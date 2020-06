Việc “thổi hồn” cho gương mặt búp bê, ma-nơ-canh đã giúp Phan Ngọc Sang có nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng và mua được căn chung cư tại TP.HCM.

Phan Ngọc Sang (29 tuổi, hiện sống tại Bến Lức, Long An) gắn bó với công việc vẽ mặt cho búp bê và trang điểm ma-nơ-canh đã 4 năm.

Khi còn là sinh viên ĐH Kiến trúc, Sang luôn nghĩ mình sẽ “an phận” đi làm văn phòng theo định hướng của gia đình. Song cơ duyên đến với nghề đặc biệt này khiến cuộc đời anh rẽ sang một lối khác.

“Thời đại học, được một người bạn giới thiệu những video trên mạng về công việc này, mình đã đặc biệt có hứng thú. Vốn là dân kiến trúc, có chút năng khiếu vẽ và biết sử dụng các vật dụng trong nghề như cọ vẽ, màu nước, mình nhanh chóng bắt nhịp và yêu thích việc ‘thổi hồn’ cho những con búp bê”, Sang kể với Zing.

Ngọc Sang có thu nhập trung bình 25-30 triệu đồng mỗi tháng nhờ vẽ mặt búp bê và ma-nơ-canh.

Mỗi sản phẩm đều mang nét riêng đầy cá tính, Phan Ngọc Sang sớm có được vị trí trong cộng đồng những người chơi búp bê tại Việt Nam.

Với mỗi sản phẩm có giá từ 800.000 đến hơn chục triệu đồng, 9X có thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 25-30 triệu đồng.

Kiếm tiền bằng đam mê

9X kể khi bắt đầu, anh phải dành tiền tiết kiệm thử mua búp bê về, mày mò tẩy những nét vẽ gốc để trang điểm lại theo ý thích. Sau khi đăng hình ảnh sản phẩm của mình lên diễn đàn dành cho những người yêu thích búp bê, Sang nhận phản hồi tích cực và có đơn đặt hàng đầu tiên.

Đến nay, 9X đã có nhiều sản phẩm chất lượng và nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Từ một người họa mặt búp bê vô danh, giá sản phẩm thấp, thậm chí có lúc làm miễn phí, đến nay Sang đã gây dựng cho mình uy tín và sự yêu mến nhất định trong cộng đồng người sưu tập búp bê.

Bằng những dụng cụ đơn giản cùng năng khiếu nghệ thuật, Ngọc Sang khiến những con búp bê trở nên sinh động, đa màu sắc.

Khách hàng thuê anh chủ yếu là dân công sở, những người đã đi làm. Họ có nhu cầu muốn sửa lại những con búp bê đã từng gắn bó với tuổi thơ, cũng có người sưu tập muốn sở hữu một búp bê độc lạ nên yêu cầu anh sáng tạo thêm.

Các bước cơ bản để vẽ một gương mặt búp bê hoàn chỉnh bắt đầu bằng việc vẽ chì sơ khảo rồi đến đánh phấn mắt, má, kẻ eyeliner (nếu cần thiết), vẽ mi sau đó tô bóng môi và cuối cùng là gắn mi giả.

Anh mất từ 4-5 tiếng để hoàn thành một sản phẩm, một ngày vẽ được khoảng 2-3 con búp bê. Cũng có những sản phẩm được khách đưa ra yêu cầu cao, có khi anh mất mấy tháng "vẽ xóa tới lui" mới xong.

Sang hạnh phúc và thêm yêu công việc này vì anh có thể kiếm được tiền từ chính đam mê, sở trường của mình. Mỗi ngày làm việc của anh đều là thời gian thỏa mãn sự sáng tạo của bản thân.

Cùng một con búp bê gốc, Ngọc Sang đã vẽ mặt, sửa tóc để thành những phiên bản khác nhau hoàn toàn.

Run tay khi vẽ búp bê giá 80 triệu

Với Sang, nghề này cũng giống “làm dâu trăm họ” khi phải chiều lòng từng khách. Có nhiều món anh nhận làm cho khách là "hàng hiếm", sản phẩm đắt tiền nên khá áp lực trong việc phải vẽ đúng, nếu không sẽ khó đền bù được.

9X tiết lộ búp bê đắt nhất anh từng vẽ có giá 80 triệu đồng. “Khách đó là nhà thiết kế nên yêu cầu 'làm búp bê trở nên high fashion'. Khi vẽ nó mình run tay lắm, sợ chỉ cần sơ sẩy làm rơi hoặc phạm lỗi nhỏ nào có thể phải đền bằng thu nhập cả mấy tháng”.

Ngọc Sang cho rằng điều khiến anh tạo nên dấu ấn riêng và được mọi người tin tưởng là bởi luôn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho bản thân.

Trong những năm làm nghề, Sang gặp không ít khách hàng khó tính, đưa ra các yêu cầu lạ song anh luôn nỗ lực để hoàn thành, thỏa mãn mong muốn của họ.

“Nhiều khi người ta không vừa ý cũng không nói lại với mình. Mình biết khách không ưng sản phẩm khi họ rao bán lại trên nhóm. Khi đó cũng có chạnh lòng nhưng mình càng quyết tâm làm tốt hơn, hoàn hảo hơn để sau này không còn khách nào phật ý”.

Để làm được nhân vật Avatar, Ngọc Sang đã đầu tư nhiều thời gian và công sức.

9X hào hứng giới thiệu về sản phẩm mà anh tâm đắc nhất là búp bê Avatar. Đây là đơn hàng của một người chị vì quá yêu thích bộ phim hoạt hình đình đám cùng tên.

"Mình phải tỉ mẩn vẽ từng họa tiết trên thân, đắp thêm tai và tự làm đuôi cho búp bê gốc bằng đất sét. Kết quả, sau 3 tháng, từ một búp bê bình thường, mình đã biến nó thành Avatar khiến khách vô cùng hài lòng.

Không chỉ vẽ cho khách, Ngọc Sang cũng có bộ sưu tập búp bê riêng, trong đó đắt tiền nhất là một búp bê của thương hiệu nổi tiếng có giá 1.300 USD .

"Mỗi búp bê mình chọn đều do một người nghệ sĩ làm nên, dưới hộp còn ghi tên họ và ngày tháng sản xuất cụ thể. Mình trân trọng và thích phiên bản gốc của chúng. Tự chúng đã đẹp theo cách riêng rồi".

Tự mua nhà, muốn phát triển thương hiệu riêng

Ban đầu chỉ nhận vẽ búp bê do khách gửi, nhưng vì cảm thấy phải gò bó theo ý người khác nên Ngọc Sang bắt đầu mua búp bê có sẵn về và tự sửa theo ý mình và rao bán.

Búp bê anh mua về có giá từ 600.000-800.000 đồng, sau khi tạo hình xong sẽ bán được với mức 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng.

9X Long An ngày càng có nhiều người tin cậy, đặt hàng vẽ búp bê và ma-nơ-canh.

Khách mua búp bê của Sang đa số là người nước ngoài như Đức, Anh, Mỹ, Thái Lan… Họ sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu sản phẩm độc đáo vào bộ sưu tập. Sang vui khi được những vị khách đánh giá cao.

Vài năm trở lại đây, Ngọc Sang có thêm việc trang điểm cho ma-nơ-canh. Hiện anh đang ấp ủ dự án thành lập thương hiệu búp bê mang tên mình. Đó sẽ là những sản phẩm do anh tự thiết kế, mang cá tính của anh. 9X Long An cũng đã sắm một chiếc máy in 3D để phục vụ cho công việc này.

Sang cho hay anh cũng mới tự mua được một căn chung cư tại TP.HCM sau nhiều năm tích cóp. Sang đã lên dự định sớm chuyển lên thành phố làm việc. Làm việc ở thành phố sẽ cho anh nhiều cơ hội phát triển, dễ dàng tiếp cận khách hàng và giao lưu học hỏi công nghệ mới.

