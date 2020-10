Trong ngày cưới, chú rể 71 tuổi hôn nhẹ lên trán cô dâu 18 tuổi và nói rằng, ông muốn có con chung càng sớm càng tốt.

Theo truyền thông Indonesia, Abah Sarna năm nay 71 tuổi sống ở Subang, Tây Java, Indonesia. Kể từ khi vợ qua đời cách đây 7 năm, ông sống cùng các con.

Sau những lần đi mua xăng ở làng bên cạnh, Sarna đã quen Noni (18 tuổi) - con gái chủ cửa hàng xăng.

Ông Sarna và Noni.

Noni thường giúp bố mẹ giao xăng đến nhà Sarna. Vì thế, hai người dần dần có tình cảm với nhau.

Khi biết con gái hẹn hò với người đàn ông hơn 53 tuổi, bố mẹ Noni đã phản đối kịch liệt. Lý do thứ nhất là Sarna quá già so với Noni. Lý do thứ hai là Noni chưa học hết cấp ba.

Nhưng cuối cùng, sự phải đối đã không có tác dụng. Bố mẹ Noni đành phải cho phép cả hai phát triển mối quan hệ.

Về phía các con ông Sarnah, khi nhìn thấy cha mình tìm được hạnh phúc họ đều mừng cho ông.

Cô dâu chú rể trong ngày cưới.

Ngày 22/10, Sarna và Noni chính thức kết hôn.

Để chuẩn bị cho hôn lễ, ông Sarna sắm rất nhiều quà gồm tủ quần áo, nệm, đồ gia dụng ... và một chiếc xe máy. Tất cả chất đầy hai chiếc xe tải rồi chở đến nhà cô dâu.

Ngoài ra, Sarna còn chuẩn bị 11 gram vàng và 10 triệu rupiah (khoảng 16 triệu đồng) để đưa cho bố mẹ vợ.

Hai chiếc xe tải chở đầy quà cưới.

Tại đám cưới, Sarna đã hôn nhẹ lên trán Noni và tươi cười nói rằng mong sớm có con chung. Cha mẹ của cô dâu cũng tin Sarna sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con gái họ.

Linh Giang (Theo Sina)