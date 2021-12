Làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống để tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn là điều mà nhiều phụ nữ mong muốn? 5 nguyên tắc của chuyên gia tâm lý Tuệ An sẽ giúp các bạn giải mã.

1. Dù thế nào cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào đàn ông

Có thể bạn đã qua nhiều lần lầm lỡ hoặc vấp ngã trong hôn nhân thì cũng đừng luôn cho rằng đàn ông là những kẻ tệ bạc, là đối tượng gây ra khổ đau cho mình. Điều này chắc chắn không đúng vì không có một ai hoàn toàn là kẻ tệ bạc cũng không có ai là tốt hoàn toàn, mỗi người đều có mặt tốt và mặt chưa tốt. Đừng chỉ vì gặp phải người đàn ông tệ bạc mà đánh đồng tất cả đàn ông đều tệ để rồi mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tình yêu rồi không dám đi bước nữa. Đó là bạn đang tự tước đi quyền hạnh phúc của mình.

2. Chấp nhận tất cả của đối phương

Hãy dùng lăng kính màu trắng, đứng ở phía trung lập để nhìn nhận một người để nhìn cả mặt tốt và mặt chưa tốt của họ. Chỉ khi bạn chấp nhận được cả điểm chưa tốt của họ thì mới nên bước vào tình yêu hôn nhân. Nếu chỉ nhìn vào điểm tốt rồi cố chấp thì cả hai người đều đau, một người oán trách người kia thì than phiền. Thà không yêu không kết hôn thì thôi, nhưng bạn chỉ nên kết hôn yêu một người mà bạn có thể chấp nhận được cả điểm tốt và điểm chưa tốt của họ.

3. Ngừng kiểm soát

Bản chất của đàn ông là rất yêu thích sự tự do nên đừng bao giờ kiểm soát họ đi đâu làm gì, cũng đừng tra hỏi tận tường mọi thứ. Hãy dành thời gian đó chăm chút yêu thương, quan tâm và kiếm tìm niềm vui cho bản thân mình, cho họ tự do cũng là cho mình tự do. Vì nếu như đàn ông đã muốn đi thì bạn muốn níu giữ cũng không được.

4. Vượt qua cảm giác cô đơn lạc lõng trong chính gia đình

Hầu như người phụ nữ nào cũng từng trải qua cảm giác lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà hôn nhân của mình. Tuy nhiên trạng thái này sẽ không kéo dài mãi mãi nếu bạn biết cách tự làm mình vui vẻ và hiểu không ai có trách nhiệm phải quan tâm mình ngoài mình dù đó là người yêu hay bạn đời. Vì thực chất ta cô đơn do cứ mãi hướng ra bên ngoài, để tâm đến mọi thứ, quên mất một cá thể bên ta 24/24 là chính mình để mà tưới tẩm chăm sóc.

5. Đừng lệ thuộc vào bất cứ ai

Lệ thuộc về tài chính suy nghĩ quyết định cảm xúc của mình. Đừng bao giờ biến mình thành người lệ thuộc như vậy. Hãy tự chủ về cảm xúc, học cách làm chủ chính mình tự chịu trách nhiệm với suy nghĩ lời nói hành động và cả kinh tế. Phát huy điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu , biến điểm yếu thành điểm trọng yếu tức là điểm yếu quan trọng để từ đó xử lý thì chắc chắn bạn sẽ tự chủ cuộc đời mình mà chẳng cần dựa dẫm vào ai khác.

Cứ luôn tin vào những điều tốt đẹp, những người tốt đẹp đừng vì gặp một người đàn ông tệ mà dán nhãn tất cả đàn ông cũng như thế. Cũng đừng kiểm soát chồng quá chặt hãy dùng thời gian đó mà yêu thương hoàn thiện bản thân hơn cuộc sống mới cân bằng.

Theo Giáo dục & Thời đại