Hẹn ăn trưa tập 236:

Phút quyết định, cựu du học sinh Pháp bất ngờ từ chối hẹn hò khiến cô gái hụt hẫng.

Tham dự “Hẹn ăn trưa” tập 236, chàng trai Ngọc Long gây bất ngờ cho khán giả và bà mối vì từ chối bạn gái ngay phút cuối.

Mặc dù trước đó, cả hai chuyện trò khá vui vẻ và có nhiều điểm tương đồng trong tính cách cũng như nghề nghiệp, trình độ.

Theo lời giới thiệu, Ngọc Long (34 tuổi - Ninh Bình) làm nhân viên tư vấn bất động sản ở TP.HCM. Chàng trai Ninh Bình từng du học Pháp 4 năm, biết tiếng Anh và tiếng Pháp.

Ngọc Long từn du học Pháp 4 năm.

Ưu điểm nổi bật của anh là năng động, cởi mở và biết quan tâm người khác. Trong chuyện tình cảm, Ngọc Long nhận mình là người nghiêm túc.

Bên cạnh ưu điểm, Ngọc Long có nhược điểm hay quên, hơi vô tâm vì mải mê đến công việc.

Tài giỏi, khéo léo nhưng Ngọc Long không may mắn trong tình duyên. Anh chàng từng yêu 4 người. Mối tình gần nhất chia tay do cả hai không phù hợp về tính cách, tình cảm cũng chưa đủ lớn để hi sinh vì nhau.

Cô gái ngồi phía bên kia cửa sổ trái tim là Hà Phương (31 tuổi - Bình Dương). 8X Bình Dương là trưởng nhóm mua hàng của công ty Nhật Bản.

Hà Phương thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh. Cô thông minh, năng động và nhiệt tình.

Cặp đôi đã có khoảng thời gian trò chuyện cởi mở. Chàng trai 34 tuổi tặng bạn gái quyển sách dạy nấu ăn và bông hồng đỏ thắm. "Món ăn là để cho cuộc sống ấm no và hoa là hương vị đại diện cho tình yêu", Ngọc Long lý giải món quà.

Trước khi bấm nút, họ cùng trải qua màn thử thách của bà mối Cát Tường và bộc lộ một phần tính cách của mình cho đối phương.

Khán giả hi vọng, cặp đôi này sẽ có cái kết đẹp, bởi họ không chỉ tương xứng về ngoại hình mà còn phù hợp cả quan điểm sống.

Hà Phương cũng bày tỏ, muốn cả hai trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tuy nhiên, Ngọc Long đã “đảo ngược thế cờ” khi từ chối bạn gái.

Anh chàng chia sẻ, mình chưa đủ cảm xúc với Hà Phương. Bạn gái hát hay, mọi thứ đều tốt nhưng anh không hề có sự rung động từ trái tim.

Hà Phương hụt hẫng vì bạn trai từ chối hẹn hò.

Về phía Hà Phương, cô thừa nhận hơi buồn vì bạn trai hành xử như vậy. Cô là người sống về lý trí chính vì thấy Ngọc Long ổn, cô mới quyết định trao cơ hội hẹn hò. Thế nhưng, kết quả khiến cô hụt hẫng.

Chàng trai Sài Gòn thất vọng khi bị cô gái xinh đẹp từ chối phũ Mặc dù Đăng Thanh rất nhiệt tình, muốn cùng Thanh Trúc hẹn hò nhưng ở phút cuối cô gái trẻ đã từ chối thẳng thừng khiến anh thất vọng.

Thái Minh