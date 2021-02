Thay vì chỉ nói: 'Happy New Year' bạn có thể soạn những lời chúc bằng tiếng Anh để gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu của mình nhé.

Lời chúc dành tặng bạn bè

1. Happy New Year to my dearest friend. All I treasure is our friendship and wish you find the coming year as wonderful as our friendship.

Chúc mừng năm mới người bạn thân thương nhất của tôi. Tôi luôn trân trọng tình bạn và hy vọng bạn sẽ có năm mới tuyệt vời như tình bạn của chúng ta.

2. Nothing can weaken our friendship. The more years we spend together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2021!

Không có gì có thể làm phai mờ tình bạn của chúng ta. Chúng ta càng dành nhiều năm bên nhau, tình bạn sẽ càng vững bền. Chúc mừng năm mới 2021.

3. Dear friend, you have made the past year very special and important for me. Having you around, every moment becomes special for me and I wish you all the best for the future.

Bạn thân mến, bạn đã biến năm vừa qua của tôi trở nên đáng nhớ và quan trọng. Có bạn bên cạnh, mọi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt với tôi và tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong thời gian tới.

4. I love you for being my true friend. You guided me towards the right path when I was about to lose my way. Happy New Year 2021!

Tôi yêu bạn, người bạn tận tâm của tôi. Bạn đã hướng dẫn tôi đi đúng đường khi tôi lạc lối. Chúc mừng năm mới 2021!

5. We have shared stories, secrets, laughter, and pains. You are more than just a friend to me because you made me feel like I am your family. Happy New Year!

Chúng ta đã chia sẻ biết bao câu chuyện, bí mật, tiếng cười và cả nỗi đau. Bạn còn hơn là một người bạn đối với tôi vì bạn khiến tôi cảm thấy mình như gia đình của bạn. Chúc mừng năm mới.

Lời chúc dành cho gia đình

1. This family is the beautiful gift that all I have. May this new year make new cheerful memories with my lovely family.

Gia đình mình là món quà tuyệt vời nhất mà con có. Mong rằng con có thể cùng gia đình tạo nên những kỷ niệm vui vẻ trong năm mới.

2. Every year brings something new in our life: new friends, new job, new clothes... But there’s one thing time isn’t able to change: love for our families. Happy New Year!

Mỗi năm đều mang mang đến những điều mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta như những người bạn mới, công việc mới, quần áo mới... Tuy vậy có một thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi là tình yêu gia đình ta dành cho nhau. Chúc mừng năm mới.

3. Happy New Year to you, Mom and Dad, thanks for everything you do for me, I love you so much.

Chúc mừng năm mới cha và mẹ, cảm ơn vì tất cả mọi điều cha mẹ đã dành cho con. Con yêu cha mẹ rất nhiều.

4. I send heartiest new year greeting wishes for my family. Let this New Year be the loveliest of all with cherished moments of joy your way. Have a happy new year!

Con xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành nhất đến gia đình ta. Hãy để năm mới trở thành kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ nhất của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

5. As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

Trước thềm năm mới, con muốn cảm ơn cha mẹ vì đã giúp đỡ con khi con buồn bã và động viên con vượt qua khó khăn. Chúc gia đình ta năm mới vui vẻ.

Lời chúc dành cho người yêu

1. Even though this wonderful year has come to an end, I wish to spend many more years with you. Happy New Year, my sweetheart.

Mặc dù một năm đáng nhớ đã qua, anh ước có thể dành thêm thật nhiều năm nữa bên em. Chúc mừng năm mới em yêu.

2. I want to thank you for all the magical moments that you have given me. Your touch is like a happy pill for me. Wishing you a great year ahead!

Anh muốn cảm ơn em vì tất cả khoảnh khắc nhiệm màu chúng ta bên nhau. Được ở bên em là điều hạnh phúc đối với anh. Chúc em một năm mới tuyệt vời.

3. Stepping into a new year with you feels awesome. I have never felt such excitement before but since you came into my life, every second of my life has become enjoyable. Happy new year!

Cùng em bước sang năm mới thật tuyệt vời. Anh chưa bao giờ có cảm giác phấn khích như vậy trước đó, khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Chúc mừng năm mới.

4. Thank you for holding my hand tighter during the most vulnerable days of my life and making sure that I am doing okay. I love you and Happy New Year.

Cảm ơn em đã nắm chặt tay anh vào những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời và luôn đảm bảo rằng anh đang làm rất tốt. Anh yêu em và chúc mừng năm mới.

5. My love for you can never be described, measured or compared. It can only be felt with the heart. Happy new year!

Tình yêu anh dành cho em không thể miêu tả, đo lường hay so sánh. Nó chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim. Chúc em năm mới vui vẻ.

Lời chúc dành cho đồng nghiệp

1. Happy new year to the best colleague in the world! May your year ahead be filled with success and happiness!

Chúc mừng năm mới người đồng nghiệp tốt nhất thế giới. Cầu chúc năm mới của bạn tràn ngập hạnh phúc và thành công.

2. As you prepare yourself to embrace the new year, I want you to know that I am thankful for all the good things that I learned from you. Happy new year.

Khi bạn đón chào năm mới, tôi muốn bạn biết rằng tôi vô cùng biết ơn vì những điều giá trị tôi học được từ bạn. Chúc mừng năm mới.

3. This new year will bring all the success that you desire for. May all your goals be achieved and your purposes be fulfilled!

Năm mới sẽ mang lại cho bạn tất cả thành công mà bạn mong muốn. Cầu chúc tất cả mục tiêu bạn đặt ra đều hoàn thành và những dự định của bạn được thực hiện.

4. We are the passenger of the same boat that’s heading towards a common destination. May the hopes of the new year guide us in the right direction!

Chúng ta là hành khách trên cùng một con thuyền đang dẫn lối đến cùng một điểm đến. Cầu chúc mọi hy vọng trong năm mới sẽ đưa chúng ta đi đúng đường.

5. It’s time to say goodbye to the old one. Let’s welcome the new year with heart full of positivity and new hopes. Happy new year!

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm cũ. Hãy cùng chào đón năm mới với trái tim tràn đầy năng lượng tích cực và hy vọng mới. Chúc mừng năm mới.

