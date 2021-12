Nhiều đồ gia dụng trong nhà thường có xu hướng ‘nghỉ hưu’ trước thời hạn mà gia chủ không biết lý do vì sao. ‘Của bền tại người’, hãy cùng tìm hiểu những thói quen nhỏ hàng ngày giúp giữ gìn thiết bị gia dụng bền lâu.

Theo các kỹ sư công nghệ, các thiết bị nhiệt có nguyên lý hoạt động chung là sử dụng điện trở để làm nóng thiết bị trực tiếp hoặc gián tiếp, nên nguy cơ chập, cháy nổ rất cao nếu vật liệu không đảm bảo chất lượng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật. Thiết bị gia dụng có thể kéo dài tuổi thọ lâu bền hay không phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng.

Các thiết bị điện trong gia đình luôn cần sự an toàn, đảm bảo về chất lượng

Hiểu rõ tính năng và cơ chế vận hành

Một số bình nóng lạnh có chức năng tự ngắt khi nước đủ nóng. Vậy nên nhiều gia đình bật bình 24/24 và nghĩ rằng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến thiết bị. Tuy nhiên, đây lại là lý do làm dây mayso và nhiều bộ phận khác hoạt động quá tải, làm bộ phận cách điện bị hỏng nhanh chóng.

Bật bình nóng lạnh 24/24 càng làm hao tốn điện năng và đe dọa tính mạng con người khi bình bị rò rỉ nước. Đối với những thiết bị như tủ lạnh, máy điều hòa, lò vi sóng… khi lắp đặt, bạn cần lưu ý để khoảng thông thoáng ở khu vực toả nhiệt theo đúng quy cách của nhà sản xuất. Không đặt lò vi sóng trong phòng có máy lạnh và không để gần các vật dụng dễ cháy nổ và các thiết bị điện khác.

Bình nước nóng Rossi S-Series Mode hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số

Sử dụng tiết kiệm

Lựa chọn thiết bị đúng công suất, thiết bị tiết kiệm điện: Thiết bị phải phù hợp công suất sử dụng. Nếu chúng ta dùng trong một thời gian dài, không ngừng nghỉ sẽ dẫn đến trường hợp chênh lệch công suất nhiều quá đều gây tốn điện và giảm tuổi thọ thiết bị. Bạn có thể chọn những sản phẩm thông minh như sử dụng bình nóng lạnh có tích hợp “bảng hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số", từ đó mọi thành viên gia đình có thể chủ động điều chỉnh mức nhiệt độ và thời gian tắm hợp lý.

Lắp đặt khoa học, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật: Biện pháp này cũng góp phần tiết kiệm điện rất lớn. Ví dụ máy bơm đặt ở vị trí thích hợp sẽ giúp bể nước nhanh đầy hơn. Dàn hứng nắng của bình nước nóng năng lượng mặt trời nên đặt quay về hướng nam để đón được cả nắng đông nam và tây nam của mùa đông.

Sử dụng đúng cách: Mỗi loại thiết bị có công năng khác nhau, tính năng khác nhau và cách thức sử dụng, vận hành cũng khác nhau. Bạn hãy nhớ làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Kiểm tra định kỳ và thay mới khi cần thiết

Các thiết bị điện trong nhà không phải lúc nào cũng an toàn. Nó có thể gặp sự cố như: bị hư hỏng, bị hở mạch mà chúng ta không biết. Điều này có thể sẽ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc như giật điện, cháy bình nóng lạnh,… vì vậy để an toàn cho mình và gia đình thì mọi người nên kiểm tra định kì về an toàn các thiết bị.

Bên cạnh đó hãy thay mới các thiết bị điện đã dùng lâu năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bình nước nóng. Thông thường, bình nóng lạnh có tuổi thọ từ 10-15 năm. Nếu bạn dùng bình nóng lạnh đến khoảng trên dưới 10 năm thì nên thay bình càng sớm càng tốt. Có thể lựa chọn các sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín, độ bền cao như Rossi S-Series Mode.

Lệ Thanh