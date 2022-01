Cha mẹ nào cũng muốn kết nối với con và được con chia sẻ cởi mở về cảm xúc, ước mơ hay nỗi sợ hãi. Thời điểm trước khi đi ngủ là cơ hội hoàn hảo để cha mẹ gắn kết với con cái sâu sắc hơn.

1. Hôm nay có chuyện gì mà con thích nhất?

Trước khi đi ngủ, hãy hỏi xem trẻ vui chơi với mọi người như thế nào để trẻ biết rằng cha mẹ quan tâm đến cuộc sống và giao tiếp hàng ngày của con. Khi hỏi câu hỏi này là bạn đã hướng trẻ nói về trạng thái trong ngày, biết cách tìm kiếm hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình, trở thành một người tràn đầy năng lượng tích cực.

Con cái không chỉ cần cơ sở vật chất mà còn cần sự quan tâm của cha mẹ về tình cảm của chính mình. Đặt câu hỏi này cho phép con bạn hồi tưởng lại những cảm giác mà chúng có được khi nghĩ về một phần yêu thích của chúng trong ngày. Chỉ bằng cách cùng trẻ hồi tưởng lại những điều hạnh phúc và giúp giải quyết những cảm xúc không vui thì trẻ mới có thể có thêm niềm tin và niềm vui để chào đón ngày mới

2. Ai là người tốt bụng nhất mà con biết, vì sao?

Khuyến khích con bạn nghĩ về lòng tốt ngay trước khi đi ngủ sẽ hình thành cho chúng thói quen tìm kiếm lòng tốt ở mọi người. Việc tìm kiếm sự tử tế sẽ cho phép con nhận thức được tiềm năng trở thành người tử tế trong cuộc sống. Chỉ bằng cách lắng nghe và trò chuyện, cha mẹ mới có thể thực sự đi vào trái tim của con cái để dọn sạch “cỏ dại” và gieo mầm yêu thương.

3. Điều tồi tệ nhất trong ngày hôm nay của con là gì?

Cùng con xác định chính xác những khoảnh khắc khiến con cảm thấy tồi tệ trong ngày là điều mọi cha mẹ cần làm. Nó sẽ tạo ra một mối quan hệ tin cậy hơn giữa bạn và con, cho phép chúng bày tỏ cảm xúc của mình, ngay cả đối với những điều chúng không muốn nói.

Không sao khi nói về những điều tiêu cực, chẳng hạn như lựa chọn tồi, thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tôn trọng, vì chúng đều là những điều có thật trong cuộc sống chắc chắn sẽ xảy ra với con. Hướng dẫn con vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ đó sẽ giúp cha mẹ dạy con cách tốt hơn để xử lý các tình huống tương tự trong tương lai. Ngoài ra, yêu cầu con thẳng thắn nói về những điều khiến trẻ tức giận sẽ giúp con học cách thể hiện cảm xúc ngay từ nhỏ.

4. Hôm nay có điều gì khiến con cảm thấy an toàn/ không an toàn?

Nắm được tất cả những điều khiến con cảm thấy an toàn sẽ giúp cha mẹ biết cách xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin của chúng. Ngoài ra, tìm hiểu về những điều khiến con không cảm thấy an toàn sẽ khuyến khích con tìm đến cha mẹ và mở lòng về những điều tương tự trong tương lai. Mỗi tối hãy hỏi con câu này để con biết rằng bố mẹ yêu con vô điều kiện như thế nào và con sẽ cảm nhận được rằng con đang được an toàn nhất.

5. Con có câu hỏi nào về ngày hôm nay không?

Khi còn nhỏ, trẻ em tự nhiên có rất nhiều câu hỏi. Hãy cho phép con hỏi các câu hỏi mỗi buổi tối và cố gắng trả lời hoặc nói với con rằng bạn sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời. Sau khi con thoải mái hơn, thỉnh thoảng bạn có thể nhận được những câu hỏi giúp bạn hiểu hơn về tâm hồn và suy nghĩ của con.

Khuyến khích con chia sẻ bất kỳ sự bất an và thắc mắc nào trong ngày sẽ giúp cha mẹ xây dựng mối quan hệ tin cậy hơn với con. Việc thực hành thói quen này sẽ cho phép cha mẹ xây dựng một “không gian an toàn” với con vì con sẽ có nhiều khả năng tìm đến cha mẹ khi có điều thắc mắc.

6. Hôm nay con có tức giận điều gì không?

Trẻ nhỏ luôn có những rắc rối, dễ bị tổn thương nhưng trẻ không thể nhận ra được đây là những vấn đề tiêu cực, làm đốt cháy ngọn lửa năng lượng trong con.

Con bạn cũng có thể đang gặp khó khăn với điều gì đó khiến chúng tức giận, nhưng bạn có thể không biết về điều đó nếu bạn không hỏi trực tiếp chúng. Vì vậy, thẳng thắn hỏi con về những điều khiến con tức giận sẽ giúp con học cách thể hiện cảm xúc ngay từ khi còn nhỏ.

Hãy hỏi con câu hỏi ɴàу, để con có dịp chia sẻ, giải phóng cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí, đồng thời tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, giúp con lúc nào cũng sống trong bình an, hạnh phúc, con sẽ có thêm nghị lực và niềm tin vững vàng trong cuộc sống.

7. Điều tuyệt vời con đã làm cho ai đó ngày hôm nay là gì?

Ngay cả khi hôm nay con không làm điều gì tốt đẹp cho bất kỳ ai nhưng bằng cách liên tục hỏi câu này trước khi đi ngủ, con bạn sẽ được kích thích để làm điều gì đó tốt đẹp với ai đó trong tương lai và chia sẻ trải nghiệm đó với cha mẹ./.

Theo VOV