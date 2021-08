Với Mỹ An, Đình Bảo là người thầy rất có tâm và có tầm. "Thầy chỉ dạy rất tận tình và có sự mong đợi cao".

Ca sĩ Hoàng Mỹ An

Sau thành công của MV cộng đồng Sống như tia nắng mặt trời, một sáng tác của Đình Bảo, Hoàng Mỹ An bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thầy trò với nam ca sĩ - nhạc sĩ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm nhạc AC&M .

Chia sẻ về ca khúc Sống như tia nắng mặt trời, Đình Bảo cho biết: Tôi đã viết bài hát này nhưng nó đã không còn là bài hát của riêng tôi mà nó đã trở thành bài hát của tất cả những nghệ sĩ tham gia với tôi và là bài hát của tất cả những con tim yêu thương Sài Gòn.

Ca sĩ Mỹ An và nhạc sĩ Đình Bảo

Hai thầy trò cùng nhau kết nối, mời nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước lẫn hải ngoại tham gia MV. Trong đó, Đình Bảo sáng tác ca khúc, Hoàng Mỹ An ngoài việc góp giọng, cô nhận lời mời Quang Đăng, Hải Anh, Xuân Thảo, Đình Lộc, Minh Anh, Mạnh Quyền.. những vũ công, biên đạo 'hot' nhất hiện nay góp phần vào thành công của MV.

Hoàng Mỹ An hào hứng kể: "An rất vui khi nhận được lời mời từ anh Đình Bảo cũng là người thầy dạy thanh nhạc của An tại Mỹ, tham gia vào dự án ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh khó khăn tại Việt Nam. Là một người con xa quê, An rất xúc động với những lời hát và hình ảnh khắc hoạ trong bài hát".

Ca sĩ Đình Bảo, hiện sống hạnh phúc tại Mỹ và có một cô con gái lên 4 tuổi. Giọng ca của nhóm AC&M giờ vẫn duy trì việc hát, sáng tác nhạc và dạy âm nhạc.

Trong liveshow của mình, anh tiết lộ với khán giả rằng Hoàng Mỹ An chính là một trong những học trò của mình kể từ khi cô bắt đầu qua Mỹ vì thấy được tiềm năng cũng như thái độ tích cực, làm việc hết mình của An. Nam ca sĩ cũng thừa nhận Hoàng Mỹ An là người học trò tiến bộ rất nhanh trong số tất cả những người học trò của mình.

Với Mỹ An, Đình Bảo là người thầy rất có tâm và có tầm. "Thầy chỉ dạy rất tận tình và có sự mong đợi cao. Thầy không chỉ dạy về kĩ thuật, cách trình diễn giọng hát, mà thầy còn dạy về cách làm việc, cách sống và cái tâm với mọi người".

Mỹ An sở hữu gương mặt khả ái và thân hình chuẩn.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt giải á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Dù gặt hái nhiều thành tích ở lĩnh vực nhảy múa, cô vẫn quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và hiện là giọng ca độc quyền của trung tâm ca nhạc lớn tại Mỹ. Các ca khúc như 'No More', 'Ngày xuân rực rỡ'... do Hoàng Mỹ An thể hiện trên sân khấu hải ngoại được đông đảo khán giả yêu thích.

Nữ ca sĩ cùng hướng về quê nhà qua những đóng góp thiện nguyện cùng Bếp Thương Sài Gòn, dự án Giving Hope to Vietnam của Chùa Viên Quang kết hợp Hội chữ Thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; chiến dịch Hands for Hope quyên góp hỗ trợ các bạn sinh viên nghèo và những người khuyết tật... Nữ ca sĩ cũng đang kĩ lưỡng phối lại những bài nhạc Latin xưa để sớm ra mắt khán giả.

Xem video: MV Sống như tia nắng mặt trời

Đinh Anh