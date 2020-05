Phụ nữ thường nghĩ rằng khi đã là vợ chồng thì chẳng cần phải câu nệ gì trong việc giao tiếp với chồng.

Thế nhưng sai lầm của chị em khi giao tiếp với chồng ngày càng khiến cuộc hôn nhân lạnh nhạt như ở dưới đây không phải ai cũng nhìn nhận ra.

1. Nói quá nhiều với chồng

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình, đây là sai lầm lớn nhất mà hầu hết chị em gặp phải khi giao tiếp vợ chồng. Nói nhiều là dại nhất của phụ nữ. Đôi khi người vợ cần biết lúc nào không nên nói với chồng, đặc biệt là khi định nói gì đó tiêu cực. Mình cần phải biết mình đang trò chuyện về điều gì và cần phải bớt nói quá nhiều đi.

Có những người vợ sáng càu nhàu, trưa nhắc lại lần một đến tối lại bóng gió xa xôi. Đến hôm sau vẫn những lời nói kiểu đó… nhắc đi nhắc lại, nói quá nhiều khiến chồng mệt mỏi. Không hiếm cuộc hôn nhân lạnh nhạt, thậm chí tan vỡ chỉ vì điều này.

Ảnh minh họa

2. Quá kiệm lời với nhau

Việc nói quá nhiều như trên hẳn đã không tốt nhưng ngược lại việc vợ chồng kiệm lời với nhau quá cũng chẳng nên trong giao tiếp với chồng. Thường cách giải quyết tranh cãi phụ nữ cho rằng hiệu quả nhất là im lặng, nhưng đàn ông nhiều người lại cực kì khó chịu mỗi khi vợ mình “im hơi lặng tiếng” suốt một thời gian dài. Đàn ông họ không nghĩ im lặng giải quyết được tranh cãi và không hiểu được suy nghĩ của vợ. Khi đang cãi nhau chọn cách im lặng, song cần phải nói chuyện sau đó chứ đừng im ỉm.

Hơn nữa, người chồng khi muốn nói chuyện mà bạn lại chẳng hào hứng, quá kiệm lời khiến cho người chồng chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục giao tiếp. Lâu dần bạn sẽ trở nên xa cách, không kết nối được với bạn đời, cuộc sống sẽ tẻ nhạt.

3. Bỏ qua lời khen

Chuyên gia tâm lý Pepper cho rằng, khi yêu nhau còn kiên nhẫn để hỏi "Anh ơi anh muốn cái gì", còn nhõng nhẽo nọ kia... Nhưng khi cưới nhau rồi, nhất là ở những cặp vợ chồng về nhà phải lo tài chính, sinh con, chăm sóc con cái, có bố mẹ sống chung… sẽ chẳng còn hỏi người kia là muốn cái gì nữa mà khi đó sẽ là "Tôi muốn cái gì", "em muốn thế này"... Em muốn một người chồng đi về, em có việc gì với mẹ anh thì anh phải đứng giữa phân xử, anh phải bênh vực em… Điều đó hoàn toàn ngược lại.

Đáng sợ hơn là cằn nhằn, chỉ trích của vợ đối với chồng. Với quá nhiều mối lo từ tài chính, chăm sóc con cái… thường dễ rơi vào kiểu "dạy dỗ" lẫn nhau, trong khi cuộc sống hôn nhân rất cần chút lời khen của bạn đời. Phụ nữ thay vì khen ngợi thì thường chỉ than vãn về chồng mà quên đi nhiều khi mình cần phải nhìn lại chính bản thân mình. Điều này rất dễ làm cho những người chồng cảm thấy bất mãn, mệt mỏi.

Đôi khi chỉ một lời khen ngợi, "nịnh nọt" việc chồng làm đúng cũng khiến mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc hơn, mối quan hệ vợ chồng có thể chuyển từ tiêu cực sang tích cực. Hãy dành tặng lời khen cho bạn đời khi có dịp.

4. Trong mọi thứ vẫn giành phần thắng về mình

Thường thì do bản năng, cái tôi quá lớn nên khi giao tiếp với nhau, nhiều cặp vợ chồng vẫn phạm phải lỗi sơ đẳng nhưng rất quan trọng này. Nhiều chị em khi nói chuyện với chồng thường có cách nói khẳng định rằng "mọi thứ sai là ở anh, em chẳng có gì sai cả". Chẳng hạn như: "Anh bảo em chẳng được tích sự gì vậy tiền đâu mà nuôi cái nhà này" hay "Em có luộm thuộm thì cũng do anh, do vội chăm con…".

Theo chuyên gia tâm lý, cách nói khẳng định mình luôn đúng còn cái sai là ở chồng này là cách mà nhiều chị em gặp đang đóng dần cánh cửa giao tiếp với bạn đời của mình. Lâu dần, việc giao tiếp giữa hai vợ chồng trở nên khó khăn, bế tắc. Và một khi vợ chồng không thể nói chuyện với hay hay mở miệng ra là cãi vã sẽ khó có hôn nhân hạnh phúc.

Người phụ nữ trong gia đình rất quan trọng. Nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn cũng từ cách giao tiếp sai của người phụ nữ. Trong giao tiếp, phụ nữ chúng ta cũng cần biết nhẫn nhịn. Việc nhẫn nhịn ở đây không có nghĩa là chịu đựng mà là biết nhẫn để tiến - lùi đúng lúc. Khi vợ chồng cứ tranh giành đúng sai trong mọi chuyện, cuộc sống hôn nhân vừa mệt mỏi mà dễ khiến bạn đời tránh xa mình.

Theo Gia đình và Xã hội