Từ khi về chung nhà, cuộc sống của cặp đôi ‘tí hon’ trải qua những tháng ngày bình yên, hạnh phúc sau nhiều khó khăn, trắc trở.

Chuyện tình cặp đôi Văn Hùng (32 tuổi, quê Nghệ An) - Diễm My (32 tuổi, quê Ninh Thuận) luôn nhận được sự yêu mến và quan tâm của khán giả bởi ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn của cả hai.

Mới đây nhất, cặp vợ chồng tí hon này xuất hiện trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" do MC Đức Khuê - Ngọc Lan dẫn dắt. Tại chương trình, họ đã chia sẻ quãng thời gian yêu nhau đầy thử thách và cuộc sống hôn nhân sau đám cưới diễn ra vào tháng 11/2019.

Vì bất thường hormon tuyến yên nên từ khi 7 tuổi đến nay, Hùng và My chỉ cao 1,2 mét với ngoại hình như một đứa trẻ. Về chung nhà vào năm 2019, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau. Không chỉ đồng hành với nửa kia, cả hai còn lan tỏa nghị lực sống và tạo động lực cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Văn Hùng hiện là thầy giáo dạy tin học trong khi vợ anh là nhân viên chỉnh sửa ảnh cho một công ty thuộc cổ phần của trung tâm Nghị Lực Sống.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Diễm My cho biết vợ chồng cô hiếm khi giận nhau hoặc cãi nhau. Bình thường, Diễm My là người nấu ăn nhưng lần này, Văn Hùng sẽ là người vào bếp nấu cơm cho vợ và anh quyết định làm món bún đậu mắm tôm.

Họ đang thuê căn hộ 3 phòng ngủ sống cùng với 2 người bạn. Diễm My cho biết, cuộc sống sau khi kết hôn không có nhiều thay đổi. Khẳng định chồng là mẫu người mình yêu thích nhưng My cũng "tố" Hùng là người bừa bộn, hay vứt đồ lung tung và... ít tắm.

Để có được hạnh phúc hiện tại, Văn Hùng - Diễm My từng phải vượt qua sự cản trở của gia đình hai bên. "Gia đình anh Hùng nói rằng anh ấy đã nhỏ rồi, em còn nhỏ hơn nữa nếu chẳng may anh ốm làm sao chăm được. Gia đình khuyên phải lấy người nào khỏe và to cao hơn một chút để sau này có gì còn chăm sóc cho nhau. Nghe vậy, em buồn lắm”, người vợ chia sẻ.

Năm 2017, nhiều người trong gia đình Văn Hùng cũng phản đối cuộc hôn nhân của họ khiến anh không liên lạc với Diễm My. Vài tháng sau, Diễm My hẹn gặp anh để đưa một món quà là áo sơ mi, hỏi anh lý do vì sao không một lời chia tay mà lại im lặng trong thời gian dài.

Văn Hùng chia sẻ, anh quyết định chia tay là vì lý do sức khỏe của cả hai. Trước điều này, Diễm My nói dù mình nhỏ bé nhưng có thể chăm sóc cho anh. Câu nói của Diễm My khiến chàng trai suy nghĩ lại và muốn có thể tự quyết định cuộc đời mình. Vì vậy, họ nối lại tình cảm sau thời gian chia cắt.

Văn Hùng thuyết phục bố mẹ để được cưới Diễm My. Trong khi đó, Diễm My cũng phải thuyết phục ba mẹ của mình bởi mẹ cô cho rằng con gái như thế này, không cần phải lấy chồng.

Diễm My thừa nhận, ngày trước, cô hay suy nghĩ tiêu cực, chỉ quanh quẩn ở nhà. Sau này, khi có cơ hội ra ngoài quen biết nhiều bạn bè, học được nhiều điều mới nên không còn tự ti. Chính bởi mối duyên với Hùng đã khiến cô thay đổi suy nghĩ, có nghị lực nhiều hơn.

Về phần mình, Văn Hùng kể, thời gian đó anh không dám nói chia tay vì sợ người yêu buồn, chỉ dám hỏi thăm tình hình của Diễm My thông qua đồng nghiệp trong công ty.

"Lúc đầu, mọi người trong gia đình không phản đối quá gay gắt mà chỉ phân tích cặn kẽ. Gia đình và bạn bè khuyên, em cũng nghĩ khi cưới My về, mình có lo được cho cô ấy hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường khác hay không nên hơi đắn đo. Vài tháng sau gặp lại My, chúng em quyết định vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau”, anh kể.

Cũng theo Văn Hùng, khi anh về quê, bố mẹ và mọi người vẫn khuyên nên dừng lại. Anh phải giải thích rằng: “Con lấy một người lớn hơn thì gia đình người ta cũng mong muốn con của họ sẽ lấy được người chồng to khỏe tương tự. Bây giờ con phải lấy được người phù hợp với con”.

Với mong muốn mang đến một cái nhìn khác về người khuyết tật, Văn Hùng - Diễm My phát triển kênh Youtube và kênh Tik Tok riêng cho mình, ghi lại những khoảnh khắc đời thường thú vị trong cuộc sống của cả hai. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ làm cho vui nhưng khi thấy có nhiều người follow (theo dõi), cả hai quyết định làm nhiều hơn.

"Thứ nhất, mình làm để có kỷ niệm cho mình. Thứ hai là thông qua đó, mình muốn có một góc nhìn khác đối với người khuyết tật. Xem các video, khán giả và những người ngoài xã hội có thể hiểu hơn về người khuyết tật, rằng họ cũng có nhu cầu đi ăn, đi chơi, ca hát...”, anh kể.

Khi đăng lên mạng xã hội, họ gặp một số ý kiến trái chiều như 'khuyết tật mà còn đi ăn nhà hàng, chụp ảnh". Nhưng càng nghe, anh càng quyết tâm tìm những chủ đề về cuộc sống của người khuyết tật để ai cũng hiểu rằng, người khuyết tật cũng có nhu cầu như những người khác.

Bản thân anh cũng từng đối mặt với những lời nói khiếm nhã. Văn Hùng kể, trong một lần lên xe buýt đi làm, anh bị nghi ngờ khi nói tuổi của mình và nhận được câu nói: "Thằng như mày làm được cái gì". Ban đầu, Văn Hùng buồn nhưng anh khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để thay đổi cách nhìn của họ về người khuyết tật.

Hiểu rõ căn bệnh của bản thân khiến mình không thể có con, hai vợ chồng không buồn hay hi vọng quá nhiều.

Tiết lộ về những dự định tương lai, Văn Hùng cho biết, họ sẽ cố gắng 2-3 năm nữa có thể mua được nhà để cả hai có được tổ ấm riêng tư.

