Biết vợ thích hoa, mỗi khi tan làm về nhà, anh Hòa lại dành thời gian cho khu vườn. Những cây do anh Hòa trồng và chăm sóc cho hoa rực rỡ khiến ai thấy cũng phải xuýt xoa.

Anh Nguyễn Hòa (SN 1960) là một nhân viên của sở cảnh sát Úc. Năm 2007, trong một lần về thăm nhà ở Đồng Nai, anh gặp chị Nguyệt Phan (SN 1981).

Cả hai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng phải mất đến 2 năm, anh mới thuyết phục được chị Nguyệt đến Úc sống cùng mình.

Những ngày đầu sống ở xứ người, chị Nguyệt gặp muôn vàn khó khăn vì cuộc sống ở đây quá khác so với Việt Nam. Để làm vợ vui, anh Hòa đưa chị Nguyệt đi chơi nhiều nơi, mua thật nhiều thẻ điện thoại cho chị gọi về Việt Nam. Cùng với đó, biết chị Nguyệt thích hoa, anh đã cải tạo khu vườn trước và sau nhà thành vườn lan và nhật quỳnh tuyệt đẹp.

"Hồi còn bé, mình đã thích hoa quỳnh nhưng lúc đó mình chỉ biết đến loại hoa nở vào ban đêm. Hoa rất thơm nhưng chóng tàn. Sau này sang Úc mình được biết đến nhiều loại quỳnh hơn, có loại nở cả ban ngày và ban đêm", chị Nguyệt bộc bạch.

Theo chị Nguyệt, hoa quỳnh mà chị từng biết khi còn ở Việt Nam có tên là quỳnh hương, là một trong hơn 13.000 loại nhật quỳnh trên thế giới. "Mỗi loại nhật quỳnh có một tên riêng, khác nhau về màu sắc, hình dáng cánh hoa và kích thước bông hoa...", chị nói.

Khi chị Nguyệt đến Úc, khu vườn của anh Hòa có khoảng 10 loại nhật quỳnh. Thấy vợ mê mẩn loài hoa này, anh sưu tầm và trồng thêm nhiều loại nhật quỳnh khác. Đến nay, sau 13 năm, khu vườn của gia đình anh Hòa, chị Nguyệt có trên 120 loại nhật quỳnh.

Chia sẻ về cách trồng và chăm loài hoa này, chị Nguyệt cho biết: "Nhật quỳnh là loài hoa không thích nhiều nước nên mùa nắng chỉ cần tưới một lần/tuần, mùa lạnh thì hai tuần tưới một lần".

Để cây trổ nhiều hoa, gia đình chị Nguyệt thường xuyên cho cây tắm nắng vào buổi sáng. Kinh nghiệm của gia đình chị Nguyệt cho thấy, những cây quỳnh luôn ở trong mái che có lá rất đẹp nhưng ít hoa còn những cây được tắm nắng nhiều thì lá không đẹp nhưng sẽ cho nhiều hoa.

Chị Nguyệt cũng cho biết, muốn hoa quỳnh nở nhiều và đẹp, người trồng cần phải thay đất định kỳ cho cây. "Thông thường, sau hai hoặc ba năm, chúng ta cần thay đất cho cây. Khi thay đất cho cây ta bỏ đất cũ, cắt bớt rễ để cây ra rễ mới tốt hơn, cắt tỉa bớt những lá già và xấu. Sau đó cho cây vào chậu, cho đất vào, ấn nhẹ không nén chặt đất rồi tưới nước. Tiếp theo, ta để chậu nhật quỳnh trong chỗ mát ba bốn tuần rồi đem ra nắng".

Ngoài vườn nhật quỳnh cho hoa rực rỡ, gia đình chị Nguyệt còn khiến người ghé thăm phải trầm trồ bởi những sắc hoa lan.



"Anh Hòa mát tay nên trồng cây gì cũng sai hoa. Hoa lan lại lâu tàn nên khu vườn lúc nào cũng rực rỡ", chị nói.



Theo chị Nguyệt, việc chăm hoa lan cũng đơn giản, cứ hai năm anh Hòa sẽ cắt bớt rễ và thay chậu cho cây một lần. "Hoa lan cần nắng nên nhà mình treo chậu trong vườn không có mái che. Mùa hè, nếu trời nắng quá thì dời cây vào chỗ mát, thường là đặt dưới gốc cây có bóng mát là tốt nhất".

"Mỗi năm anh Hòa bón cho lan 2 lần phân cừu và thỉnh thoảng lại bón thêm một ít phân dành riêng cho hoa lan", chị Nguyệt nói thêm.

Xem thêm các hình ảnh trong khu vườn của gia đình chị Nguyệt ở Úc:

Linh Giang

Ảnh: NVCC

