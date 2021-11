Bạn ngưỡng mộ những phụ nữ có cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc dù đã qua ngũ tuần, bạn hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp như vậy nếu thực hiện các điều sau từ ngay hôm nay.

Tuổi già là kẻ thù lớn nhất đối với phụ nữ, là điều kinh khủng không ai muốn nhắc đến. Nhưng đó là quy luật tự nhiên, chúng ta dù có cố gắng nhiều đến đâu thì cũng không thể kháng cự được. Vậy thì thay vì lo lắng, rầu rĩ, hãy làm những việc có ích từ ngay khi ta 30 để đón nhận niềm vui, sức sống tràn đầy không lo lắng ở tuổi ngũ tuần nhé.

Những điều sau đây được đúc kết ra từ 1 cuộc khảo sát của trang web Quora, đó là tập hợp những lời khuyên hữu ích từ các bậc tiền bối U50, những trải nghiệm về cuộc sống ở lứa tuổi về gần xế chiều. Và dưới đây là những kinh nghiệm mà chị em ngũ tuần muốn truyền đến phụ nữ U30 để có thể sở hữu một cuộc sống tràn đầy thi vị khi chạm ngõ 50.

1. Hãy bỏ thuốc lá và kiên quyết yêu cầu người thân bỏ thuốc lá

Nếu bạn đang hút thuốc lá hoặc hít khói thuốc của người thân trong nhà thì hãy dừng lại đi, nó sẽ khiến chúng ta trở nên già nhanh hơn với những đốm da tối màu, hàm răng hoen ố và một sức khỏe xuống dốc không phanh ở tuổi 50 đấy. Chưa kể thuốc lá còn ngốn bộn tiền của bạn vì thế hãy tập bỏ thuốc ngay từ hôm nay, tôi biết là khó nhưng không gì là không thể nếu bạn có quyết tâm – một đàn chị tuổi 50 chia sẻ.

2. Dùng kem chống nắng

Tôi thường tự hào với làn da khỏe và rám nắng của mình, cũng từng coi nhẹ những lời khuyên về việc sử dụng kem chống nắng khi còn trẻ. Và giờ đây sự hối hận đến quá muộn màng, các vết nám tàn nhang tìm đến da mặt của chúng ta nhanh hơn ta nghĩ, nó khiến tôi nhìn như một bà lão 70 dù tôi chỉ gần chạm mốc 50. Thế đấy, nếu không muốn lão hóa nhanh như bà già này thì hãy luôn nhớ bôi kem chống nắng nhé.

3. Tiết kiệm càng sớm càng tốt

Có thể chỉ là một khoản nhỏ thôi nhưng nó sẽ giúp ích cho bạn được nhiều chuyện về sau này đấy. Chúng ta thường kiếm được kha khá tiền vào độ tuổi 30 và tiêu xài không nghĩ đến ngày mai, nhưng bạn biết đấy, sức khỏe rồi cũng xuống dốc và khả năng kiếm tiền của bạn không phải là vô hạn. Hãy bắt đầu dành cho mình một khoản tiết kiệm nhỏ để phòng hờ cho những bất trắc trong tương lai.

4. Cải thiện những mối quan hệ trong gia đình

Khi chúng ta còn trẻ, những bất đồng quan điểm giữa các thế hệ trong gia đình là điều thường xảy ra. Với tính khí tuổi trẻ thường ương ngạnh, ta luôn bất cần và nghĩ rằng sống thiếu gia đình cũng chẳng sao cả. Nhưng lúc tuổi xế chiều gần kề, khi mà xung quanh ta chẳng còn nhiều bạn, thì gia đình chính là nơi gần gũi nhất, bao dung nhất. Hãy gần gũi nhiều hơn với bố mẹ, anh chị em vì đó là những mối quan hệ thiêng liêng nhất cuộc đời, đừng để đến khi không còn cơ hội gặp gỡ nữa thì hối tiếc cũng đã quá muộn.

5. Thu thập trải nghiệm chứ không phải “vật chất”

Đừng cố gắng làm lụng tối mắt tối mũi suốt mấy mươi năm cuộc đời rồi khi bừng tỉnh dậy thì xung quanh ta chỉ còn là vật chất vô tri chứ không phải những trải nghiệm vàng mà tiền không bao giờ mua được. Vật chất có thể mất đi nhưng trải nghiệm sẽ còn mãi. Dừng lại đôi chút, chiêm nghiệm cuộc đời, xách ba lô lên đi đến một vùng đất mới hay thử làm một việc điên rồ bạn luôn mong muốn thực hiện trước khi quá trễ

6. Làm điều tử tế

Hãy làm những việc tử tế, dù là nhỏ thôi nhưng hãy làm hết sức mình, bạn không biết cảm giác cho đi không toan tính nó tuyệt vời đến thế nào đâu.

7. Luyện tập một môn thể thao

Hãy nghĩ xem, mình thích gì nhất và dành thời gian để tập nó, đừng để ý nhiều đến việc giảm cân hay luyện tập bộ môn này có thể sở hữu hình thể đẹp hay không. Cái chính là bạn sẽ có sức khỏe, tinh thần tốt hơn nhiều nếu luyện tập một môn thể dục đấy.

8. Tập hài lòng với những gì bạn đang có

Chúng ta thường có thói quen xấu là so sánh đời mình với người khác, từ đó than vãn u sầu. Hãy dừng lại đi, thay vì vô ích với sự so sánh không lối thoát, sao bạn không chiêm nghiệm lại chính cuộc đời mình, mình đã làm được gì, mình làm điều này khiến mình cảm thấy hạnh phúc chứ? Thành công của cuộc sống chính là hạnh phúc chứ không phải các giá trị vật chất bao phủ bên ngoài.

9. Đừng trì hoãn bất kì việc gì

Bạn muốn có một căn nhà, bạn muốn sinh con, bạn muốn viết một cuốn tiểu thuyết....hãy nỗ lực hết sức hoàn thành nó khi còn trẻ trung. Vì dù có thất bại thì sau này bạn cũng không hối tiếc vì đã không theo đuổi ước mơ đến cùng. Tuổi càng lớn người ta càng có thói quen hối tiếc những việc đã qua, vì thế hãy sống một cuộc đời rực rỡ, dấn thân theo đuổi các ước mơ của mình để có thể mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

10. Tập ngủ ngon giấc

Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật là khi trẻ trung ta thường lãng phí giấc ngủ. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần xuống dốc hơn ta nghĩ nhiều, và đối với người lớn tuổi thì để ngủ trọn một giấc ngon còn khó khăn hơn nhiều lần. Vậy nên, hãy tận hưởng giấc ngủ ngon lành, trọn vẹn khi bạn còn trẻ trung, đừng phung phí chúng.

11. Chăm sóc răng miệng kĩ càng

Nếu bạn vẫn muốn gặm chân gà một cách ngon lành khi U50 thì hãy chú ý chăm sóc răng miệng từ bây giờ. Đừng để đến khi phải kè kè theo bộ răng giả thì đã quá muộn màng tiếc nuối.

12. Hạn chế ăn thức ăn nhanh

Bạn có thể kiếm nhiều tiền và ăn mọi thứ mình thích ở độ tuổi 20, 30... nhưng dù có bao nhiêu tiền thì bạn cũng không mua được sức khỏe đâu. Vì thế hãy hạn chế ăn thức ăn nhanh từ hôm nay đi

13. Đi du lịch càng nhiều càng tốt

Du lịch sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt, đừng nghĩ bạn có thể ngồi nhà và xem các chương trình vòng quanh thế giới là đủ, đó là sai lầm. Khi bước ra nơi rộng lớn, với những người xa lạ, bạn không thể đoán biết được sắp tới sẽ có điều gì xảy ra, những phong cảnh tuyệt đẹp nào đang chờ đón bạn. Đi du lịch còn là cách để bạn xoay sở tốt hơn với các khó khăn bất ngờ. Những trải nghiệm ấy là điều đáng quý mà màn hình ti vi không bao giờ có thể mang lại cho bạn.

14. Viết nhật kí

Đó sẽ là nơi lưu giữ các kỉ niệm khó quên của bạn mà khi đọc lại khiến ta bật cười thích thú. Nên viết nhật kí trong sổ tay với những tấm ảnh nhỏ xinh, nó sẽ là một cuốn phim hồi ức chạy chậm mang lại rất nhiều niềm vui cho bạn khi nhìn lại vào tuổi ngũ tuần.

15. Làm chủ một căn nhà

Điều này không dễ dàng gì nhưng hãy cố gắng hết sức để mua cho mình một căn nhà, nơi mà con bạn, cháu bạn có thể trở về sum họp vào mỗi cuối tuần. Nơi mà bạn sẽ không phải lo lắng trả tiền thuê khi khả năng làm ra tiền ngày càng giảm sút.

Theo Gia đình và Xã hội