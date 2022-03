Theo người đứng đầu Cơ quan Người tị nạn Liên Hiệp Quốc, hơn 1,5 triệu người dân đã chạy khỏi Ukraine từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu. Nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Ở bên kia biên giới, những bà mẹ người Ba Lan đã ra sức hỗ trợ những người phụ nữ tới từ Ukraine.

Một bức ảnh được lan truyền mạnh mẽ cho thấy một hàng dài xe đẩy được xếp hàng trong một ga tàu nằm ở cửa khẩu biên giới Medyka, Ba Lan đợi các bà mẹ Ukraine cần dùng tới.

Nhiếp ảnh gia Francesco Malavolta là người chụp bức ảnh này. “Điều khiến tôi ấn tượng trước khi chụp bức ảnh là không có ai ở gần những chiếc xe đẩy, trong khi cách đó chỉ 2 mét là hàng người kéo dài nhiều km. Tôi nghĩ về cả hai bên, về tình đoàn kết của những người mang tặng xe đẩy và những câu chuyện kịch tính của những bà mẹ đang chạy trốn chiến tranh”.

Những người đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi buộc phải ở lại và chiến đấu theo lệnh thiết quân luật từ Chính phủ Ukraine. Hình ảnh những bà mẹ và trẻ nhỏ chạy trốn khỏi đất nước đã thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Tại Medyka, một ngôi làng ở biên giới phía đông nam Ba Lan, những bà mẹ và trẻ em đã đi nhiều ngày để rời khỏi đất nước được chào đón bằng những vật dụng quyên góp, từ đồ ăn trẻ em cho đến tã lót, quần áo ấm.

Dữ liệu cho thấy hiện còn nhiều trẻ em vẫn đang ở Ukraine mà không có người giám hộ để đưa chúng ra khỏi vùng chiến sự.

Theo thống kê của chính phủ, trước chiến tranh, có gần 100.000 trẻ em Ukraine được nuôi dưỡng trong các cơ sở giáo dục như trường nội trú, trại trẻ mồ côi... Trong đó, nhiều cơ sở nằm ở những điểm nóng. Cũng có nhiều đứa trẻ ở đây là người khuyết tật.

Theo UNICEF, những cơ sở này đang được sơ tán mà không có sự giám sát về tình trạng của trẻ em.

Đăng Dương(Theo ABC News)

Khi lời bài hát Let It Go do một bé gái thể hiện cất lên, không ít người đàn ông có mặt trong hầm trú ẩn ở Kiev lặng lẽ rơi nước mắt.