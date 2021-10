Một lời chúc ngày 20/10 bằng tiếng Anh sẽ là món quà tinh thần rất độc đáo dành tặng người phụ nữ bạn quan tâm.

Dưới đây là một vài gợi ý cho bạn nhân dịp đặc biệt này.

1. Women are always an inspiration to the family and society. Congratulate the women’s day!

(Phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với gia đình, xã hội. Chúc mừng ngày Phụ nữ!)

2. Congratulations, lovely woman. Today you deserve the most beautiful flowers and our wishes!

(Xin chúc mừng, người phụ nữ đáng yêu. Hôm nay bạn xứng đáng với những bông hoa đẹp nhất và lời chúc của chúng tôi!)

3. Best wishes to you all on International Women’s Day. Always shine and smile!

(Gửi đến bạn tất cả lời chúc thật sự tốt đẹp nhất trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn luôn tỏa sáng và nở nụ cười bạn nhé!)

4. You make life worth living. Happy Women’s Day to all the women!

(Bạn làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống. Chúc mừng ngày Phụ nữ!)

5. Be beautiful if you can, wise if you want to, but be respectful – that’s essential! Wishing you a very happy Women’s Day 2021.

(Nếu có thể bạn hãy trở nên thật xinh đẹp, khôn ngoan nếu muốn, nhưng bạn được tôn trọng chính là điều cần thiết! Chúc bạn có một ngày Phụ nữ 2021 vui vẻ, hạnh phúc.)

6. Only a super mom can do anything for kids and still look great every day! Happy mother’s day, wish you always be younger.

(Chỉ có một bà mẹ siêu nhân mới có thể làm mọi thứ cho con mà vẫn trông tuyệt vời mỗi ngày! Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ, chúc mẹ luôn luôn trẻ trung hơn).

7. Happy Mother’s Day, a woman who sacrificed many precious moments in her life, so that she can be like today.

(Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ, người phụ nữ đã hy sinh nhiều khoảnh khắc quý giá trong đời, để con được như ngày hôm nay).

8. I am the child you will always protect, love and care for, you are my mother and will not be able to do anything to harm you. Happy mother’s day!

(Mẹ là người con sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc, mẹ là mẹ của con và sẽ không gì có thể làm hại mẹ. Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ!)

9. You make my life worth living. You bring a smile on my face, and your exposure makes me feel how much you love me and take care of me. You are my friend, and my lover. Congratulate the women’s day.

(Em khiến cho cuộc sống của anh đáng sống. Em mang đến nụ cười trên khuôn mặt anh, và làm cho anh cảm thấy em yêu anh và chăm sóc anh nhiều như thế nào. Em là bạn và cũng là người yêu của anh. Chúc mừng ngày phụ nữ).

10. Happy women’s day my wonderful girlfriend and lover. Thank you for bringing happiness into my life. I love you with all my heart and affection for you growing stronger.

(Chúc mừng ngày phụ nữ người bạn gái tuyệt vời và người yêu của anh. Cảm ơn em đã mang hạnh phúc vào cuộc sống của anh. Anh yêu em bằng cả trái tim và tình cảm anh dành cho em ngày càng lớn mạnh).

11. I’m glad you chose to share your special day with me. Thank you for loving me. You are the one I love, and I will always love you.

(Anh rất vui khi em chọn chia sẻ ngày đặc biệt của em với anh. Cảm ơn em đã dành tình yêu cho anh. Em là người anh yêu, và anh sẽ luôn yêu em).

12. Not words can fully describe my feelings for you. My hugs will help you understand how much I love you. My wish for you is always happy and happy. Wonderful women’s day!

(Không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình cảm của anh dành cho em. Những cái ôm của anh sẽ giúp em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào. Mong muốn của anh dành cho em là luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ngày phụ nữ tuyệt vời nhé!).

Đăng Dương

