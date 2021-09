Giữa đại dịch, trên bầu trời Việt Nam vẫn có hàng chục chuyến bay chở lực lượng y tế, vận chuyển trang thiết bị giữa các tỉnh thành. Mỗi chuyến bay là một lần thêm hy vọng về ngày mai tươi sáng trên chặng đường chống dịch của cả nước.

Chuyến công tác đáng nhớ nhất

“Ra khỏi sân bay, chúng tôi từ từ di chuyển vào trung tâm thành phố. Chẳng ngờ TP.HCM sôi động, náo nhiệt ngày nào giờ hiu hắt, khắp nơi là chốt kiểm dịch. Những phút đầu tiên, anh em chúng tôi còn ồ lên. Khi tới gần địa điểm tập kết, chúng tôi chỉ nhìn, chẳng nói với ai câu nào. Tôi nhìn cậu em ngồi cạnh, cả hai gật đầu, tự ý thức sắp tới đây sẽ là chặng hành trình cam go”.

Đây là chia sẻ của một bác sĩ thuộc đoàn Sở Y tế tỉnh Nghệ An vào tiếp sức cho TP.HCM tháng 07/2021.

60 người, 27 nam, 33 nữ. Đoàn gồm y bác sĩ, chuyên gia từ nhiều bệnh viện tuyến đầu tỉnh Nghệ An, xung phong bước lên chuyến bay tiến vào TP.HCM giữa những ngày nắng đổ lửa, khi thành phố oằn mình trước Covid-19. Từ chục ca, rồi trăm ca, rồi cả nghìn ca một ngày…

Ngay khi xuống xe và được phổ biến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Trưng Vương, 60 y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đảm nhiệm trọng trách về hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 thở máy, thở oxy dòng cao, lọc máu…

Dù có mệt mỏi, nóng bức tới đâu, các bác sĩ vẫn hết mình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các bệnh nhân. Một ngày có khi mặc đồ bảo hộ liên tiếp cả chục tiếng

Ngoài điều trị bệnh nhân Covid-19, đoàn y bác sĩ Sở Y tế tỉnh Nghệ An còn hỗ trợ các công tác quan trọng khác như hỗ trợ mổ đẻ, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin cho người dân TP.HCM.

Anh Nguyễn Đình Hiệp, Trưởng đoàn y bác sĩ Sở Y Tế tỉnh Nghệ An cho biết ngay khi nghe tin TP.HCM cần hỗ trợ, cả đoàn nhanh chóng bàn họp, chọn nhân sự kỹ lưỡng để lên chuyến bay vào Nam. “Không ai biết hành trình sẽ dài bao lâu, nhưng các anh em đều có tinh thần trách nhiệm cao, muốn chung tay với đồng nghiệp, giúp đỡ người dân trong TP.HCM. Trong đoàn có cả những chị em mới sinh, con nhỏ được vài tháng, nhưng cũng tạm xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ cao quý này”, anh Hiệp bộc bạch.

Vào “chia lửa” với TP.HCM, các y bác sĩ mang theo trách nhiệm và tấm lòng lương y dành cho các bệnh nhân… “Chuyện sinh mạng trong nghề chứng kiến đã nhiều, nhưng khi ở giữa cuộc chiến mới thấy quá mong manh. Có những phút giây chữa được ca bệnh nặng vui sướng đấy, ăn mừng đấy. Nhưng có những bệnh nhân, chúng tôi lại chưa thể mang đến phép màu. Có những ca, anh em đang nói chuyện, động viên vui vẻ, vừa quay lưng lại thì bệnh tình chuyển biến nặng, phải lọc máu, thở máy… Đó sẽ là những khoảnh khắc mà anh em chúng tôi sẽ nhớ mãi tới cuối cuộc đời”, anh Hiệp ngậm ngùi.

Vẫn sẵn lòng lên đường tiếp sức khi cần

Sau hơn hai tháng chiến đấu với dịch bệnh, ngày nào cũng trùm kín bộ đồ bảo hộ cả khi trời nắng gắt lẫn lúc đổ mưa dông, cũng đến lúc các y bác sĩ trở về nhà. Tình hình ở TP.HCM đã có những chuyển biến tích cực hơn, số ca lây nhiễm giảm, số ca xuất viện tăng, thành phố dần cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động, người dân rục rịch với nhịp sống mới. Những “chiến sĩ áo trắng” phần nào có thể yên tâm để quay về nhà, với tâm thế luôn sẵn lòng lên đường tiếp sức khi cần.

Một buổi chiều cuối tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất tiễn 60 y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An trở về Hà Nội. Chuyến bay được tài trợ bởi Traveloka và Vietnam Airlines, vận chuyển miễn phí các “chiến sĩ áo trắng” đoàn tụ với gia đình sau hành trình tiếp sức cao cả. Cởi bỏ bộ bảo hộ, các y bác sĩ lại trở về là những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người con đáng tự hào của gia đình…

Sau khi được đưa đến cổng sân bay, các y bác sĩ đoàn Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương làm thủ tục để vào quầy check-in

Các bác sĩ sau hai tháng làm nhiệm vụ mệt nhoài

Đã đến lúc để trở về, vất vả rồi các “chiến sĩ áo trắng”!

Giữa đại dịch Covid-19, trên bầu trời Việt Nam vẫn có hàng chục chuyến bay chở lực lượng y tế, vận chuyển trang thiết bị giữa các tỉnh thành. Thầm lặng đến và đi, mỗi chuyến bay là một lần thêm hy vọng về ngày mai tươi sáng trên chặng đường chống dịch của cả nước. Góp sức cùng Vietnam Airlines trong chuyến bay vận chuyển các y bác sĩ, Giám đốc Traveloka Việt Nam - bà Huỳnh Thị Mai Thy, nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thuộc chương trình #WalkTogether Against Covid-19 (Cùng nhau sát cánh phòng chống Covid-19) do Traveloka khởi xướng. Bà đặc biệt dành lời tri ân cho lực lượng cán bộ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cũng như những “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cao quý.

Chuyến bay từng cất cánh chở bao niềm hy vọng cho TP.HCM, nay đã có thể đưa các anh, các chị trở về đoàn tụ cùng gia đình, quê hương, như một lời cảm ơn không chỉ của Traveloka hay Vietnam Airlines, mà còn là sự tri ân nghĩa tình từ cả nước gửi tới đoàn y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An nói riêng, và hàng chục đoàn cán bộ trên những chuyến bay luân phiên tiếp viện nói chung.

Tấn Tài