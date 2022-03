Dưới đây là những lời chúc hay và ý nghĩa dành cho chàng trai của bạn trong ngày Valentine trắng 14/3.

1. As time goes on, nothing is sweeter and more precious than the love I have for you. I am the luckiest woman in the world! Happy White Day!

Thời gian trôi qua, nhưng không có gì ngọt ngào và quý giá hơn tình yêu anh dành cho em. Em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới! Chúc mừng ngày Valentine trắng!

2. You are my one and only Valentine and I could not think of anyone better to spend it with.

Anh chính là Valentine duy nhất của em và em không thể nghĩ tới ai có thể tuyệt vời hơn để cùng kỉ niệm ngày này.

3. To my white knight on White Day, I never knew that someone like you even existed but thank you for taking my heart and filling it full of love.

Gửi tới chàng hiệp sĩ của em trong ngày Valentine trắng, em không thể ngờ rằng có một người như anh tồn tại. Cảm ơn anh đã tới bên em và lấp đầy trái tim em bởi tình yêu.

4. You wipe away tears and hold me when I have fear. You are everything I need, my Valentine dear.

Anh lau đi những giọt nước mắt và ôm em mỗi khi em sợ hãi. Anh là tất cả những gì em cần, Valentine của em!

5. Even if I was not your first kiss, date, love or Valentine, I want to be your last and only from here on until the end of time.

Ngay cả khi em không phải nụ hôn đầu, người hẹn hò đầu, mối tình đầu hay Valentine đầu tiên của anh, em chỉ cần là điều duy nhất và mãi mãi của anh từ hôm nay!

6. You are so sweet to love that even chocolate does not even compare to you!

Anh ngọt ngào đến nỗi sô-cô-la cũng không thể sánh với anh!

7. Who needs money when I am rich with the love that you give to me? I love you this White Day!

Ai cần tiền chứ khi mà em đã là người giàu có khi được anh yêu thương? Em yêu anh, chúc mừng ngày Valentine trắng!

8. Just letting you know how much I love and cherish you and am so lucky to have my white knight in my life!

Em muốn anh biết rằng em yêu anh và trân trọng anh đến nhường nào và em thật may mắn khi đã có hiệp sĩ trắng của đời mình!

9. Loving you has always been a journey of discovery for me. I honestly don’t know what true love is up until the time that you came to my life.

Yêu anh với em luôn là một hành trình khám phá. Em thực sự không biết tình yêu đích thực là gì cho đến khi anh xuất hiện trong đời em.

10. Dearest sweetheart, you are a haven for my heart and a refuge for my soul. Happy Valentine’s Day!

Anh yêu dấu, anh là bến đỗ cho trái tim em và là nơi trú ẩn cho tâm hồn em. Lễ tình nhân vui vẻ!

11. Every time I see you, I could feel a little flame in my heart lighting up. And that’s because I truly love you.

Mỗi khi nhìn anh, em có thể cảm nhận một ngọn lửa nhỏ trong tim em đang cháy. Và đó là vì em thực sự yêu anh.

12. As busy as we might get, we must remind each other that we are still sweethearts and that will remain forever. Now that it is loving day, allow me to express how happy I am to have you in my life. I love you.

Dù anh và em có bận thế nào, chúng ta phải nhắc cho nhau nhớ ta vẫn và mãi là người yêu của nhau. Nhân ngày lễ tình nhân hôm nay, hãy để em được tỏ niềm vui sướng khi có anh trong đời. Em yêu anh.

13. "Love" is just too weak of a word to express what I feel for you. One life is just not enough to tell you how madly in love I am with you. Wishing you happiest Valentine’s Day!

Chỉ một từ "yêu" không đủ để diễn tả cảm giác của anh với em. Chỉ một đời là quá ngắn để nói cho anh biết em yêu anh điên cuồng nhường nào. Chúc anh ngày lễ tình nhân hạnh phúc nhất!

14. Each moment that I am far from you, it seems that my tears could fill the ocean. I love you, sweety.

Mỗi khi phải xa anh , dường như nước mắt em có thể đổ đầy một đại dương. Em yêu anh.

Đăng Dương(tổng hợp)

Lời chúc lãng mạn, ngọt ngào ngày Valentine trắng Valentine trắng 14/3/2022 này, hãy tạo bất ngờ cho nửa kia của mình bằng những lời chúc lãng mạn, ngọt ngào nhất.

Quà tặng ngày Valentine trắng ý nghĩa dành cho bạn gái Valentine trắng đến rồi, các bạn nam hãy dành tặng cho người con gái mình yêu món quà đặc biệt nhé!