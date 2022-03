Sở VHTTDL Hải Dương cho biết, cổng đền An Liệt không đúng hồ sơ thiết kế là do thiếu nguồn kinh phí nên chưa hoàn thiện.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) Hải Dương đã có báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc tu bổ, tôn tạo nghi môn đền An Liệt - Di tích cấp quốc gia tại xã Thanh Hải (Thanh Hà) chưa đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Theo đó, nghi môn (cổng chính) đền An Liệt vốn được xây dựng bằng vật liệu vôi vữa, có hiện tượng nứt, nghiêng, mái bị sụt lún, rơi vỡ gạch ngói gây nguy hiểm cho người dân và du khách thập phương.

Cổng mới hiện nay khiến người dân tiếc nuối.

Căn cứ mức độ xuống cấp nghiêm trọng của nghi môn đền An Liệt, tháng 10/2018, UBND huyện Thanh Hà đã có tờ trình về việc tu bổ, tôn tạo. Sở VH-TT&DL có tờ trình đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương và thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp quốc gia đền An Liệt với các hạng mục: tiền bái, nghi môn, sân và hàng rào.

Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 5568/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền An Liệt để chủ đầu tư (UBND xã Thanh Hải) triển khai các bước tiếp theo.

Theo hồ sơ, đền An Liệt được tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Nhà tiền bái, nghi môn, sân và hàng rào. Từ năm 2019, địa phương bắt đầu tiến hành các phần việc tu bổ, tôn tạo và đã hoàn thành. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế của Sở VH-TT&DL cho thấy hạng mục nghi môn đền An Liệt lại không đúng so với hồ sơ thiết kế.

Cụ thể, hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo cho thấy, nghi môn đền An Liệt được thiết kế có kiến trúc kiểu chồng diêm cổ các 8 mái, gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ, đao tàu déo góc, các góc mái đắp đao, kìm nóc theo nguyên mẫu trụ cổng nghi môn cũ. Trong khi nghi môn hiện trạng đã được thi công tu bổ, tôn tạo kiểu tứ trụ, không mái, cánh cửa bằng kim loại.

Cổng cũ đền An Liệt trước khi tu bổ.

“Nguyên nhân của sự việc trên được lãnh đạo UBND xã Thanh Hải giải thích do thiếu nguồn kinh phí nên chưa hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt”, Sở VH-TT&DL Hải Dương cho hay.

Do đó, Sở đã đề nghị UBND huyện Thanh Hà phối hợp chỉ đạo giao UBND xã Thanh Hải (chủ đầu tư) huy động mọi nguồn lực để thi công hoàn thiện hạng mục nghi môn theo đúng hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo đền An Liệt, do Công ty CP Xây dựng và tu bổ công trình văn hóa Hải Dương lập và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 5568.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện tu bổ, tôn tạo để đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái di tích của nhân dân và du khách thập phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh nghi môn cũ đền An Liệt ở xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, Hải Dương) và hình ảnh cổng mới theo kiểu tứ trụ, không mái, cánh cửa bằng kim loại. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc phục dựng nghi môn không đúng nguyên bản đã làm ảnh hưởng đến giá trị di tích lịch sử văn hóa đền An Liệt.

Ông Vũ Trường Sơn, Trưởng phòng Quản lý văn hóa di sản (Sở VH-TT&DL Hải Dương) khẳng định việc hạ giải nghi môn đền An Liệt đúng quy trình, được thẩm định kỹ. Tuy nhiên, việc địa phương chưa phục dựng nghi môn theo hồ sơ thiết kế đã khiến dư luận hiểu lầm là đập bỏ cổng di tích để xây như hiện tại.

Trao đổi với PV VietNamNet hôm nay, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết, đây là sự cố đáng tiếc. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tìm giải pháp phục hồi nghi môn đền An Liệt trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thu Hằng