Tình yêu như leo núi, khi lên người ta ca hát, khi xuống người ta khóc than. Mà đã lên đến đỉnh rồi tất phải xuống. Quay trở lại là xuống mà đi tiếp sang bên kia cũng là xuống.

Thuở nhỏ chưa ra biển, cứ tưởng biển là mặt nước mênh mông phẳng lặng. Lớn lên ra biển mới biết biển khơi đầy sóng gió. Thuở nhỏ chưa yêu, tưởng tình yêu toàn ngọt ngào êm dịu. Lớn lên yêu rồi mới biết, nó còn là ngàn vạn nỗi đau.

Đau tan vỡ vì thất tình

Rất nhiều bạn trẻ hỏi: "Tôi yêu một người nhưng người đó lại không yêu tôi, vậy phải làm thế nào?”. Đó là điều thường gặp trong cuộc sống, không có gì lạ. Tình yêu là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, hai trái tim. Nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một người.

Nếu ta cứ yêu ai cũng được yêu lại thì tình yêu đã quá đơn giản. Nhiều khi A yêu B, nhưng B lại yêu C và rất có thể C lại yêu D ... Hàng ngày, có hàng triệu người trên thế gian này đi tìm người yêu lý tưởng nhưng liệu mình có là hình mẫu mà người kia mong đợi không? Hạnh phúc chỉ đến với những ai tìm được đúng “nửa kia” của mình. Nghĩa là mình yêu người ta và được người ta đáp lại.

Có người đi mãi vẫn không tìm được và rơi vào tình trạng thất tình:

Cho nên muốn yêu một ai đó trước hết phải biết mình là người thế nào? Có chàng trai rất bình thường nhưng ngày đêm cứ tơ tưởng một cô gái rất xinh đẹp và giàu có. Bị cô từ chối, chàng đau khổ hỏi có nên kiên trì theo đuổi nữa không?

Thật ái ngại cho chàng trai đó! Chi bằng hãy hiểu ra người đó không dành cho mình và tốt nhất là quên đi và tìm một cái vung phù hợp với cái nồi của mình dễ thành công hơn.

Đau cuồng loạn vì ghen

Không ít người ích kỷ, chỉ muốn người yêu là :vật sở hữu” của riêng mình. Nhưng người yêu của ta đâu có thể bỏ vào két mà khoá lại được? Người đó vẫn sống giữa cuộc đời, hàng ngày phải giao tiếp với bao nhiêu người khác. Những người quá ghen thường nghi ngờ tất cả các mối quan hệ xã hội của người mình yêu. Từ đó, theo dõi, kiểm soát, thậm chí rình mò theo dõi, tự biến mình thành nô lệ của tình yêu.

Sự ghen tuông có thể làm con người mất hết sáng suốt, nảy sinh những lời nói và hành động điên khùng, dẫn đến nguy hại khôn lường. Ghen là một tình cảm có ở hầu hết những kẻ đang yêu nhưng nếu ghen quá mức sẽ đầu độc mối quan hệ có khi tan vỡ cả tình yêu. Bản thân kẻ ghen tuông lúc nào cũng lo mình bị phản bội, lo mất người tình. Vì thế thường tự dằn vặt, dày vò mình, có khi đến mất ăn, mất ngủ, cơ thể suy sụp, tiều tuỵ.

Có thể nói ghen là một trong những nỗi khổ thường thấy ở tình yêu, là vị đắng mà hầu như tất cả những kẻ đang yêu đều phải nếm trải. Đặc biệt những người luôn mất tự tin, thấy ai cũng có thể hơn mình, là những người hay ghen tuông nhất, có khi trở thành thói ghen tuông bệnh hoạn.

Cho nên, trong cuộc sống, nếu quyết định yêu hoặc lấy một người thua kém mình, bạn phải tìm hiểu xem người đó có hay ghen không? Nếu cuộc sống của bạn bị kiểm soát gắt gao, bạn sẽ mất hết tự do đầu độc bởi bầu không khí ghen tuông triền miên hết trận này đến trận khác, biến gia đình thành địa ngục.

Đau bẽ bàng vì tan vỡ

Đó cũng là nỗi đau thường gặp ở nhiều người. Khi mới yêu, không mấy ai nghĩ đến điều đó. Người ta tưởng tình yêu sẽ bền vững suốt đời. Nhưng ngờ đâu chính sự gần gũi thường xuyên lại làm cho cảm xúc yêu đương suy giảm.

Còn đâu nỗi nhớ nhung khắc khoải, vì bây giờ suốt ngày được sống bên nhau, nói lắm tất phải hết chuyện? Người ta đi tìm người mới lạ và dẫn đến nỗi đau tiếp theo là ngoại tình.

Bản chất của tình yêu là rất đẹp, nó chắp cánh cho con người bay tới những đỉnh cao hạnh phúc nhưng nó cũng là cội nguồn của nhiều đau khổ, có khi đầy đoạ con người.

Nhưng suy cho cùng, tất cả những nỗi khổ đó đều do con người gây ra. Nếu chúng ta hiểu rõ quy luật của tình yêu, biết được cả những mặt trái của nó thì ta sẽ tránh được rất nhiều nỗi đau nhiều khi kkhông phải do người khác mang lại mà do chính chúng ta gây ra.

Mặt khác, nếu biết trước rằng, tình yêu không chỉ toàn vị ngọt, thì khi có phải nếm vị đắng của nó chúng ta cũng đỡ bàng hoàng, kinh ngạc. Từ đó, có thể có cách ứng xử khôn ngoan, tìm ra giải pháp tối ưu trong những tình huống tưởng như dồn ta đến chỗ bế tắc trong cuộc đời.

