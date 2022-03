Với Mario Salcedo (72 tuổi), những chuyến du thuyền hạng sang đã trở thành "mái ấm" của ông suốt 23 năm qua.

Sinh ra tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ), song người đàn ông này liên tục du ngoạn ngoài khơi và hiếm khi đặt chân lên đất liền trong hơn 2 thập kỷ.

Ông chỉ trở về căn hộ nhỏ ở Miami khi dịch Covid-19 bùng phát và sinh sống tại đó 15 tháng.

Theo Oddity Central, Salcedo từng dành phần lớn đời mình làm việc ở những công ty tài chính lớn, trong đó có Federal Express. Dù được đặt chân tới nhiều đất nước và gặp gỡ nhiều người nhờ công việc, ông vẫn quyết định từ chức vào năm 1997.

Mario Salcedo trên chiếc thuyền Freedom of the Seas tại Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ). Ảnh: Scott McIntyre/New York Times.

"Tôi đã đến nhiều quốc gia, gặp gỡ những cô gái đẹp, ngắm bãi biển đầy nắng, với bộ vest, cà vạt, cặp tài liệu. Ở tuổi 47, tôi nghỉ việc, bỏ lại sau lưng những lợi ích về tài chính để được sống cho bản thân", Salcedo nói.

Trước khi nghỉ việc, ông chưa từng trải nghiệm du ngoạn bằng thuyền. Vì thế, ngay khi từ chức, ông liền đặt 6 chuyến đi với các đơn vị du lịch khác nhau.

Những chuyến đi ấy khiến Salcedo nhận ra rằng đây là cuộc sống ông ước ao.

"Khi đó, tôi mới hiểu cảm giác du ngoạn trên biển là thế nào. Tôi nhận ra đây là thứ mình thực sự mong muốn được gắn bó suốt phần đời còn lại", ông nói.

Nhiều năm qua, Salcedo đã sống trên nhiều du thuyền hạng sang như chiếc tàu du hành huyền thoại Royal Carribean, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas...

Phòng ở của ông Salcedo trên du thuyền. Ảnh: Scott McIntyre/New York Times.

Ông chia sẻ bằng việc loại bỏ tất cả hoạt động "không đem lại giá trị gia tăng", điển hình như dọn rác, giặt giũ..., từ cuộc sống thường ngày giúp ông tận hưởng đủ đầy những trải nghiệm trong cuộc sống.

Điều đó giúp ông trở thành "người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới".

Để chi trả chi phí sống trên những con tàu du lịch cao cấp hầu như liên tục suốt 23 năm, Salcedo phải dựa vào khoản tiết kiệm từ khi còn làm chuyên viên tài chính và tiếp tục làm việc tới ngày nay.

Công việc hiện tại của ông là quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng tư nhân từ trên boong tàu. Vì thế, ông cảm thấy hài lòng với mọi thứ.

Theo CN Traveler, ông Salcedo giới hạn ngân sách cho các chuyến đi của mình từ 60.000 tới 70.000 USD /năm. Ông thanh toán bằng thẻ tín dụng để số dặm bay tiết kiệm được sẽ trang trải cho bất kỳ chuyến bay nào trong hành trình.

Theo Zing