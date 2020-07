Sức hút của Jisoo (thành viên nhóm nhạc Blackpink) là không thể chối cãi. Chỉ với cách cài nơ tóc, trang điểm như búp bê, nữ ca sỹ này đã nhanh chóng thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Vào ngày 26/6, BlackPink chính thức trở lại đường đua âm nhạc với bài hát sôi động How you like that. Bên cạnh âm nhạc và trang phục, cách trang điểm và làm tóc cũng là điểm ghi lại dấu ấn đặc biệt với người hâm mộ.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chị cả Jisoo được nhắc đến nhiều sau khi loạt poster quảng bá ca khúc tung ra. 9X trông giống như búp bê sống nhờ kiểu tóc thắt nơ xinh xắn, đánh má và môi đậm.

Trước diện mạo nổi bật của Jisoo, nhiều bạn nữ Việt bày tỏ sự ngưỡng mộ và thực hiện bộ ảnh với cách trang điểm, làm tóc và tạo dáng giống như mỹ nhân nhà YG.

Vẻ đẹp vừa ma mị, vừa cuốn hút của nữ ca sĩ Jisoo (Blackpink) trên poster ca khúc How you like that

Hotgirl "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm là một trong những cái tên nhanh chóng bắt kịp trào lưu này. Hot girl cho biết chụp ảnh này nhân dịp sinh nhật, đồng thời bày tỏ niềm yêu mến của mình đến nhóm nhạc xứ sở kim chi.

Cụ thể, Trần Thanh Tâm cho biết: "Thật ra album ảnh này là Tâm chụp để chuẩn bị cho sinh nhật và ăn mừng ngày hôm nay 26/6/2020, một ngày ý nghĩa đối với một Blink như Tâm nha".

Bức ảnh của Trần Thanh Tâm ngay sau đó đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bên cho rằng đây đơn giản chỉ là bức ảnh chụp bình thường của một Blink (fan hâm mộ nhóm Blackpink - PV).

Nhưng một bộ phận khác lại không đồng ý và cho rằng Trần Thanh Tâm đang cố tình lợi dụng hình ảnh để gây chú ý khi BlackPink trở lại. Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng tạo hình của Trần Thanh Tâm nên được gọi là "Jisoo phiên bản lỗi".

Bức ảnh gây tranh cãi của hotgirl tiktok Trần Thanh Tâm

Khác với hiệu ứng trái chiều từ hot girl 9x, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh của một bạn nữ tên Đinh Nhật Linh, bởi cô được xem là hoá thân thành công với tạo hình xinh đẹp chẳng kém "bản chính" Jisoo là bao.

Đường nét gương mặt ấn tượng của Nhật Linh được nhận định nếu bước vào showbiz chắc chắn cũng sẽ sở hữu lượng hâm mộ đáng kể.

Hình ảnh “gây bão” của Đinh Nhật Linh – nữ sinh sinh năm 2000.

Phong cách trang điểm, làm tóc của Jisoo đang dần trở thành xu hướng mới được rất nhiều các bạn nữ yêu thích. Các cô gái khi hoá thân với tạo hình này đều xinh đẹp và có sức cuốn hút rất riêng.

Không chỉ có giới trẻ Việt, nhiều fan Kpop trên toàn thế giới cũng bắt trend cosplay nữ ca sĩ Jisoo như một cách bày tỏ tình cảm với thần tượng Hàn Quốc.

