Không quá xa Hà Nội, Ninh Bình là địa điểm du lịch lý tưởng cho những kì nghỉ ngắn ngày. Nơi đây có Hang Múa, vườn quốc gia Cúc Phương, quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng cả nước.

Hang Múa - đệ nhất sống ảo, "Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt"

Những năm gần đây, Hang Múa là địa chỉ check in cực hút giới trẻ. Đây là địa điểm giúp du khách bao trọm được vẻ đẹp vùng Tam Cốc thơ mộng.

Những cánh đồng lúa xanh trải rộng khắp chân núi Ngọa Long tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hồ sen đã lác đác vài bông hoa sớm, con đường gỗ giữa hồ sen hay cánh đồng lúa cũng là điểm nhấn mới cho danh thắng Ninh Bình này.

Ngoài ra, những tháp sống ảo, thác nước nhân tạo lớn bậc nhất Ninh Bình hay vườn xương rồng khổng lồ, hồ cá Koi dọc bên lối đi cùng gần 500 bậc đá rêu phong dẫn lên đỉnh núi cũng là những nơi chụp hình rất được yêu thích với du khách.

Vườn quốc gia Cúc Phương - mùa săn bướm

Cùng với Hang Múa, VQG Cúc Phương là địa điểm được truyền tai nhau nhiều nhất lúc này. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi những cơn mưa đầu hè xuất hiện cũng là lúc mùa bướm duy nhất trong năm ở nơi này.

Bướm thường bay ra khỏi những tán cây rừng rậm rạp để sưởi nắng nên nếu tới Cúc Phương sau những ngày mưa, bạn rất dễ dàng để có thể bắt gặp những chú bướm đậu thành từng đàn lớn ven bìa rừng.

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Từ lâu, đây đã là nơi tham quan nghỉ dưỡng cho rất nhiều du khách trong và ngoài nước với các điểm đến như hang động, cây chò ngàn năm, trung tâm cứu hộ linh trưởng và rùa…

Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận với nhiều địa điểm nổi tiếng như khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư...

Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm và những tuyến du thuyền trên sông Ngô Đồng, suối Tiên, sông Vọc, sông Sào Khê, sông Đền Vối, sông Bến Đang.

Ngồi thuyền tại các địa danh như Tràng An hay Tam Cốc, tham quan các địa điểm du lịch khác cũng là lựa chọn của rất nhiều du khách trong đợt nghỉ lễ.

Ngân An

Ảnh: Trịnh Minh Đức