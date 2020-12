Hãy soạn những lời chúc năm mới đầy ý nghĩa để gửi đến bố mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình bạn nhé. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn.

Chúc năm mới 2021 mưa thuận gió hòa, vạn sự thuận lợi, tỉ sự hanh thông.

Chúc một năm mới vạn sự phước lành, sức khỏe an khang, sở cầu như ý và tấn tài tấn lộc.

Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây an lành.

Mừng năm 2021. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, cuộc sống thuận lợi.

Chúc mừng năm mới. Chúc bạn luôn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý.

Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021. Chúc năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, có nhiều thành công.

Năm hết Tết đến, kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

Kính chúc mọi người một năm mới vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý. Hứng cho tròn An Khang. Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

Năm mới đến rồi, chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắt son với phở.

Chúc năm mới cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

Chúc mừng năm Tân Sửu 2021. Chúc bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Năm Tân Sửu 2021, chúc bạn luôn đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý.

Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

