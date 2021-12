Danh sách ghi nắn nót những việc cần chi tiêu cho Tết Nguyên Đán của một gia đình 2 con với tổng chi lên đến hơn 71 triệu đồng vừa xuất hiện đã khiến cư dân mạng được phen choáng váng.

Tấm ảnh chụp danh sách tiêu Tết được chia sẻ trên một hội nhóm xã hội đang thu hút hàng triệu thành viên với dòng tút:

"Càng lớn càng sợ Tết: Ngồi hóng hớt chị kế toán liệt kê danh sách chi tiêu cho Tết Nguyên Đán mà tôi xỉu ngang, gần bằng cả cái đám cưới ở quê tôi rồi. Bảo sao mà càng ngày giới trẻ càng sợ lập gia đình, giờ mới hiểu vì sao ngày xưa mỗi lần Tết về tôi hớn ha hớn hở thì bố mẹ mặt lại tái xanh".

Trong danh sách những việc cần ưu tiên chi tiêu cho Tết có liệt kê 14 đầu mục, trong đó chỉ các khoản chi "ông Công ông Táo", "thay bình ga", "tiền mạng internet 2 tháng" là tiền trăm, còn lại toàn tiền triệu, với khoản "biếu bố mẹ hai bên" là 20 triệu, mừng tuổi họ hàng 15 triệu, mừng tuổi đồng nghiệp 8 triệu, sắm đồ Tết 10 triệu.

Kế đến là các khoản tiền mua quần áo vợ chồng, con cái: 8 triệu, giỏ quà biếu nội ngoại, giỏ quà biếu anh chị xin việc hộ, quà biếu sếp, trang trí nhà cửa, lại có cả tiền "tá lả khai xuân"... tổng chi phí là 71 triệu đồng có lẻ.

Bảng kê tiêu Tết xuất hiện trên mạng xã hội khiến dân mạng choáng váng.

Cư dân mạng sau khi nhìn bảng danh sách này đều cực choáng, cho rằng không hợp lý, nhất là trong tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn như hiện nay.

"Đã sắm Tết 10 triệu xong lại còn quần áo vợ chồng quần áo hai con, trang trí nhà cửa nữa. Không có tiền thì khóc mà bảo tiêu hoang lại khóc to hơn cho mà xem", "Hoang thế", "Tết xong bết xê lết luôn", "Có bao nhiêu thì đón kiểu bấy nhiêu. Cái gì cũng muốn bung bét ra to nhất đẹp nhất xong bày đặt than thở"... là các bình luận của cư dân mạng cho rằng gia đình tiêu xài hoang phí và không có sự tính toán hợp lý giữa các khoản mục.

Có ý kiến cho rằng giàu thì lắm thứ vẽ vời chứ nghèo chỉ đủ ăn thì Tết chủ yếu là tình cảm mà thôi. Tiêu Tết còn tùy mỗi nhà mỗi cảnh, xong xưa giờ, nhiều vùng nhiều nhà đặt nặng khoản mừng tuổi nên nhiều khi là lãng phí và khiến những nhà khó khăn hơn rơi vào cảnh khó xử khi không đủ điều kiện "đáp lễ".

"Tiền lì xì cho trẻ nhỏ chỉ nên vài ba chục nghìn thôi, toàn mừng tiền trăm tiền triệu lại thành nỗi lo khó lòng gánh nổi, cũng làm mất hết nét đẹp của văn hóa cha ông", một ý kiến bình luận trước số tiền mừng tuổi được dự trù lên đến mấy chục triệu đồng.

Một số thành viên sau khi xem danh sách tiêu Tết này đã hài hước đưa ra bảng danh sách của mình, với tất cả các hạng mục chi tiêu đều được liệt kê 0 đồng và tiêu chí "tăng xin giảm mua tích cực cắt vì đắt" được áp dụng triệt để.

Bảng kê tiêu Tết "hợp lý" được dân mạng hài hước đưa ra đáp lễ "bảng kê 71 triệu đồng".

Chưa đầy một tháng nữa là bước sang năm mới và việc chuẩn bị cho cái Tết truyền thống của dân tộc cũng đang đến rất gần. Bảng danh sách tiêu Tết "71 triệu đồng" xuất hiện chính là dịp để dân mạng cùng nhìn lại và cân đối các khoản định chi tiêu.

Một năm Covid gây ảnh hưởng nặng nề lên nhiều mặt cuộc sống nhưng không thể ngăn chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan, hân hoan niềm vui đón chào năm mới cùng nhiều hy vọng mới về tương lai khởi sắc, nhưng hãy nhớ nhắc nhau ăn Tết thôi đừng để Tết "ăn" mình, đừng chạy theo những vỏ bọc hão huyền phân định đẳng cấp trong chuyện mua sắm Tết. Tết là để nghỉ ngơi và vun vén tình cảm gia đình mình thôi.

