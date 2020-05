Tất cả sản phẩm của Banner đều được cô cắt may thủ công tỉ mỉ. Tốt nghiệp từ ngành Thiết kế phục trang tại Đại học New York, 9X sở hữu kiến thức phong phú về lịch sử thời trang và cách ăn mặc của phụ nữ nhiều thế kỷ trước. Cô từng có thời gian làm trợ lý trang phục tại sân khấu Broadway, Aladdin và Something Rotten.