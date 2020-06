Khảo sát của Nielsen cho thấy, có đến 53% người Việt dành tiền nhàn rỗi cho mục đích du lịch. Theo các chuyên gia, những điểm đến vui chơi giải trí mới sẽ là thỏi nam châm “hút” nguồn chi tiêu của du khách nội địa thời gian tới.

Khách du lịch trong nước chọn Phú Quốc làm điểm đến

Thống kê từ ASEAN Travel 2018 cũng chỉ ra, nếu năm 2012 Việt Nam có khoảng 4,8 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài thì đến năm 2018 con số này đã gần gấp đôi lên 8,6 triệu lượt. Năm năm trở lại đây, đi du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu của một bộ phận không nhỏ người Việt.

Khám phá thiên nhiên, thưởng thức văn hóa hay ẩm thực đã không còn đủ cho các chuyến đi. Dù Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên đa dạng xinh đẹp và bề dày văn hóa bậc nhất khu vực thì người dân vẫn khao khát được đến Hồng Kông, Singapore hay Thái Lan… Có hàng triệu người Việt ra nước ngoài mỗi năm để tìm đến những đỉnh cao của công nghệ giải trí, tìm kiếm những trải nghiệm vui chơi thư giãn đẳng cấp toàn cầu.

Tuy nhiên, diễn biến chưa có dấu hiệu dừng lại của dịch Covid-19 ở các nước trong khu vực và trên thế giới đã giúp du lịch nội địa giành lại vị thế. Một lượng lớn người Việt thay vì chọn các tour quốc tế, giờ đây và sắp tới chỉ chọn đi du lịch trong nước. Theo đó, các điểm đến có nhiều hạng mục vui chơi giải trí nhất sẽ trở thành những lựa chọn hàng đầu.

Đặc biệt, sau thời gian giãn cách xã hội, cơn khát du lịch của người Việt càng bùng nổ mạnh mẽ. Tại các công ty lữ hành, hàng loạt chùm tour hè 2020 đang liên tục được đẩy mạnh. Sôi động bậc nhất là các đường tour đến Phú Quốc. Năm 2019, lượt khách đến Phú Quốc đạt 5,1 triệu lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 5.754 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Con số 239.000 lượt khách đến Phú Quốc của cả năm 2010 hiện giờ chỉ bằng lượng khách đến trong một tháng. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, con số ấn tượng của năm 2019 đó vẫn sẽ chưa là gì so với vài tháng tới, khi những điểm đến giải trí - mua sắm - nghỉ dưỡng quy mô chưa từng có ở Việt Nam đi vào hoạt động.

Hấp lực từ những điểm đến mới lạ, chưa từng có tại Việt Nam

Mở màn là công viên chủ đề (theme park) lớn nhất Việt Nam - VinWonders Phú Quốc chính thức khai trương vào ngày 1/6. Sự kiện này là bước ngoặt cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và đảo Ngọc nói riêng khi lần đầu tiên ghi danh vào bản đồ công viên theme park trên thế giới. Các nhà phát triển du lịch dự báo, VinWonders Phú Quốc sẽ giúp lượng khách đến đảo tăng 30-50% vì vừa kịp đón mùa đỉnh điểm của du lịch (tháng 6 - tháng 9).

Thoả sức khám phá hành trình kì diệu tại thiên đường vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam, hàng đầu châu Á - VinWonders

Được góp mặt vào danh sách các công viên chủ đề hàng đầu châu Á, VinWonders Phú Quốc sở hữu đến 6 phân khu với 12 chủ đề, lấy cảm hứng từ các nền văn minh nổi tiếng của nhân loại và các câu chuyện cổ tích thế giới. Những trải nghiệm cực kỳ mới lạ như thưởng thức rạp phim bay, ngủ qua đêm trong lòng đại dương, cho cánh cụt dùng bữa... sẽ không chỉ khiến trẻ em say mê, mà còn làm cho người lớn thích thú vì được mở rộng tầm mắt. Không chỉ vậy, sức thu hút của công viên chủ đề làm điểm nhấn cho Phú Quốc còn đến từ sự cộng hưởng với các đại dự án xung quanh. Corona Casino hiện đại, siêu tổ hợp Grand World khổng lồ nằm liền kề với VinWonders Phú Quốc hứa hẹn tạo thành “bộ ba” hấp lực, giúp Phú Quốc bứt phá.

VinWonders - nơi niềm vui bất tận đón chờ

Giờ đây, không cần phải ra nước ngoài, du khách Việt Nam vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn những chuyến đi “tất cả trong một”: nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực từ Đông sang Tây. Đặc biệt, những du khách yêu thích cuộc sống về đêm sẽ tìm thấy ở Grand World Phú Quốc một thành phố không ngủ náo nhiệt và đầy màu sắc. Tổ hợp quy mô 85ha này vừa phát triển hệ thống condotel với nhiều loại hình sản phẩm do Vinpearl quản lý, vừa sở hữu các khu shop thương mại độc đáo do Vincom Retail vận hành, đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp và mua sắm, giải trí hiện đại trong cùng một tổ hợp khép kín.

Quần thể Grand World Phú Quốc quy mô 85ha

Tiềm năng du lịch Phú Quốc đang gây chú ý mạnh mẽ với các nhà đầu tư. Với mức tăng trưởng từ năm 2015 đến năm 2018 lên tới 141%, nay lại thêm bộ ba siêu dự án, đảo Ngọc đang thực sự trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Hiện tại, chủ đầu tư Grand World Phú Quốc đang triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn với cam kết tiền thuê ở mức 5%/năm trong 2 năm đối với shop thương mại và cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong 3 năm đối với condotel giúp nhà đầu tư an tâm với khả năng sinh lời ổn định.

An Mai