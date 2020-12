10 năm qua, Zhang Xinyu và Liang Hong đã đến hơn 200 quốc gia. Họ gây chú ý khi là vợ chồng đầu tiên tổ chức đám cưới tại Nam Cực.

Zhang Xinyu (sinh năm 1977) và người vợ kém 2 tuổi Liang Hong (đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc) nổi tiếng với chuyến du ngoạn khắp thế giới, và cả câu chuyện tình yêu lãng mạn khi cầu hôn ở Bắc Cực và làm đám cưới ở Nam Cực.

Vợ chồng Zhang đã đến hơn 200 quốc gia, cùng vượt biển và đi khắp các miền đất lạ, nhìn ngắm cây cỏ, bầu trời. Họ chứng kiến cả cuộc sống người dân ở những vùng đất bị hủy hoại bởi xung đột quân sự.

Zhang và Liang rời xa cuộc sống phố thị để trải nghiệm ở những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới.

Zhang và Liang là bạn từ thời thơ ấu, lớn lên trong gia đình công nhân dầu mỏ ở Bắc Kinh. Họ từng làm nhân viên bán hàng trước khi trở thành triệu phú nhờ công việc kinh doanh riêng.

Thời điểm mới giàu có, đôi trẻ không tiếc tay chi tiền cho nhà và xe hơi, mua sắm điên cuồng như hầu hết người giàu khác. Zhang nói từng rất thích bản thân và ước mơ của anh rất đơn giản: kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi vào tháng 5/2008 khi một trận động đất 8,0 độ richter xảy ra ở Vấn Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên), giết chết hơn 80.000 người. Là một tình nguyện viên đội cứu hộ khi đó, Zhang chứng kiến ​​và đau xót trước nhiều bi kịch của mọi người.

Anh nhận ra cuộc sống mong manh và bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian.

"Tôi hy vọng phần còn lại của cuộc đời mình có ý nghĩa. Tôi muốn làm theo trái tim và thử một cái gì đó khác", Zhang bày tỏ. Cùng với Liang, anh quyết định lên đường để khám phá thế giới.

Có nhiều tiền không giúp hành trình của họ trở nên dễ dàng. Hai người phải mất 5 năm để chuẩn bị. Zhang học bơi, lặn, chèo thuyền và thành thạo nhiều loại phương tiện khác nhau, cả trực thăng và tàu lượn.

Anh dành 6 tháng trong thư viện, nghiên cứu về đại dương, khí hậu và cứu sinh.

Trước nhiều khó khăn, Zhang chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Để khám phá hang động của người Maya - một di sản thế giới - anh đã nộp đơn lên mọi cấp chính quyền ở Mexico và một năm sau, anh nhận được lời đồng ý.

Ban đầu, cha mẹ của cả hai đều phản đối kịch liệt chuyến đi mạo hiểm. Nhưng cảm động trước tinh thần của các con, cuối cùng họ cũng giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị.

Zhang và Liang cũng đã tạo ra một chương trình thực tế có tên "On the Road".

Câu chuyện của vợ chồng đến từ Bắc Kinh đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Hai người lên đường đến Bắc Cực cùng một người quay phim, sau đó Zhang quyết định cầu hôn nửa kia ở đó. Những cảnh quay về cuộc hành trình của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng, một trang video sau đó đã đề nghị tài trợ cho chuyến hành trình của hai người.

Năm 2014, họ đã đi vòng quanh thế giới trong 8 tháng trên một chiếc thuyền. Cùng năm, Zhang và Liang tổ chức lễ cưới ở Nam Cực. Hôn lễ đơn giản nhưng lãng mạn và đẹp như mơ với rất nhiều chim cánh cụt xung quanh.

Khi đó, Zhang 38 tuổi và Liang tròn 36 tuổi. Họ đã làm những điều mà không ai khác ở Trung Quốc từng làm trước đó: đi qua Somalia đầy xung đột, đến vùng Chernobyl ở Ukraine, hay tới miệng núi lửa Marum - một trong những núi lửa hoạt động mạnh mẽ nhất thế giới...

"To see the world together" (tạm dịch: cùng nhau ngắm thế giới) là khẩu hiệu ban đầu của series "On the Road", cũng là ước mơ chung của hai người. Sau 10 năm, họ hạnh phúc khi không chỉ được thăm những kỳ quan tuyệt đẹp mà còn cùng trải nghiệm cuộc sống ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Cặp vợ chồng Trung Quốc lấy lại con gái sau khi bán vì hối hận Sau khi bán con gái mới sinh với giá 21.000 USD, Luo và chồng hối hận, tìm cách lấy lại đứa bé. Cả bên mua và bên bán cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ, chịu án tù.

Theo Zing