Anh H., người đàn ông sống chung với mẹ bé gái 3 tuổi là người điếc bẩm sinh, năm nay 30 tuổi. Hiện, anh làm công việc phụ thợ mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, gia đình nội ngoại của chị L. và anh T. đều thường trú trên địa bàn xã. Chỉ sau khi ly hôn hồi tháng 6/2021, chị L. mới rời khỏi nhà, mang theo cháu N.A, 3 tuổi sang xã Cần Kiệm thuê trọ và sống chung với anh H.

Ông Chi cho biết chị L. và anh H. đều làm công việc phụ thợ mộc ở xã Hữu Bằng cùng huyện. Anh H. vốn là người gốc xã Canh Nậu nhưng gia đình anh đã chuyển đi từ lâu. Hiện tại, chỉ còn họ hàng của anh H. đang thường trú tại xã.

Vị lãnh đạo xã cũng cho biết, anh H. là người điếc bẩm sinh, năm nay 30 tuổi.

Hình ảnh chụp sọ bé N.A cho thấy có những vật cản quang giống đinh gỗ trong hộp sọ.

Trước đó, thông tin bé N.A – người sống cùng mẹ là chị L. và người tình của mẹ là anh H. – nghi bị bạo hành dã man, gây xôn xao dư luận 2 ngày qua. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, anh H. là nghi phạm găm 9 vật cứng vào sọ bé N.A. Sự việc đang được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ.

Ngày 19/1, ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi – ông nội bé N.A cho biết, con trai ông và chị L. kết hôn từ năm 2012 và ly hôn hồi tháng 6/2021. Từ khi chị L. đưa con út là bé N.A rời khỏi nhà đến nay đã 5 lần cô bé phải nhập viện: một lần do ngộ độc thuốc trừ sâu, một lần do nuốt phải đinh, một lần gãy tay phải bó bột và một lần trong mũi có cục kẹo rất to. Đến lần này khi thấy tính mạng của cháu nội mình bị đe doạ, ông Chức đã gọi điện “cầu cứu” Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, nhờ giúp đỡ, vào cuộc làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Người đàn ông 68 tuổi cũng cho biết, trong những lần N.A nhập viện, ông có nghi ngờ về cách dạy con của con dâu cũ và đã khuyên bảo chị rất nhiều nhưng chị bỏ ngoài tai. Trong tất cả những lần bé N.A phải đi cấp cứu, lần nào chị L. cũng nói quanh co khi nhà nội hỏi nguyên nhân. Bác dâu của bé N.A cho biết: “Lần nào cháu đi cấp cứu về mẹ cháu cũng phân trần rằng hôm trước thấy con bị ốm rồi. Lần bé uống thuốc sâu thì thanh minh, sau khi cháu đi nhà trẻ về đột nhiên thấy con nôn ra mùi xăng”.

Bé N.A đang được điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Ảnh: M.N

Ông Chức cũng chia sẻ, trước khi vợ chồng chị L. ly hôn, hai anh chị sống chung với nhau không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng hồi đầu năm 2021, chị L. từng bỏ nhà đi cả tháng trời, không nói gì với ai. Gia đình ông đã phải đi tìm và khuyên chị về nhà với con cái.

Trước đó, chị L. đưa bé N.A vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Hình ảnh chụp sọ cho thấy có vật cản quang trên hộp sọ, giống như đinh gỗ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Tình trạng của em bé rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Các bác sĩ cho biết tình hình của cháu rất nặng, tiên lượng xấu.

Nguyễn Thảo

Ai đã găm đinh vào đầu em bé 3 tuổi? Tại sao cháu bé mới 3 tuổi lại bị 9 cái đinh găm vào đầu? Ai đã găm và găm với mục đích gì?