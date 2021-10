Là cha mẹ, chúng ta luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con yêu của mình. Dưới đây là một số lưu ý giữ ấm cho trẻ vào mùa đông dành cho ba mẹ tham khảo.

1. Mặc nhiều lớp áo

Cách tốt nhất để giữ ấm cho trẻ em, hoặc cho bất kỳ ai là mặc nhiều lớp quần áo. Bắt đầu với một lớp nền mỏng nhẹ và từ đó sẽ giúp giữ nhiệt cho cơ thể. Áo thun giữ nhiệt dài tay và quần mỏng là thứ tốt nhất để bắt đầu mặc cho trẻ và tiếp đó là quần áo bình thường, sau đó là một lớp khác bên ngoài chẳng hạn như áo len hoặc áo lông cừu.

2. Mặc đồ giữ ấm ở trong cùng

Mặc dù có thể chỉ sử dụng áo thun dài tay làm lớp đầu tiên, nhưng chúng sẽ không hiệu quả trong việc giữ ấm cho trẻ như đồ lót giữ nhiệt. Đồ lót giữ nhiệt được sản xuất đặc biệt để vừa khít với cơ thể. Sự kín khít này thực sự giúp giữ nhiệt và tránh các khoảng trống nơi nhiệt có thể thoát ra ngoài. Hơn nữa, những sợi dây đàn hồi ở cổ tay và mắt cá chân nhằm giữ nhiệt cho cơ thể một cách triệt để nhất. Nếu bọn trẻ hoạt động nhiều và hay đổ mồ hôi, hãy tìm những loại vải có tính “thấm mồ hôi”.

3. Tránh mặc quần jeans hay áo bò

Mọi người đều yêu thích quần jean xanh và áo bò, nhưng chúng có lẽ là thứ tệ nhất để mặc khi trời lạnh và đặc biệt là trong thời tiết ẩm ướt. Ban đầu, quần jean và các loại quần áo bằng vải bông dày khác có phần hơi nặng, và chúng sẽ thật kinh khủng khi bị ướt, do đổ mồ hôi hoặc do mưa. Mọi bà mẹ đều biết điều này vì quần jeans và áo bò dường như là loại quần áo khô chậm nhất. Quần áo bị ướt hoặc ẩm sẽ không giữ được nhiệt cho cơ thể và thực sự sẽ khiến cơ thể mất nhiệt nhanh chóng. Do đó, việc lựa chọn quần áo trong mùa đồng là một điều cực kỳ quan trọng.

4. Giữ ấm bằng quần tất

Trẻ em có thể mặc quần tất để giữ ấm cơ thể kể cả đối với các bé trai. Ngoài ra, quần tất còn cực kỳ nhẹ, khô nhanh chóng và chúng có khả năng cách nhiệt tuyệt vời. Khi trẻ em ở ngoài trời lạnh, quần tất là một trong những bộ đồ giúp chúng cảm thấy thoải mái cho mọi hoạt động ngoài trời mà vẫn giữ được nhiệt cho cơ thể.

5. Tập trung vào đồ chống thấm

Nếu gia đình đi trượt tuyết, mọi người sẽ đều mặc quần áo trượt tuyết của họ, nhưng những bộ đồ trượt tuyết sẽ không thích hợp cho cả ngày dài. Sử dụng quần chống thấm nước thực sự rất quan trọng vì trẻ em sẽ ngồi, nằm và nhảy trong tuyết. Vì vậy, nếu bạn muốn con trẻ có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ, hãy trang bị cho chúng một vài chiếc quầ lót lông cừu chống thấm nước để giữ cho phần thân dưới của con trẻ luôn khô ráo và ấm áp.

6. Giữ ấm bàn chân cho trẻ

Nhiều người sẽ nói với bạn rằng nếu bàn chân của họ lạnh, thì họ không thể nào cảm thấy ấm được. Tuy nhiên, đối với trẻ em, điều quan trọng vẫn là phải giữ ấm cho bàn chân chúng trong thời tiết lạnh đặc biệt là khi chúng ở ngoài trời mưa hoặc gió lạnh. Với tất chân, bạn nên chuẩn bị cho chúng nhiều tất để phòng tránh những ngày thời tiết mưa gió. Hãy chọn những loại tất ủng có một mặt gai tốt để giúp trẻ tránh bị trượt trên các sàn đá hoa.

7. Sử dụng mũ len

Theo một nghiên cứu cho biết chúng ta mất tới 50% nhiệt lượng cơ thể qua đỉnh đầu. Vì thế, các mẹ bắt buộc phải che đầu cho các con khi chúng ra ngoài trời lạnh. Tùy thuộc vào nhiệt độ, mũ len có thể là một phụ kiện phù hợp, nhưng đối với thời tiết xuống quá thấp bạn nên chuẩn bị cho các bé thêm một lớp mũ bao phủ bên ngoài và cả những chiếc khăn quàng cổ. Điều quan trọng là giữ cho cổ và mặt được che trong điều kiện quá lạnh vì vậy khăn quàng cổ, dụng cụ làm ấm mũi hoặc khăn chùm kéo dài xuống để che cổ cũng rất hợp lý. Ngay cả khi chúng ta trang bị cho con trẻ một chiếc áo khoác dày, nhưng dường như luôn có một khoảng trống nhỏ ở đầu khóa kéo, nơi không khí lạnh tìm thấy đường vào. Do vậy, khăn quàng cổ là một người bạn không thể thiếu đối với trẻ trong những ngày lạnh giá.

8. Giữ ấm bàn tay

Không ai thích có bàn tay lạnh trong mùa đông. Vì vậy, để giữ ấm bàn tay của trẻ, găng tay luôn là lựa chọn đầu tiên của các mẹ. Đảm bảo rằng găng tay dài qua cổ tay và không có khoảng hở của da trần. Có rất nhiều găng tay mỏng, ôm sát sẽ tăng thêm độ ấm và giúp cho bàn tay của các bé luôn hồng hào.

9. Mặc áo phao cho trẻ khi ra ngoài trời

Điều cuối cùng nên mặc cho con bạn khi đưa chúng ra ngoài trời lạnh áo khoác bên ngoài của chúng. Mặc dù thời trang rất quan trọng đối với một số trẻ em, nhưng nếu nó trông dễ thương hoặc bắt mắt nhưng không giữ ấm cho chúng thì nó thực sự không đáng. Hãy tìm những chiếc áo khoác có trọng lượng nhẹ với nhiều độ ấm. Áo khoác có mũ trùm đầu luôn là một ý kiến ​​hay vì chúng thường có thể trùm gần như toàn bộ khuôn mặt bé. Ngoài ra, nhiều loại áo phao cũng có thể chống thấm rất hiệu quả. Vì vậy, chúng chính là một lựa chọn tuyệt vời của các mẹ trong mùa đông./.

