm phồn hoa mới - Nam Phú Quốc một bữa tiệc lung linh, choáng ngợp của thanh âm và ánh sáng, đưa hàng nghìn khán giả bùng nổ với mọi cung bậc cảm xúc đón một năm mới 2021 tưng bừng niềm vui và hy vọng.

Doãn Phong