Sau gần 4 năm hoạt động, không chỉ khẳng định vị trí với kết quả kinh doanh vượt trội, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) còn được biết đến là doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng.

Ủng hộ xây dựng điểm trường vùng sâu vùng xa

Ngày 12/6/2020, tại Huổi Áng - Sốp Cộp - Sơn La, đại diện MB Ageas Life cùng với các đơn vị tổ chức bao gồm Quỹ Hope và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đã tổ chức khánh thành điểm trường cùng với đại diện địa phương, trường học và hơn 40 em học sinh.

Khánh thành điểm trường Huổi Áng - Sốp Cộp - Sơn La

Trước đó, MB Ageas Life đã trao tặng số tiền là 225.830.880 đồng để ủng hộ xây dựng điểm trường với hy vọng mang nguồn ánh sáng hy vọng đến trẻ em nghèo nơi đây. Đây là số tiền thu được từ phí đăng ký Giải chạy MB Ageas Life Family Ekiden mùa thứ hai (năm 2019) của gần 500 gia đình được diễn ra vào tháng 8/2019.

Điểm trường được khởi công xây dựng tháng 11/2019 và hoàn thành vào tháng 3/2020. So với điểm trường trước đây, điểm trường mới được xây kiên cố trên nền đất bằng phẳng cách điểm cũ khoảng 600m, vị trí được địa phương lựa chọn an toàn hơn, tránh gần vực để đảm bảo an toàn cho học sinh. Hiện điểm trường đáp ứng được việc giảng dạy cho 18 học sinh tiểu học (lớp 1,2) và 26 học sinh mầm non. Trước đó, điểm trường này chỉ có ba chái nhà bằng ván gỗ lợp mái tôn, nền phòng học làm bằng đất nện. Ngoài vài chiếc ghế băng, cơ sở vật chất đáng kể nhất trong lớp là tấm bảng gỗ, giữa căn nhà là một vức vách thấp, dựng bằng 10 miếng ván để chia lớp.

Xây mới điểm trường Huổi Áng nằm trong mục tiêu và kế hoạch thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của MB Ageas Life.

Luôn hướng đến cộng đồng

Với khẩu hiệu “Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc” cam kết mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, luôn đồng hành cùng khách hàng qua những thăng trầm của cuộc sống, không chỉ chú trọng vào hoạt động kinh doanh, trong những năm qua, MB Ageas Life cũng đã có những đóng góp tích cực đến cộng đồng. Cụ thể, năm 2018, MB Ageas Life đã tổ chức thành công Lễ hội Family Ekiden và cùng với Ngân hàng TMCP Quân đội MB đã đóng góp số tiền là 250 triệu đồng để xây dựng nhà bán trú cho trẻ em vùng cao tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Bà Cao Thị Thúy Hường - Đại diện MB Ageas Life chụp ảnh cùng người dân địa phương tại điểm trường Huổi Áng - Sốp Cộp - Sơn La

Đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” và ủng hộ đội ngũ y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, MB Ageas Life đã nhanh chóng thực hiện hoạt động phát khẩu trang miễn phí tại các địa điểm giao dịch của MB trên các thành phố lớn như: TP. Hà Nội, TP. HCM; Hỗ trợ và gửi tặng các nhu yếu phẩm đến các y, bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày bệnh viện bị cách ly, số tiền ủng hộ lên đến 100 triệu đồng.

Đặc biệt, trong phong trào toàn dân chống dịch Covid-19, để chia sẻ những khó khăn, gian khổ với lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh nơi tuyến đầu như: cửa khẩu quốc gia, tuyến biên giới, MB Ageas Life đã phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân thực hiện Chương trình "Tiếp sức hậu phương, vững lòng chiến sĩ" với tổng ngân sách tài trợ là 500 triệu đồng. Chương trình đã trao tặng cho các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thường xuyên phải đi điều trị bệnh một món quà là số tiền 3 triệu đồng/người.

Có thể nói, dù mới gia nhập thị trường bảo hiểm, song các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng của MB Ageas Life đã trở thành điểm nhấn, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung trong quá trình kinh doanh. Trong thời gian tới, MB Ageas Life sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng tới xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất, đồng thời theo đuổi những giá trị, mục đích lớn hơn, mang lại chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) được thành lập và hoạt động kể từ ngày 21/7/2016 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/GP/KDBH của Bộ Tài chính. Là doanh nghiệp trẻ trong thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, MB Ageas Life đã mau chóng khẳng định vị thế trên thị trường. Đến nay, sau gần 4 năm hoạt động, MB Ageas Life tự hào nằm trong top 7 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tính theo doanh thu phí khai thác mới.

