Dù tài tử "The Pursuit of Happyness" đã lên tiếng xin lỗi vì đánh thẳng mặt Chris Rock - MC lễ trao giải Oscar, người hâm mộ vẫn chưa "nguôi ngoai".

Nhiều người nhận xét hành động của Will Smith là không chấp nhận được, nhưng một số độc giả lại cho rằng nam diễn viên nên kiện MC vô duyên.

Ngôi sao lớn hành động thiếu suy nghĩ

Đó là nhận xét rất thẳng thắn của độc giả Bang Tue Nhi khi chia sẻ: "Có thể các bạn không biết và chính Will Smith cũng không rõ, đó là sự khác nhau giữa người có ứng xử văn hóa và thiếu văn hóa! Giữa một sự kiện quan trọng, hàng ngàn khán giả tham dự và cả thế giới xem trực tiếp, cú đấm/tát của Will Smith đã cho mọi người thấy anh này thiếu đẳng cấp cỡ nào. Giành tượng vàng thật đó nhưng đằng sau việc tài năng được ghi nhận, Will Smith sẽ rất hối hận vì hành động thiếu kiềm chế và thiếu văn hóa này. Qua đó mọi người sẽ hiểu anh ta thuộc "tầng lớp" nào trong những người nổi tiếng. Chắc sau này cũng chẳng ai muốn dây dưa cùng anh ta nhiều!".

Trong khi đó, chia sẻ dưới bài viết "Will Smith đánh MC nói xấu vợ: Phải tôi... còn hơn thế!" của bạn Thanh Thuý, độc giả Alibaba cho rằng để bênh vợ không cứ đánh nhau mới giải quyết được vấn đề. "Tác giả suy diễn và đi quá xa sự việc theo ý chủ quan của chị. Đây là chuyện lựa chọn giữa bạo lực hay không bạo lực, mỗi người có mỗi cách bênh vợ, chị lựa chọn bạo lực là việc của chị. Bênh vợ không nhất thiết cứ phải đánh nhau".

Bạn đọc Người qua đường nhận xét "Chỉ fan mù quáng mới dám bênh vực Will trong lúc này". Trong khi đó, bạn Cường Nguyễn khẳng định: "Thật đáng xấu hổ và đáng sợ! Đấy không phải là điều mà một người đàn ông biết suy nghĩ nên làm".

Độc giả có biệt danh Hollywood chia sẻ: "Mọi người có thể tung hô bạo lực nếu muốn và cứ tiếp tục cổ vũ Will Smith. Còn tôi muốn nói ở đây rằng, bạo lực không phải đáp án cho mọi vấn đề. Cũng giống như chiến tranh không thể đem tới những chiến thắng vui vẻ và hạnh phúc! Nhìn những gì ở Nga và Ukraine lúc này để biết".

Đừng đấm, hãy kiện!

Không chấp nhận hành động của Will Smith nhưng bạn Thanh Toan lại phân tích rất cụ thể: ""Cần lật ngược lại vấn đề để phân tích xem ai đúng ai sai ấy! Chính bà Jada từng nói "Giờ tôi chỉ có thể cười đùa về căn bệnh rụng tóc của mình". Có ai đặt ra tình huống, Chris Rock dựa theo chia sẻ đó của Jada mà hiểu là Jada sẽ chấp nhận câu đùa đó? Thế nên anh ta mới công khai trêu chọc giữa bàn dân thiên hạ thì sao? Dù nói gì thì nói, bạo lực vẫn là hành vi không thể chấp nhận - nhất là ở một chương trình trực tiếp, mấy tỷ trẻ em thế giới đều có thể xem".

Nhiều độc giả tán đồng việc chê trách Will Smith, đặc biệt là tại một lễ trao giải lớn như Oscar. Các bạn Dinh Ta, Hugo, Dang Ngoc Han... không bênh Chris Rock nhưng cũng chẳng thể ủng hộ ông xã của Jada Pinkett Smith: "Đành rằng anh chàng Chris Rock kia đáng bị lên án vì trò đùa lố vô duyên của mình nhưng ở một xã hội văn minh, ai cho Smith quyền được đánh người khác? Tôi cũng đến chịu"; "Hành động bạo lực trên thuộc lễ trao giải điện ảnh tầm cỡ thế giới, trước cả tỷ người thế giới mà lại ca ngợi, thật không hiểu nổi"; "Nếu không hài lòng với ông MC thì gọi riêng ra mà nói chuyện, chứ anh ta vô duyên vì nói xấu vợ mình, mình lại đấm anh ta giữa bàn dân thiên hạ thì còn ra cái thể thống gì? Người lịch sự mà cư xử quá là vô duyên"...

Trong khi đó, bạn Minh Anh lại đặt câu hỏi:"Ngôi sao mà hành xử bạo lực như thế trước đám đông là không được, dù MC đùa hơi quá chút. Hollywood cần thu hồi giải thưởng?". Tán đồng ý kiến này, Longdanviet chia sẻ: "Nên xem xét việc thu hồi lại giải thưởng. Vì nó không xứng cho những ai lấy bạo lực cư xử trước hàng triệu người".

Độc giả Kim Rungg cho rằng Will Smith không nên phản ứng như thế, bởi "thật sự là vô cùng thiếu văn hóa, nhất là ở một lễ trao giải nghệ thuật, đầy tính hàn lâm. Sau khi tự động lên sân khấu tát MC xong, xuống dưới lại ngồi chửi nhau chẳng ra sao cả".

Độc giả A Mao khuyên Will nên kiện thay vì hành động bạo lực như thế: "Ở một xã hội văn minh, tôn trọng nhân quyền, thượng tôn pháp luật như Mỹ, hành động của Will không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được anh ta bêu riếu vợ mình, tại sao không lập vi bằng và đệ đơn kiện? Cả thế giới có thể làm chứng cho anh mà". Còn ở động thái trái ngược, Đức Khang lại cho rằng Chris có thể kiện ngược Will: "MC hoàn toàn có thể kiện Smith về tội hành hung trong vụ này nhỉ?".

Tối kỵ đụng vào "nóc nhà" người khác

Câu chuyện "nóc nhà" người khác là điều rất nhạy cảm. Theo độc giả Huệ Phạm, "điều các anh thợ hài cần nhớ là: Đừng đụng đến nóc nhà người khác! Tối kỵ đó".

Chung quan điểm, bạn Lâm Ngọc Thắng cho biết: "Có ai vui khi vợ mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ? Nóc nhà là thứ cần được tôn vinh và bảo vệ nha! Nhà không có nóc thì dột hết à?".

Bạn Chris Nguyễn, Vũ Mai Phương... tán đồng hành động của Will Smith: "Tôi ủng hộ Will Smith. Đưa căn bệnh của vợ con người ta ra để bỡn cợt, bán những tiếng cười cho các vị khách mời là sự lố bịch và đáng bị ăn đòn", "Tội đem vợ người ta và cả bệnh tật của họ ra làm trò cười rất đáng ăn tát"...

Còn theo bạn Vũ Minh: "Đùa gì thì cũng nên đúng người đúng chỗ, cẩn thận không chưa thấy duyên đâu thì mình đã trở thành lố bịch, đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Hành động của Will Smith trên sân khấu hôm nay đã chứng tỏ anh không chỉ là một người cha chuẩn mực như trong The pursuit of happiness mà còn là 1 gentlement trong mắt vợ anh và nhiều chị em khác. Tôi trân trọng và đánh giá cao vì những gì anh đã làm".

Lê Cúc (Tổng hợp)