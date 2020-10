Nhìn phong cảnh ở những nơi này, chắc chắn ai cũng đều phải xuýt xoa vì nó quá đẹp.

1. Làng cổ Chengzi, Vân Nam

Điều thú vị ở làng cổ này chính là mái nhà còn là sân, cứ thế nối tiếp đuôi nhau, tạo thành một tổ hợp như ''tổ mối''. Chỉ cần đi vào một gia đình là du khách có thể khám phá cả ngôi làng. Có tổng cộng hơn 1000 ngôi nhà bằng đất nung, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Kiến trúc phức tạp của tòa nhà này bên cạnh mục đích phòng thủ, nó còn mang đến sự kế nối cho những hộ gia đình. Ước tính trong hơn 500 năm qua, hàng trăm cư dân tại đây sinh sống hòa thuận và giúp đỡ nhau.

2. Làng Danba, Tứ Xuyên

Đây là một trong 6 thị trấn cổ vùng nông thôn đẹp nhất Trung Quốc. Tường trắng, mái hiên đỏ là kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà người Tây Tạng. Những chấm đỏ xuất hiện nổi bật giữa rừng núi xanh ngát tạo nên khung cảnh rất ấn tượng.

Mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự kỳ diệu và vẻ đẹp của làng Danba. Hiện nay, còn rất nhiều người sống trên ngọn núi này. Tương truyền nơi này từng là chốn dừng chân của các phi tần và hoàng thân khi Vương triều Xixia đứng trên bờ vực diệt vong. Đó cũng là lý do mà phụ nữ nơi này rất đẹp.

3. Làng Nujiang Wuli, Vân Nam

Khi đến nơi này, du khách sẽ hiểu được vì sao nó lại có một cái tên thơ mộng đến vậy. Nhìn ngôi làng ảo mộng trong sương mù buổi sớm mai, hay nhìn những căn nhà gỗ nhỏ trên đồng qua làn khói, mọi thứ bình yên đến nao lòng.

Dù là hoàng hôn hay bình minh, nơi này cũng mang đến cảnh sắc đẹp không tả xiết. Ngôi làng cổ này không có quá đông người ghé đến, một phần có thể vì đường xá di chuyển quá khó khăn, nhưng đó cũng là điều tích cực kỳ có thể giữ được nhiều cảnh sắc nguyên thủy hơn.

4. Làng cổ Longji, Quảng Tây

Khi tia nắng đầu tiên chiếu trên ruộng bậc thang vào buổi sáng, cả ngôi làng dường như vẫn chưa thức dậy hoàn toàn. Quy mô ruộng bậc thang ở đây trải dài từ thung lũng cho đến núi, từ bìa rừng đến vách đá, cứ chỗ nào có đất là sẽ có ruộng bậc thang.

Nếu ngắm nhìn từ xa, làng cổ Longji đẹp như một bức tranh trừu tượng nổi tiếng. Đặc biệt đây còn là nơi có phong thủy hiếm có. Sườn núi lớn 2 bên làng tạo thành một con rồng nếu nhìn từ trên cao, do đó nơi này còn có tên là "Dragon Back".

Mọi thứ ở đây vẫn còn đậm nét nguyên thủy, nền kinh tế gần như là tự cung tự cấp, kết hợp với khu rừng nguyên sinh rậm rạo, mang tới cho người xem cảm thấy rất tinh khiết, trong lành khi được hòa mình vào thiên nhiên.

Mặc dù rừng, suối, làng mạc và ruộng bậc thang ở đây có độ cao khác nhau nhưng lại mang vẻ đẹp rất hài hòa.

5. Làng Yunshuiyao, Chương Châu

Làng cổ này khá nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Điểm ấn tượng nhất ở nơi này là con đường đi bộ rất dài, cây đa thế kỷ, những ngôi nhà cổ kính, con kênh nước trong vắt, tất cả đều toát lên vẻ đẹp trong lành và bình yên.

Năm 2005, một bộ phim "The Ballad of Clouds and Water" được quay tại đây. Kể từ đó, ngôi làng trở nên nổi tiếng và được đổi tên thành Yunshuiyao

Chiếc guồng nước xuất hiện trong phim trở thành biểu tượng của ngôi làng. Ngoài ra, công trình kiến trúc nhà cửa bằng đất nung dù trải qua hàng nghìn năm mưa gió nhưng vẫn còn rất tốt.

Người Hakka đã sử dụng đá, đất sét, gạo nếp, tre... để tạo thành một vật liệu bền chắc theo thời gian. Hàng chục ngôi nhà bằng đất này đã che chở cho rất nhiều gia đình qua bao thế hệ.

Tòa nhà Huaiyuan do gia đình Jane xây dựng được cho là nơi bảo tồn tốt nhất, có tổng cộng 4 tầng, 136 phòng, có kiểu dáng độc đáo.

