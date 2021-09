Cô gái cuống quýt cầu cứu cư dân mạng vì bài toán hóc búa của mẹ bạn trai, khi bà bảo hai đứa đi chợ mua cua về nấu canh nhưng dặn trước là mua cua đực thôi cho nhiều gạch, đừng mua cua cái.

"Cuộc đời em đi chợ mua cua chỉ biết bảo họ bán cho 1-2 lạng, chứ chưa từng bắt lên xem đực cái thế nào. Ai biết phân biệt mách em với, huhu...", sự lo lắng của cô gái khiến nhiều người không khỏi bật cười, và cũng tạo ra những luồng tranh cãi về kinh nghiệm chọn cua cũng như việc bảo các cô gái trẻ thời nay phân biệt cua đực và cua cái.

Tút "cầu cứu" của cô gái trên diễn đàn tâm sự khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Một số thành viên thuộc nhóm "sẽ bất lực đứng nhìn" để lại những bình luận rất hài hước như: "Phân biệt bằng niềm tin à", "Dễ ẹc mà, cua cái có con còn cua đực thì không có con", "Lo lắng cái gì, mạnh dạn cho ý kiến cháu không thích ăn cua", "Em chỉ biết cua là cua chứ đực cái em chịu, nấu em lại càng không biết", "Thấy con cua nó bò vậy ai dám cầm mà phân biệt chứ".

Nhóm có kinh nghiệm bếp núc hơn rôm rả vào chia sẻ kinh nghiệm lựa cua đực - cua cái cho các cô gái trẻ, trong đó cách phân biệt được nhiều người đưa ra nhất là cua đực có yếm nhỏ còn cua cái yếm của nó to hơn: "Cua đực yếm nhỏ, càng to", còn "cua cái yếm to, càng nhỏ".

Một số cách phân biệt khác dựa trên hình dáng, màu sắc của con cua là: Cua cái màu nhạt hơn, mình tròn, càng bé, còn cua đực thì càng to, màu sậm, bè người.

Cư dân mạng cũng nhanh trí "bóc" mẹ người yêu của cô gái khi bẻ lại rằng "sao cua đực lại có nhiều gạch": "Ủa con cua đực nó nhiều gạch hả mọi người?", "Bà em hay dặn đi chợ mua cua cái cho nhiều gạch cơ", "Cua cái nhiều gạch chắc thịt nấu mới ngọt nước chứ", "Cua đực có gạch thì chịu rồi, gặp tớ tớ bảo bác cùng cháu ra chợ tìm mua cua đực xem có gạch không nha bác".

500 anh em cõi mạng cho rằng nếu không phải mẹ bạn trai của cô gái đang muốn "ra oai" làm lố trước bạn gái của con thì đây đích thị là bà mẹ cao tay ra bài toán "bẫy" ngay từ lúc mở đầu. Dựa trên suy đoán này, có thành viên cho rằng "chỉ cần bạn gật đầu thôi là rớt luôn rồi chứ cần gì đi mua nữa".

Song các thành viên diễn đàn khuyên cô gái cứ bình tĩnh, không biết thì hỏi muốn giỏi thì học. Tỏ ra thiện chí và hỏi xin kinh nghiệm lựa cua của chính mẹ bạn trai là một ý kiến hay để lấy lòng bà.

Quan trọng vẫn là tạo được không khí vui vẻ, ấm cúng trong bữa cơm gia đình khi bạn gái tới ra mắt nhà bạn trai, đừng quá áp lực chuyện "ghi điểm" bởi thời nay việc đến nhà bạn trai ra mắt không còn là "cửa ải" kinh khủng đối với các cô gái nữa. Các cô gái không còn ở vị thế "người bị lựa chọn" mà cũng là người chủ động chọn chồng, chọn gia đình chồng.

Ngày lễ ra mắt tốt đẹp nhất sẽ là ngày đôi bên đều để lại được ấn tượng tốt đẹp về nhau nên đôi bên đều sẽ cần cố gắng đối xử tốt và mang lại cho nhau nhiều thiện cảm.

