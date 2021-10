Chung tay cùng cộng đồng chia sẻ những khó khăn, mất mát với trẻ mồ côi do Covid-19, Báo Phụ nữ Việt Nam vừa trích Quỹ Mottainai trao 75 suất quà cho các em nhỏ tại TP.HCM và tỉnh Long An.

Tặng quà cho 3 anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thiên Phúc tại phường 4 (Quận 8, TPHCM). Cha các em vừa mất do Covid-19.

Theo thống kê của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 1/10/2021, có 2.091 trẻ em và người chưa thành niên đến 17 tuổi mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch Covid-19. Riêng TP.HCM đã có hơn 1.500 trẻ mồ côi.

Thấu hiểu được nỗi mất mát đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay chăm lo, hỗ trợ, giúp các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo các điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Mới đây, Báo Phụ nữ Việt Nam đã trích từ Quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 150 triệu đồng để chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP.HCM (50 trẻ, ở các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú; các huyện: Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức) và tỉnh Long An (25 trẻ, ở các huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, thị trấn Bến Lức và TP Tân An).

Dấu ấn Mottainai qua 8 mùa (từ năm 2013 đến nay) * Chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo lớn nhất tại Việt Nam với hơn 200.000 người tham gia. * Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2013. Năm 2021, do dịch bệnh nên Chương trình không thể tổ chức, tuy nhiên tinh thần sẻ chia, yêu thương từ năng lượng tích cực của cộng đồng của "Mottainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" vẫn tiếp tục được lan tỏa. * Đã hỗ trợ hơn 6.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi, nạn nhân tai nạn giao thông...). * Gần 500.000 người kết nối, chia sẻ, ủng hộ. * Được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 vì những đồng góp cho cộng đồng. * Được nhận Bằng khen vì những đóng góp trong quan hệ Việt - Nhật.

Lê Hương