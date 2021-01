Tập 13 của chương trình "Tâm sự cùng Thúy Vân", khách mời Lan Anh chia sẻ câu chuyện bị chồng phản bội và quyết định làm mẹ đơn thân, cùng con sống một cuộc đời tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Video: Lan Anh chia sẻ quan điểm của mình về cách sống tự chủ

Trong tập phát sóng thứ 13 với chủ đề "Mẹ đơn thân vì con cân thế giới", Á hậu Thúy Vân và khách mời Lan Anh cùng nhau tâm sự về cuộc sống của một người mẹ đơn thân và cách để có suy nghĩ lạc quan.

Chị Lan Anh lập gia đình và sinh con vào năm 26 tuổi, không may chị bị thiếu dịch ối và sinh non. “Lúc mới sinh bé chỉ có 1,2 kg và phải nằm lồng kính một tháng, 10 ngày thì gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương”, chị Lan Anh kể.

Do mới sinh em bé đầu tiên, chị Lan Anh không có nhiều kinh nghiệm, sức khỏe của em bé yếu do sinh non nên chị khá vất vả trong việc chăm sóc con. Trong thời gian ở Bệnh viện Nhi Hà Nội chăm nom em bé, chị phát hiện chồng mình có mối quan hệ với người phụ nữ khác.

“Khi bế con về nhà, mình giấu gia đình khoảng một năm cho đến khi không thể hàn gắn được cuộc hôn nhân, mình mới nói với gia đình”, nữ khách mời tâm sự. Sau đó chị Lan Anh cùng con về ở nhà ngoại khoảng 1 tháng, nhưng vì cảm thấy không thoải mái, chị cùng con đến Hà Nội thuê nhà ở riêng.

Khách mời Lan Anh xuất hiện trong tập 13 chương trình "Tâm sự cùng Thúy Vân".

“Đến khi biết nói, bé hay hỏi tại sao các bạn có ba còn con không có. Đến 6 tuổi thì bé rất khao khát muốn có ba, bé thường rủ bạn mình hoặc bác hàng xóm chơi trò ba con nhưng bé giấu mình”, chị Lan Anh tâm sự.

Một thời gian sau, chồng cũ của chị Lan Anh liên lạc lại và muốn gặp con. Ban đầu chị không muốn vì nghĩ rằng chồng cũ đã bỏ con và chị muốn tự nuôi nấng con mình.

“Khi nhìn thấy con khao khát có một người ba, mình cảm thấy chạnh lòng. Mình nghĩ mình không nên tước quyền gặp ba của con. Được gặp ba, con mình rất vui, bé giới thiệu ba với tất cả mọi người”, chị Lan Anh bộc bạch. Từ đó, khách mời và chồng cũ đã nói chuyện và quyết định cùng nhau nuôi nấng cháu bé.

Sau khi lắng nghe lời tâm sự Lan Anh, Á hậu Thúy Vân không giấu được sự đồng cảm và nể phục sự mạnh mẽ của khách mời.

Thúy Vân thắc mắc rằng cảm xúc của khách mời Lan Anh như thế nào khi biết tin mình bị phản bội sau khi sinh con. “Lúc đấy mình khá sốc, đó là thời gian quá kinh khủng với mình. Mình đã chăm sóc hết mọi thứ cho gia đình anh ấy. Khoảng ba năm trở lại đây mình mới thấy thoải mái trở lại”, Lan Anh kể.

Dù bị phản bội nhưng chị Lan Anh vẫn kiên cường vượt qua để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong chương trình, Lan Anh cũng chia sẻ từ khi con lớn hơn một chút, chị có thể ra ngoài làm việc và có thu nhập từ việc bán hàng qua mạng.

“Từ đó, bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Mình cũng không còn cảm giác buồn hay hận như trước đây mà thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị Lan Anh tâm sự.

Thúy Vân nghĩ rằng Lan Anh rất dũng cảm mới có thể vượt qua nỗi đau và bây giờ kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng đến vậy. Đồng thời, cô cho rằng: “Khi mình tha thứ cho người khác, cũng chính là khi mình tự cởi trói cho bản thân. Lúc đó, mình sẽ xem những phản bội đến với mình như gió thổi mây bay”.

Á hậu Thúy Vân nể phục trước sự mạnh mẽ của khách mời và nghĩ rằng tất cả phụ nữ nên đối diện với khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc.

Lan Anh cho rằng người phụ nữ nên tự chủ trước mọi việc mới có thể giải quyết nhẹ nhàng. Kể từ khi chị Lan Anh đi làm nhiều hơn, có thu nhập ổn định cho hai mẹ con, chị mới có thể thoải mái trong suy nghĩ và để nỗi buồn qua đi.

Chị kể thêm rằng: “Khi con nhỏ, mình kiếm tiền cũng vất vả và rất khó khăn để trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi có công việc tốt hơn, con cũng lớn, cuộc sống mới thoải mái”.

Thúy Vân cũng bàn luận thêm rằng trong cuộc sống, những khó khăn, phản bội sẽ đến bất ngờ và cách chúng ta đối diện với điều đó sẽ thể hiện được giá trị bản thân mỗi người. Á hậu nghĩ rằng cách nữ khách mời đối diện với nỗi đau và vượt qua nó đã mở ra cho cô một cuộc sống mới, nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

