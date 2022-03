Quán quân Cười xuyên Việt Anh Tú tiết lộ nhiều điều về vợ tương lai và chuyện tình yêu đẹp như thơ của hai người.

Anh Tú và vợ tương lai - hot girl Huyền My

Vợ tương lai của Anh Tú là hot girl Huyền My, sinh năm 1997, quê Nghệ An. Chia sẻ về “chuyện tình yêu xa”, “hot boy làng hài” cho biết, họ đã quen biết khá lâu trước khi tình yêu chớm nở. Tình yêu xuất phát từ tình bạn chân thành khi Anh Tú và Huyền My có nhiều điểm chung.

“Lúc đó Tú và My chỉ đơn giản là hai người bạn, cho tới khi có duyên gặp lại lần nữa thì tụi mình chia sẻ với nhau nhiều hơn, từ đó cảm nhận có những điểm chung và đồng điệu về tư duy cũng như quan điểm trong tình yêu và cuộc sống.

Càng trò chuyện với My, mình càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và sâu sắc cô ấy. Dần dần, tụi mình bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc. Thời điểm đó cũng là lúc TP.HCM “đổ bệnh” trong đại dịch, khoảng vào tháng 7/2021”, Anh Tú chia sẻ.

Yêu Huyền My, Anh Tú còn có những kỷ niệm khó quên như việc chạy xe 1.400km từ TP.HCM về Nghệ An để ăn Tết nhà Huyền My, rồi lại chạy từ Nghệ An về TP. HCM để chúc Tết gia đình Anh Tú. Cuộc hành trình gần 3.000km trong dịp Tết thể hiện sự nhiệt tình và nghiêm túc của cặp đôi trong mối quan hệ với gia đình hai bên.

Anh Tú từng nghĩ mình kết hôn muộn một chút để còn dành thời gian cho sự nghiệp. Nhưng từ khi gặp Huyền My và gắn bó với cô, Quán quân Cười xuyên Việt cho biết bản thân mình đã bị hot gril xinh đẹp làm lung lay.

“Tú chọn việc kết hôn ở thời điểm này vì Tú và My đều mong muốn sự ổn định. Từ sự ổn định về tình cảm dẫn đến việc ổn định trong hôn nhân và xa hơn là ổn định cuộc sống. Thời điểm này bản thân Tú cảm nhận đủ chín chắn về mặt tình cảm để lựa chọn cho mình một bến đỗ chắc chắn.

Tú muốn sau mỗi giờ làm mệt mỏi ngoài kia vẫn có một gia đình nhỏ phía sau đón mình trở về, để được an ủi bớt phần mệt mỏi của công việc, để được yêu thương và nạp thêm phần năng lượng chiến đấu với những thử thách mới ngoài kia. Và khi gặp My thì cái cốt lõi và giá trị Tú tìm kiếm đã được đồng điệu, cả 2 đứa đều lấy mục tiêu để cùng nỗ lực và tiến tới” - Anh Tú chia sẻ.

Anh Tú cũng cho biết, mặc dù không làm trong ngành nghệ thuật nhưng Huyền My luôn ủng hộ và hỗ trợ sự nghiệp của anh. Chính Huyền My là người đã góp ý, chia sẻ và có cách nhìn mới mẻ nhất, để Anh Tú tự tin đưa ra phương án tốt nhất cho bản thân và công việc.

Anh Tú đăng quang ngôi vị Quán quân Cười xuyên Việt 2016. Anh từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu sao siêu ngố, Tao không xa mày, Nhân duyên, Người yêu tiền kiếp và các phim truyền hình như: Bán chồng, Đôi mắt của trái tim, Nhân tình lạc lối, Ai mới là bà chủ… Anh Tú từng được đề cử giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019 và Mai Vàng 2019.

Thanh Thanh