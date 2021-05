Ca sĩ Hoàng Mỹ An, đang học năm cuối tại trường nhạc Los Angeles, Mỹ. Do dịch Covid-19, cô duy trì việc học online, tham gia công tác thiện nguyện cùng cộng đồng gốc Á tại bang California.

Mới đây, cô khoe giọng hát cùng nhan sắc nổi bật khi tham gia đêm nhạc ủng hộ người gốc Á tại Mỹ với chủ đề "Hãy yêu như chưa yêu lần nào". Mọi nghệ sĩ phải kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang khi vào phim trường làm việc. Khi quay hình, ca sĩ đứng hát ở một phòng riêng, ban nhạc ở một phòng riêng, và MC cũng ở một góc riêng.

Đêm nhạc gây quỹ cho những hoạt động thiết thực nhằm chống lại sự kỳ thị người gốc Á, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn người gốc Á tại Mỹ tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết...

Đêm nhạc quyên góp được gần 90.000 USD. Số tiền này sẽ được trao trực tiếp cho nhiều gia đình, đặc biệt người già gốc Việt sống neo đơn tại Mỹ.

Trải qua 5 năm du học tại Mỹ, đặc biệt là 3 mùa Tết gần nhất không về Việt Nam đón Tết cùng gia đình,cựu kiện tướng dancersport quốc gia chia sẻ: "Năm đầu tiên xa nhà, An rất nhớ gia đình. Vừa rồi thì cả thế giới đều chung tay ứng phó với dịch Covid-19, nên An cũng hạn chế đi lại. Mong sao đó cũng là cách góp phần tránh lây lan mầm bệnh".

Hoàng Mỹ An tại Mỹ.

Hoàng Mỹ An từng tạo tiếng vang khi ra CD đầu tiên trong sự nghiệp ca hát - "No more". CD gồm 9 ca khúc, trong đó một nửa các bài hát là ca khúc nhạc trẻ mới sôi động phối EDM, một nửa còn lại là những bài nhạc xưa phối lại theo những vũ điệu Latin.

Mỹ An chia sẻ: "Một năm qua, có thời gian ở nhà nhiều hơn, An mới có dịp học thêm nhiều điều mới như làm nhạc, tự thu âm, sáng tác và quay video cover. Bên cạnh đó, An cũng biết nấu nhiều món ăn hơn, tập yoga và thiền nhiều hơn".

Lê Phương