Mỗi dịp đầu năm, du khách thập phương lại tìm về Sun World Fansipan Legend, hoà mình vào sắc xuân rực rỡ miền non cao, chiêm bái cầu an trong không gian thanh tịnh của quần thể tâm linh, để rồi “lạc lối” giữa vô vàn trải nghiệm hấp dẫn.

Fansipan - Sa Pa luôn khiến cho những ai đã đến muốn trở lại, chưa đi thì phải tới cho thỏa nỗi khát khao. Và Fansipan đặc biệt khiến người ta muốn tìm về nhất khi mùa xuân trăm hoa đua nở, lòng người nhất tâm hướng về đỉnh thiêng mong cầu một năm vạn sự an yên.

Năm nay, những tín hiệu tích cực đã trở lại với du lịch Sa Pa ngay từ những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khi trong Tết, mỗi ngày khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón hàng ngàn du khách ghé thăm. Và dịp cuối tuần sau Tết, du khách vẫn đổ về Fansipan, nối dài những trải nghiệm du xuân cầu an năm mới, khi chương trình “Mở cổng trời - Khai niên đón lộc” tại đây vẫn tiếp tục đến hết tháng Giêng.

Xuân là mùa của hoa nở trong sương mây. Chỉ cần bước ra khỏi ga tàu hỏa leo núi tới khu vực đi cáp treo Fansipan là du khách đã thấy ngợp trời hoa. 7,5ha hoa cải vàng rực thắp lên một sắc xuân rạng rỡ, xua tan lớp sương mờ ảo đặc sản của Fansipan - Sa Pa mùa này. Dọc con đường chính dẫn vào khu du lịch là một đường hoa đào hàng trăm gốc đủ chủng loại, từ đào rừng Fansipan, đào Himalaya sắc thắm đến anh đào Nhật Bản… Đó là chưa kể xác pháo, đỗ quyên… và những cây hồng cổ Sa Pa cũng đang vào độ xuân.

Lối vào Ga đi cũng dẫn du khách qua một không gian chợ quê với đủ thứ sản vật miền sơn cước, để ai đó có thể mua một chiếc khăn thổ cẩm, một chiếc váy xòe của các cô gái H’Mong... hay dừng chân sưởi ấm với một tách trà quế thơm nồng hương vị vùng cao.

Hành trình khám phá Sun World Fansipan Legend mới chỉ bắt đầu thôi. Cả một miền trải nghiệm bất tận còn đang ở phía trước, nơi đỉnh cao 3.143m với quần thể tâm linh khi ẩn hiện giữa sương mây huyền ảo, lúc lại khiến du khách ngỡ ngàng bởi những vòng hào quang bí ẩn.

Và để tới được đỉnh cao ấy, để tận mắt thấy những kiến trúc tâm linh kỳ vĩ ở nơi gió núi mây ngàn, du khách sẽ bước qua một con đường rợp ngời sắc cờ Phật giáo, rồi băng cùng cáp treo, trên những cánh rừng Hoàng Liên Sơn khi ẩn khi hiện giữa sương mù giăng kín, khi lại bật lên sắc xanh thăm thẳm lúc nắng lên rạng ngời, và đâu đó trên thảm xanh ấy của rừng già, hoa đỗ quyên nở sớm đã bật lên màu đỏ, màu vàng tươi rói.

Xuống ga đến, sương mây quấn lấy người, vấn vương trên vai, trên tóc mời gọi. Bước từng bước chậm rãi qua các bậc đá dẫn tới Cổng tam quan Thanh Vân Đắc Lộ rồi tới Bích Vân Thiền Tự, sẽ thấy hai bức tường được kết từ hàng ngàn thẻ chữ Lộc và chữ An, trang trí hình hoa sen được tạo bởi hàng trăm bông cúc vàng và hoa hồng, một năm mới rực rỡ với nhiều an lạc như đang mở ra với du khách, Phật tử, từ đỉnh thiêng Fansipan.

Từ đầu Xuân mới, quần thể tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan đã đón rất nhiều đoàn Phật tử ghé thăm, đảnh lễ. Sương mây mù mịt và cái lạnh đặc trưng của Fansipan trên độ cao hơn 3.000m dường như tiếp thêm lòng thành, để các Phật tử thành tâm quỳ dưới chân Đại Tượng Phật A Di Đà dâng hương cầu an lành, may mắn. Khoảnh khắc ấy, mỗi du khách thấy tâm tĩnh, lòng an, thấy thật duyên phước khi đầu năm được đảnh lễ ở nơi non cao linh thiêng ấy.

Và đỉnh cao nhất của mọi trải nghiệm khi chọn tới Fansipan vẫn là được chạm tay vào chóp tháp nơi nóc nhà Đông Dương huyền thoại, và từ đây thu vào tầm mắt muôn trùng non nước kỳ vĩ với trập trùng là núi non hay bềnh bồng biển mây những ngày trời trong veo. Mùa xuân, đỉnh Fansipan lúc nhiều sương mây mù mịt, khi lại bừng nắng tỏa rực rỡ ngay cả khi dưới thị trấn Sa Pa sương mù không tỏ mặt người. Fansipan là thế, đôi khi, để chạm tới những khoảnh khắc đẹp nhất của nơi này cũng là vạn sự tùy duyên.

Bởi thế nên, dù biết rằng có thể mục tiêu lên Fansipan để săn mây hay ngóng tuyết rơi nhưng bất thành, thì với du khách, hành hương tới miền non cao linh thiêng Tây Bắc ấy vẫn cứ là một việc phải làm, một trải nghiệm phải thử mỗi mùa đầu xuân, để cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an.

